Hora plná pokladů, která své bohatství vydává jen jediný den v roce. Možná si právě na tento mytický archetyp vzpomněli strážníci z francouzské obce Haute Tarentaise ležící na úpatí hory Mont Blanc, když před ně před osmi lety položil mladý horolezec kovou bednu, kterou právě snesl z nejvyšší hory Evropy. Po jejím otevření strážníci zírali v němém úžasu na stovku indických drahokamů v hodnotě několika milionů korun.

Po osmi letech byl nálezce drahokamů za svou čestnost odměněn polovinou z nalezeného bohatství, které připomíná tragické události, jež se na vrcholu hory odehrály před padesáti lety. Třpytivý poklad objevil mladý francouzský horolezec během zdolávání francouzské strany Mont Blancu 9. září roku 2013.

Při výstupu na ledovec Bossons si všiml kovové truhlice z části čnící ze sněhové pokrývky, která rozhodně nevypadala jako něco, co na horu patří. To se také potvrdilo v momentě, kdy bednu otevřel. Nález, který učinil, by se dal nazvat až pohádkovým.

V úhledně zabalených balíčcích, na kterých stálo Made in India, byla zhruba stovka drahých kamenů, jako jsou safíry, rubíny či smaragdy, jejichž hodnota byla tehdy odhadnuta na přibližně 246 tisíc eur, tedy více než šest milionů korun.

Šťastný nález se odehrál na ledovci Bossons na francouzské straně hory Foto: Patrick Janser/Unsplash

Jak v roce 2013 informoval deník The Guardian, mladík si byl dle policie vědom hodnoty svého nálezu a také mu bylo velmi rychle jasné, jak se takový poklad na horu dostal. Při hledání původu drahokamů musíme cestovat zpět do minulosti, konkrétně do poloviny minulého století, kdy na Mont Blancu došlo v letech 1950 a 1966 k leteckým haváriím.

Během nich ztroskotaly letouny, na jejichž palubách se nacházelo dohromady téměř 150 osob. Při nehodě z roku 1950 havaroval čtyřmotorový vrtulák Lockheed L-749A Constellation, pojmenovaný Malabar Princess. V barvách Air India tehdy přepravoval čtyřicet pasažérů a osm členů posádky na lince Bombaj–Káhira–Ženeva–Londýn. Nikdo z cestujících však do cíle již nedoletěl.

Zajímavostí je, že o 16 let později ztroskotal na téměř stejném místě další letoun Air India. Tentokrát Boeing 707, který nedokončil svou pouť na trase Bombaj–New York. Pilot těsně před mezipřistáním ve švýcarské Ženevě dispečinku oznámil, že vše probíhá v naprostém pořádku, načež letoun zmizel z radarů. Nalezené drahokamy se pravděpodobně nacházely na palubě právě tohoto letounu, jehož nehoda nebyla dodnes pořádně objasněna.

Tyto letecké tragédie jsou důvodem, proč jsou na hoře dodnes nacházeny trosky letounů, boty, lidské ostatky a další mementa neštěstí. V roce 2012 zde horolezci objevili dobře zachovaný pytel s indickou diplomatickou poštou, což je ovšem o poznání nudnější nález než truhla plná drahokamů.

Její objevitel, který si přál zůstat v anonymitě, se po osmi letech od svého nálezu dočkal za svou poctivost náležité odměny. Jak nařizuje francouzský zákoník, tamní úřady se pokoušely nalézt původního majitele kamenů či jeho rodinné příslušníky, ovšem bez úspěchu.

Proto nyní, jak informoval web France24, polovina pokladu připadla úřadu v Chamonix, pod který oblast nálezu spadá. Druhou polovinu drahokamů v hodnotě zhruba tří milionů korun získal nálezce. To možná ještě více zesílí horečku, kterou drahé kameny rozpoutaly. Poté, co se zprávy o nálezu dostaly do médií, začali Mont Blanc navštěvovat hledači pokladů, kteří doufají v podobné štěstí.

Ostatně dle anglického bulváru Express začaly kolem havarovaného indického letounu kolovat zvěsti o pytlích se šperky, které patřily samotnému maharádžovi. Dokud však nedojde i k jejich šťastnému nálezu, nelze k této informaci přistupovat jinak než jako k legendě.