Celkem 1,2 milionu dolarů, tedy skoro 26 milionů korun, posílá skupina investorů do ukrajinského startupu Finmap, tedy do firmy, která jiným firmám umožňuje mít přehled o penězích a jejich toku. Mezi jinými je v této skupině český fond Presto Ventures. Peníze startup hodlá využít mimo jiné na expanzi – a kromě jiných zemí plánuje už letos obsadit i Česko.

Vojta Roček, partner Presto Ventures, se s Ivanem Kaunovem ze startupu Finmap potkali na festivalu sTARTUp Day v Estonsku. Tři hodiny strávili povídáním o tom, jak se roste startupům v oblasti SaaS (software jako služba) ve střední a východní Evropě včetně Ukrajiny.

Pokud by se něco takového mělo hodnotit podle Finmapu, Ukrajina by si stála slušně. „Vyhodnocuje všechny byznysové metriky s týdenní granularitou. I díky tomu rostou s železnou pravidelností o deset procent každý měsíc. Tým je hvězdný. Trajektorie taky. Těším se,“ shrnuje krátce Roček.

Anebo trochu více byznysově: „Při pohledu na tento sektor nás fascinovali zakladatelé společnosti Finmap a jejich schopnost přizpůsobit se a realizovat to, co si představovali. Věříme, že to je klíčový znak pro úspěšnou společnost v této oblasti. To byl hlavní důvod, proč jsme se rozhodli vést aktuální investiční kolo s vizí rozšíření služby nejprve v Evropě a poté i globálně,“ říká Roman Nováček, další partner tuzemského fondu.

Presto Ventures poslali celkem 1,2 milionu dolarů spolu se Sturgeon Capital (Velká Británie), SID Venture Partners (Ukrajina), startupovým inkubátorem Startup Wise Guys (Estonsko), investiční společností Brise Capital (Ukrajina) a generálním ředitelem TBI Bank Peterem Baronem (Velká Británie).

Peníze firmě umožní rozšíření týmu, zavedení mobilní aplikace a především znatelné geografické rozšíření. V hledáčku má pro příští měsíce vedle Polska, Španělska i Turecko, letos se svými službami zamíří také do České republiky.

Elegantní ve své jednoduchosti

Finmap řeší firemní cash flow. V grafech ukazuje pohyby peněz a jejich množství na účtech a v kalendáři budoucí platby, takže vypočítává zůstatky, které v bance teprve budou. Sleduje transakce, zařazuje je do kategorií, pomáhá nastavit plán plateb nebo delegovat jejich zadávání a viditelnost pro ostatní s možností upravit jim různá práva. Dokáže integrovat víc než dva tisíce různých platebních služeb. Mezi nimi třeba Revolut nebo PayPal. Je možné do něj přidat účty ve více než 30 kryptoměnách.

„Pro podnikatele z celého světa je řízení cash flow důležitou součástí vedení firmy. Pochopení množství peněz, které se vydělají a které se spotřebují, je jediným skutečným způsobem, jak vidět a pochopit skutečný stav společnosti, a tedy jak přijímat zásadní rozhodnutí o růstu a rozvoji. Technologie pro řízení peněz může pomoct efektivně řídit a rozvíjet společnost,“ popisují zakladatelé Finmapu Alexander Solovey a Ivan Kaunov.

Služba Finmap dává společnostem přehled i budoucího toku peněz Foto: Finmap

„Produkt je elegantní ve své jednoduchosti, výkonný ve své funkčnosti a jasně řeší naléhavý obchodní problém,“ chválí ho Robin Butler, partner společnosti Sturgeon Capital. V posledním roce Finmap také znatelně vyrostl. Ze sedmi specialistů se dostal na 58, ti mimochodem pracují výhradně na dálku.

Tým navíc prošel akceleračním programem v podnikatelském inkubátoru Startup Wise Guys a začátkem loňského roku se ke dvěma zakladatelům, sériovým podnikatelům Alexanderu Soloveyovi a Ivanu Kaunovi, přidal Dmitry Dubilet. Ten je zároveň spoluzakladatelem nejrychleji rostoucí „neobanky“ v Evropě – Monobank.

Služby Finmapu využívá 1 300 firem ve 12 zemích. Aktuální investice je už druhá, loni získala firma 300 tisíc dolarů v kole vedeném fondem Brise Capital a Startup Wise Guys. „Zatímco se tým zpočátku soustředil na škálování na Ukrajině s velmi slibnými výsledky, během našeho akceleračního programu investoval svůj čas také do znovuuvedení produktu na trh,“ komentuje Cristobal Alonso, CEO Startup Wise Guys.

Podle něj vypadá dosavadní vstup na trhy velmi slibně. „A způsob, jakým Ivan a Alexander koordinovali své týmy při škálování (a to vše dělali zcela na dálku), je působivý a je silným ukazatelem jejich manažerského potenciálu,“ dodává.