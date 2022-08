Přichází Wall Street. Největší správce aktiv na světě BlackRock otevírá investice do bitcoinu

Kryptoměnový trh je patrně velmi blízko svého dna, nebo už ho dokonce v předchozích měsících našel. Tak si někteří analytici vysvětlují nejnovější krok největšího správce aktiv na světě. Americký BlackRock oznámil, že otevřel svůj první spotový privátní bitcoinový trust, díky kterému klientům nabídne přímou expozici v nejznámější kryptoměně. Po navázání spolupráce s kryptosměnárnou Coinbase jde o další významný krok instituce, která má ve správě závratných zhruba 10 bilionů dolarů.

BlackRock už na začátku měsíce oznámil, že se domluvil na spolupráci s Coinbase a jeho platformou Aladdin, aby institucionálním investorům usnadnil správu a obchodování s bitcoiny. Nyní pokročil dále a spuštěním bitcoinového trustu ještě více vstupuje do tradičními finančními hráči dosud stále málo probádané oblasti. Prozatím pouze americkým investorům otevře možnost investovat přímo do bitcoinu, protože o to prý mají stále větší zájem.

Podle Petra Hotovce, hlavního analytika technologické společnosti SoftVision, to ukazuje dvě věci. „Jednak BlackRock podle mého názoru sází na to, že trh je buď blízko dna, nebo už své dno našel v předchozích měsících. Jinak by se spuštěním počkal na příznivější podmínky. Privátní trust umožní americkým institucionálním investorům přímou expozici do bitcoinu a BlackRock rozhodně nechce ani si nemůže dovolit, aby hned po spuštění investoři do jednoho z jeho produktů zaznamenali výraznou ztrátu,“ míní.

Na nejnižší dno bitcoin za poslední rok narazil v polovině června, kdy se obchodoval hluboko po dvaceti tisíci dolary. Od té doby vyrostl zhruba o čtvrtinu a aktuálně je možné bitcoin pořídit za 24 tisíc dolarů (570 tisíc korun). Přestože je tak hodnota největší kryptoměny stále značně kolísavá, podle Hotovce poslední tah BlackRocku ukazuje, že mu i velcí konzervativní hráči, kteří se obvykle pohybují zejména na trzích s velkou likviditou, začínají věřit.

Foto: CoinMarketCap Vývoj ceny bitcoinu za poslední rok

„BlackRock přesvědčen o tom, že kryptoměny jsou aktivum, které tu s námi již zůstane. Velcí institucionální hráči mají o kryptoměny očividně opravdu velký zájem a BlackRock jen uspokojuje poptávku vytvořením produktu určeného pro ty největší hráče. Jeho krok značí, že bitcoin již dospěl jako tržní aktivum,“ doplňuje druhý poznatek Petr Hotovec. BlackRock k novému trustu uvedl, že značný zájem institucionálních klientů zaznamenává i navzdory prudkému poklesu trhu s digitálními aktivy.

„Bitcoin je nejstarší, největší a nejlikvidnější kryptoaktivum a v současné době je hlavním předmětem zájmu našich klientů v oblasti kryptoaktiv. Nepočítáme-li stablecoiny, bitcoin si udržuje téměř 50 procent tržní kapitalizace tohoto odvětví,“ uvedl BlackRock. Firma zároveň zmínila, že bedlivě sleduje aktivity, které mají přinést větší transparentnost udržitelného využívání energie při těžbě bitcoinů. Přestože se její nejnovější iniciativa týká právě bitcoinu, uvádí, že sleduje i další oblasti včetně stablecoinů či tokenizace.

Podle Petra Hotovce, který s kolegy ze SoftVision řídí také regulovaný hedge fond p-hat zaměřený na kryptoměny, může znamenat vstup BlackRocku i nové pohledy na věc: „Již v květnu jsem měl možnost na jedné konferenci hovořit s hlavou alternativních investic BlackRocku a byl jsem překvapen hned dvakrát. Nejprve mě překvapila jeho samotná účast, posléze jeho náhled na ekosystém kryptoměn a zejména důraz na kritéria ESG v procesu těžby. Z toho usuzuji, že institucionální hráči uvažují zcela jinak a sledují zcela jiné metriky, na které dosavadní cenotvorba nebrala moc ohledu. Bude zajímavé sledovat, jak a jak rychle na tento posun zareaguje trh.“

Barry Silbert, bývalý generální ředitel společnosti Grayscale, která spravuje digitální aktiva, na Twitteru k novince BlackRocku utrousil: „Přichází Wall Street…“ Analytik Blockware Solutions Will Clemente zase oznámení BlackRocku označil za „pravděpodobně nejvíce býčí (bullish) zprávy pro dlouhodobé držitele bitcoinu vůbec“. Podle něj to mimo jiné znamená, že pokud se do kryptoměn nepustí i další tradiční hráči, mohou postupně přicházet o své klienty.