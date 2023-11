Přichází nová generace Dusteru od Dacie. Časy spartánské výbavy a ryze funkčního designu jsou pryč

Uložit 0

Potkat na českých silnicích Duster není vůbec výjimečné. I u nás se jedná o jeden z nejoblíbenějších vozů, podobně jako v dalších částech Evropy, kde se dokonce stal v roce 2022 nejprodávanějším SUV. Nyní přichází jeho třetí generace, která proslulého dělníka obléká do svěžího hávu a dává mu do rukou moderní nástroje.

Rumunská Dacia má za 13 let své novodobé historie na kontě už 2,2 milionu vyrobených kusů modelu Duster v první a druhé generaci. Toto SUV padlo zákazníkům do noty. A v trendu chce firma pokračovat i nadále.

Žezlo nyní přebírá třetí generace, se kterou se Dacia hned na první pohled opět snaží vymanit z původní představy o spartánském automobilu. Dacii se podařilo přidat k funkci také estetiku v rámci specifických designových prvků objevujících se i na dalších modelech automobilky.

Nejvíce je to patrné na přídi, kde se objevují zcela nově řešené světlomety do písmene Y, které jsou vzájemně propojeny přerušovanou světelnou linkou s logem značky. Vzhled přídě také definuje masivní plastový lem mřížky chladiče. Oplastování, které by mělo být zase o něco udržitelnější, se táhne podél podběhů kol a lemů až do zadní části. Zde Dacia opět vyčarovala několik novinek, ať už jsou to přepracované zadní lampy, nápis se jménem automobilky na širokém víku kufru či zajímavě tvarovaný kšilt nad oknem pátých dveří.

Co do rozměrů zůstává Duster mezigeneračně v podstatě totožný. Přesto automobilka slibuje prostornější interiér, což by měli pocítit cestující na předních i zadních sedadlech. Prostornější je také zavazadlový prostor, který nyní nabízí kapacitu 472 litrů.

V Dacii se také zaměřili na lepší výbavu interiéru, který nyní může nabídnout sedmipalcový digitální přístrojový štít, až 10,1palcovou obrazovku infotainmentu, dále nové možnosti konektivity, přepracovaný multimediální systém a několik nových jízdních asistentů. Duster bude nabízen ve čtyřech výbavových stupních od Essential přes Expression a Extreme až po Journey.

Tím ovšem výčet novinek nekončí, protože pár změn se událo také pod kapotou. Z nabídky zcela mizí diesel, který nahrazuje hybridní jednotka. Ta nabídne výkon 1,6litrového benzínového čtyřválce v kombinaci s výkonem dvojice elektromotorů. Kombinovaný výkon tohoto pohonného ústrojí by měl být 143 koňských sil, které bude krotit elektrifikovaná automatická převodovka.

K tomu bude k dispozici také varianta kombinující tříválcový benzínový motor o objemu 1,2 litru s 48V hybridním systémem. Toto řešení bude dostupné se šestistupňovou manuální převodovkou a mělo by Dusteru pomáhat při rozjezdech a akceleraci, přičemž se podílí i na úspoře paliva, a tedy více zeleném charakteru automobilu.

Pro českého zákazníka by mohla být zajímavá zpráva, že Duster bude na trhu i v LPG verzi. Varianta Duster ECO-G 100 si poradí s plynem i benzínem a díky značnému objemu nádrží mu nebude dělat problém ujet na jejich naplnění až 1 300 kilometrů.

Ani třetí generace Dusteru však nezapomíná na své kořeny, a tak milovníkům jízdy v náročnějších podmínkách nabídne pohon všech kol a pět jízdních režimů, mezi kterými nechybí ani ten s názvem Off-road. Světlá výška vozu pak činí 217 mm.

Objednávat nového Dustera bude možné od února příštího roku, přičemž na český trh by měl přijet na jaře. Jaká bude cena novinky, si však Dacia prozatím nechává pro sebe.