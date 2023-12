Příjmy Marvels jsou tak špatné, že je Disney přestane zveřejňovat. Chybu přiznal sám ředitel firmy

Uložit 0

Spadají do něj čtyři z deseti nejvýdělečnějších filmů všech dob, od uvedení Avengers: Endgame si ale filmové univerzum Marvelu nevede zrovna nejlépe. Ačkoliv několik titulů se stále přiblížilo k hranici miliardy dolarů v příjmech, jakási naléhavost a dojem velkých kulturních událostí, jakým se superhrdinské blockbustery těšily, výrazně opadly. Novinka The Marvels je na tom s příjmy tak špatně, že se Disney rozhodlo přestat je zveřejňovat a k situaci se vyjádřil sám ředitel společnosti Bob Iger.

Snímek za asi čtvrt miliardy dolarů navazuje na Captain Marvel z roku 2019, kterému se podařilo vydělat 1,1 miliardy dolarů a stal se nejúspěšnějším filmem se superhrdinkou. Captain Marvel ovšem do značné míry těžil z uvedení mezi Avengers: Infinity War a Endgame, tedy v období, kdy vrcholila více než dekádu budovaná sága kolem zloducha Thanose.

The Marvels naproti tomu vyšlo uprostřed následující ságy točící se kolem multiverza, které navíc stále schází ucelenost a dojem, že směřuje k něčemu velkému. Snímek o třech méně známých superhrdinkách, vystavěný převážně jako přímočará zábava, snad měl šanci fungovat jako součást většího celku, ale jen málokdo ho tak vnímal. Jen málokdo se na něj proto i vydal do kina.

Foto: Falcon Ms. Marvel, Captain Marvel a Monica Rambeau

Že výsledkem je katastrofa, bylo jasné už po premiérovém víkendu. Jeden z dražších blockbusterů poslední doby za první tři dny od uvedení celosvětově vydělal jen 110 milionů dolarů (2,53 miliardy korun), což je číslo, které by bylo nízké, i kdyby zahrnovalo jen Spojené státy. Druhý víkend byl ovšem ještě horší. Film totiž na domácím trhu zaznamenal rekordní propad návštěvnosti o 79 procent a celosvětově se zastavil na 161 milionech příjmů.

Necelé čtyři týdny od premiéry Marvels prodali vstupenky za 80 milionů dolarů v Severní Americe a 197 milionů celosvětově. S blížícími se svátky by se typicky očekávalo, že do kin opět ve větších počtech vyrazí rodiny a finanční situace filmu, který by pro ziskovost potřeboval vydělat alespoň půl miliardy v dolarech, bude mít šanci na zlepšení. To by samozřejmě bylo důležité pro investory a správní radu, která každý krok a úspěch či neúspěch firmy bedlivě sleduje. Disney nicméně učinilo nezvyklé rozhodnutí, když oznámilo, že další příjmy Marvels už zveřejňovat nebude.

Oficiální vyjádření k tomuto kroku hlásí jen prosté: „S tím, jak se příjmy filmu Marvels postupně utlumují, přestaneme u tohoto titulu reportovat víkendové mezinárodní/globální výdělky.“ Nejprostší interpretací takové zprávy je, že firma jednoduše neočekává zlepšení a chce předejít dalším špatným zprávám spojeným s její dosud nejvýdělečnější značkou. Ostatně za poslední víkend trojice superhrdinek ve Spojených státech z kapes diváků vytáhla jen 2,4 milionu dolarů.

Ačkoliv se týdny, možná i měsíce před premiérou předpokládalo, že Marvels nebudou příliš úspěšné, taková míra selhání je stále překvapivá. I když tituly z produkce Marvelu mívaly zpravidla alespoň dobré, někdy skvělé ohlasy, i kritičtěji vnímané filmy byly vždy výdělečné. Novinka ovšem nedosáhla ani na polovinu příjmů letošního Ant-Mana a Wasp: Quantumanie, který byl hůře hodnocený.

Foto: Falcon V Marvels dominují ženy, ve filmu vystupuje ale i Nick Fury

K situaci se tento týden na byznysovém summitu New York Times vyjádřil ředitel Disney Bob Iger. Vinu za neúspěch Marvels částečně přisoudil okolnostem jejich vzniku. „Marvels se natáčeli za covidu. Na place nebyla takříkajíc taková míra dohledu, kdy lidé z vedení den ode dne prohlíží, na čem se pracuje,“ cituje Igera server Deadline.

Ředitel firmy, u níž se z Marvelu stala nejúspěšnější značka v Hollywoodu za poslední více než dekádu, ale také připustil vliv streamovací služby. „Zkušenost se sledováním filmů doma je dnes lepší, než kdy dříve. A když si to tak vezmete, je to navíc skvělá nabídka. Disney+ vás vyjde na sedm dolarů za měsíc, což je mnohem levnější, než brát na film celou rodinu. Takže myslím, že je teď vysoko laťka kvality, jakou potřebujete, abyste lidi dostali z domovů do kin,“ poznamenal Iger.

Právě přemíra obsahu a jeho snadná dostupnost online – zvlášť v době zkrácené exkluzivity pro kina – se často označuje jako jeden z důvodů, proč diváci netráví tolik času ve filmových sálech a dají přednost obýváku. Ruku v ruce s tím jde také přílišný stereotyp, do něhož se superhrdinský žánr v pojetí Marvelu dostal. Příští rok se studio pokusí situaci začít znovu otáčet ve svůj prospěch počínaje Deadpoolem 3 v červenci. Ten má být jediným snímkem z MCU, který v následujících čtrnácti měsících uvidíme.