Dražit obrazy, šperky i domy je celkem běžné. Co ale takhle vydražit karmu? Dá se i to. Platforma na podporu sociálních podniků Breakfaststory se chystá dát do aukce dobré skutky. Firmy, ale i jednotlivci tak budou moci podpořit konkrétní osobu i rodinu, které nebylo shůry dáno. „Chceme dražit nemateriální věci, tedy skutky. Každý skutek by měl mít svého ambasadora, což bude známá tvář, která s námi už spolupracuje, chceme ale oslovovat i tváře nové,“ líčí pro CzechCrunch, který je mediálním partnerem akce, zakladatelka platformy Lucie Hyblerová.

Breakfaststory si nyní dělá rešerše napříč neziskovým sektorem i úřady v jednotlivých krajích. Poptává po nich konkrétní příběhy někoho, kdo by si zasloužil pomoc. Skutky jsou zatím rozdělené do čtyř kategorií. Pro lidi s těžkým handicapem, druhá je sociální problematika napříč pomocí pro samoživitele, děti, seniory nebo umírající, třetí příroda její kultivace a ochrana, čtvrtou věda a vzdělání.

První dvě jsou jasné, v přírodě a krajině půjde o projekty například na sázení stromů poblíž sociálně vyloučené lokality. V sekci věda a vzdělání se může objevit velmi talentovaný student, který je ze sociálně slabé rodiny a nemůže si dovolit jít na vysokou školu.

„Každý skutek bude vždy definován základní částkou, která je potřeba. Bude také jasně dané, co za ty peníze bude. Je ale samozřejmě možné přispět i víc, takže se dotyčný bude moci těšit z pomoci navíc,“ líčí Hyblerová. Dohromady chce Breakfaststory vydražit aspoň patnáct skutků, které budou pomáhat v různých koutech Česka.

Seznam s nimi poputuje ještě před dražbou do firem, se kterými Breakfaststory už nyní spolupracuje. Jsou mezi nimi velká jména. Například Česká spořitelna, Slevomat, ČEZ nebo společnost Volkswagen Financial Services, která zprostředkovává operativní leasingy nebo úvěry na auta. CzechCrunch je mediálním partnerem dražby.

Pokud se firma bude chtít účastnit, dopředu si vybere na seznamu skutků ten, který chce podpořit. Organizace chce ale oslovit i další firmy, se kterými dosud spolupráci nenavázala. Aukce tak kromě dobrého skutku poslouží i k tomu, aby se některé společnosti mohly seznámit s tím, co v Breakfaststory doopravdy dělají. A že to má smysl. Dohromady chce Hyblerová na dražbě spolupracovat aspoň s pětadvaceti firmami.

Jaké skutky na seznamu budou, se už začíná rýsovat. Breakfaststory už vybralo například nákup přenosného ultrazvuku, který ulehčí lékařům a pacientům hospicové péče, nákup elektrického vozíčku pro těžce handicapovaného patnáctiletého Adámka nebo náklady spojené s řidičským průkazem a nákupem staršího auta pro maminku samoživitelku s těžkým životním osudem. Dražit by se mělo v červnu.

Kromě zapojení firem počítá platforma i se širokým zapojením veřejnosti. K tomu by mohlo pomoci partnerství se Slevomatem, kde budou dobré skutky zveřejněny přímo v nákupním košíku a lidé tak na ně budou moci darovat peníze.

Tak trochu jiné dárcovství

„Dražbu jsme věnovali památce doktorky Mileny Černé, spoluzakladatelky Nadace Olgy Havlové, která loni v září zemřela. Byla to jedna z našich podporovatelek, na podzim získala Stříbrnou medaili za pomoc v sociální a zdravotní oblasti in memoriam od předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Je to ikona a je pro nás důležité, abychom pokračovali v jejím empatickém přístupu k nemocným i sociálně slabým,“ říká Hyblerová. Nadace Olgy Havlové bude na dražbě participovat jako finanční garant.

V rámci dražby chce Breakfaststory podpořit další svoji záslužnou činnost, a to dárcovské obědy, které se rozběhly během covidu. Zájemce si za 160 korun objedná jídlo ze sociálního podniku. A zaplatí tak i jednu porci pro seniora nebo pro matku samoživitelku. Do akce už šly víc než tři miliony korun a podařilo se díky tomu rozvézt přes třicet tisíc porcí.

Breakfaststory se v Česku daří ukázat, že dárcovství se dá dělat i jinak. Že není zapotřebí nabízet nevkusné věci, které člověk nepotřebuje, ale že lze sociální podniky angažovat ve smysluplných zakázkách. Začalo to snídaněmi, které už zůstaly v názvu podniku. Ty vaří právě sociální podniky a platforma se stará o jejich závoz. I za každou objednanou snídani putuje jedna porce potřebným. Projekt se nakonec posunul mílovými kroky a loni otevřel i první e-shop, který nabízí produkty a výrobky z dílen. Najdete zde mýdla či svíčky, především ale potraviny, mezi kterými je bylinkový med či sirupy z biofarmy.