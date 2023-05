Prezident Petr Pavel představil poštovní známky se svou podobiznou. Netradičně budou hrát barvami

Ačkoliv krátce po uvedení do funkce prezident Petr Pavel uvedl, že nevidí v poštovních známkách se svou podobiznou prioritu a že nechce mít obličej na každém rohu, se zástupci České pošty se nakonec dohodl na vydání archu deseti známek. Navázal tak na tradici, která začala s prvním československým prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem. Archů s novými známkami bude vytištěno sto tisíc kusů, celkem tedy půjde o milion známek.

Prezident Petr Pavel novinku oznámil během své dnešní návštěvy ve školní třídě na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu, kde představil i nové prezidentské portréty. „Moje vize byla nemít žádný portrét ani žádnou známku, není to totiž zrovna způsob prezentace, který by mi byl vlastní. Ale když jsem viděl odezvu ze strany lidí, kteří by chtěli mít portrét prezidenta ve školách nebo na úřadech, tak jsem nakonec dal zelenou kreativnímu týmu,“ uvedl.

Fotografie pořídili Jana Jabůrková a Jiří Turek ze studia J3T. Známky i portréty s prezidentem budou k dispozici v deseti barevných variantách a kreativní tým nazval jejich koncept Kolóra. Odkazuje na to, že Česká republika je země plná barev. Každá z barev má v sobě pak ukrývat odkaz na nějaké místo, událost či věc, která má pro každého z nás osobní význam. Nesou tak názvy jako poskalinová nebo šumněborová, tedy s odkazem na text státní hymny, další barvy představují například československé motorky Jawa kývačka či pérák (českomotorková), pivo (spodně kvašená) nebo knihy Jaroslava Foglara (vontská špendlíková).

Foto: Pražský hrad Poštovní známky s podobiznou prezidenta Petra Pavla

Známky budou dostupné od 7. června na pobočkách České pošty a na jejím e-shopu. Cena jedné známky je podle aktuálního ceníku pošty 23 korun – odpovídá tedy ceně za obyčejné psaní. Nominální hodnota je na známce zastoupena symbolem „B“. Známky budou samolepicí a bude je možné zakoupit v takzvaném výplatním poštovním archu se všemi deseti barvami za 230 korun. V první emisi tiskárna vytiskne 100 000 archů, tedy celkem milion známek.

Známky se v porovnání s těmi předchozími vymykají nejen netradiční barevnou podobou, ale také tím, že na sobě nemají rytinu a jsou vytištěné metodou ofsetu. Lze tak očekávat, že o ně bude mezi sběrateli velký zájem – o tom vypovídá i fakt, že oficiální stránky Pražského hradu dnes padaly pod náporem návštěvníků.

Prezident nemá zákonnou povinnost uvést ve spolupráci s Českou poštou do oběhu známku se svou podobiznou. Česko je však jednou z mála zemí, která své prezidenty nechává tímto způsobem zvěčnit. Jde tedy o tradici, kterou pravidelně vyhlížejí mnozí sběratelé.

S využitím ČTK