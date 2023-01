Přestože v těžkém roce zdražoval, zákazníky neztratil. Jan Fabini prodal nádobí za 35 milionů

Značka Fabini je na trhu od roku 2019. Tehdy dvacetiletý Jan Fabini se s ní rozhodl vstoupit do českých domácností, kterým chtěl nabízet kvalitní nádobí všeho druhu. Dnes je rodákovi ze severočeského Nového Boru čtyřiadvacet, svým nádobím oslovil již dvacet tisíc zákazníků a každoročně se jeho firmě daří růst. Loňský rok byl dosud ve fungování značky Fabini v mnoha ohledech ten vůbec nejsložitější, protože i na výrobě nádobí se podepsala ekonomická krize. Jan Fabini přesto hlásí, že čistý obrat se meziročně zvýšil z 19 milionů na více než 35 milionů korun. Firma zároveň znovu skončila v blíže nespecifikovaném zisku.

„Považujeme to za velký úspěch, protože nám to umožňuje zdravě růst a investovat do dalšího vývoje. Nebylo to vůbec jednoduché a vděčíme za to hlavně našim skvělým zákazníkům, kteří mají o naše produkty pořád zájem,“ říká pro CzechCrunch Jan Fabini. Věrné zákazníky nezmiňuje náhodou. Mnoho z těch, kdo jednou pánve či hrnce Fabini nakoupí, se vrací a nakupují znovu. Celkem jich firma oslovila přes dvacet tisíc a v loňském roce jim prodala 16 817 kusů nádobí. Nejprodávanější byla pánev z vícevrstvé nerezové oceli s průměrem 24 centimetrů.

Právě vícevrstvá nerezová ocel je vlajkovou lodí mezi materiály, s nimiž Jan Fabini se svými kolegy pracuje. V jeho repertoáru najdete pánve, hrnce a kastroly, rendlíky, poklice i pekáče. Výroba nádobí probíhá primárně v Itálii, ale jelikož tuzemská značka plánuje obměnu produktového portfolia, což bude obnášet nové kolekce i materiály, rozšíří svůj dodavatelský řetězec také do Portugalska či Turecka. „Pořád chceme vyrábět co nejlokálněji, ale nesmí to jít na úkor kvality,“ vysvětluje Fabini, který začal podnikat už na střední škole, když prodával elektroniku z Číny.

Pak propadl nádobí, které nejprve zkoušel vyrábět a dovážet také z Asie, ale nakonec vsadil na kvalitnější výrobu v Evropě. I díky tomu, že to má do jednotlivých výroben blíže. Návrhy a nápady totiž vznikají přímo v kreativním a vývojovém oddělení značky Fabini, která sídlí v Česku. Neustále se experimentuje s novými materiály, testují se nové formy nádobí a hledají se další výrobci, kteří by dokázali splnit mnohdy náročné požadavky tuzemského brandu. Ten má zase někdy složitější přesvědčit vybrané výrobce, protože zatím své zboží neprodukuje v dostatečně velkých objemech. Jan Fabini nicméně opakuje, že pro něj jsou stále důležitější než čísla především kvalita a unikátnost jeho produktů.

Zákazníky, jejichž základna stále roste, neodradilo ani výrazné zdražování, které loni kvůli ekonomické situaci ještě nabralo na intenzitě. „Naštěstí se nám podařilo růst a prodat o několik tisíc více kusů než předchozí rok. Ale zdražování bylo dost bolestivé, museli jsme nakonec zdražit víc, než jsme chtěli, a výsledky by byly určitě lepší, kdyby k němu nemuselo dojít,“ říká Fabini. Vedle něj stojí za firmou také investoři. Několik milionů korun do ní vložili Jiří Hlavenka (podíl ve výši 34,1 procenta), marketér Pavel Mezihorák (11,5 procenta), Martin Rozhoň (5,6 procenta) a autorka kuchařek Jana Florentýna Zatloukalová (5,2 procenta). Tři procenta drží finanční a provozní ředitelka Radka Vaculíková a přes 40 procent dál patří zakladateli značky.

V letošním roce by chtěl Jan Fabini opět zhruba zdvojnásobit obrat firmy a chystá také nové kolekce z nových materiálů. O co přesně půjde, zatím nechce mladý podnikatel prozradit, ale potvrzuje, že vícevrstvá nerezová ocel zůstává zásadní přísadou. Loni také poprvé zkusil nabídnout litinovou pánev, která prý zaznamenala velký úspěch, a proto dorazí další litinové produkty. „Kromě toho, že pracujeme s litinou, chystáme i něco úplně jiného tak, abychom zaujali nové zákazníky, kteří k vaření přistupují trochu jinak než ti stávající,“ dodává.