Připravte se na nejhorší a vraťte se ke zdravým základům byznysu, radí šéf StartupYardu

Startupový svět se po letech rapidního růstu zadrhává. Přichází konec vzdušných zámků, investoři u mladých inovativních firem jsou už přísnější a i v našem regionu chtějí vidět zdravý fundament a reálná čísla. Pro mnoho zakladatelů jde o bezprecedentní situaci. „Prvním krokem, který chcete udělat, je prodloužení vaší ranveje co nejdál do budoucna,“ říká pro CzechCrunch Cedric Maloux, ředitel StartupYardu, nejstaršího akcelerátoru u nás.

StartupYard nedávno otevřel další kolo přihlášek, Maloux jej přitom vede od roku 2013 a za více než deset let od založení programem prošlo 92 firem. Nyní dalším zakladatelům radí, na co se v současné situaci připravit, zaměřit a co dělat. A to na základě svých bohatých předchozích zkušeností, kdy coby startupista úspěšně proplul krizemi, jako bylo splasknutí internetové bubliny či velká recese od roku 2008.

***

Pravděpodobně jste o tom už slyšeli. Euforie kolem valorizací technologických firem skončila. Nikdo už neví, jakou hodnotu mají veřejně obchodované technologické společnosti a ceny jejich akcií se propadají, což vyvolává lavinový efekt pro pád v celém řetězci až na konec ke soukromým investorům.

Jako člověk, který začal pracovat v technologickém oboru v roce 1992 a naplno zažil splasknutí internetové bubliny v roce 2000 i velkou recesi v roce 2008 s tím, že jsem transformoval finančně ztrátové startupy v ziskové podniky, jsem si řekl, že bych se mohl podělit o několik rad pro zakladatele startupů.

Nejprve přinesu dobrou zprávu – všechno se zlepší.

Tohle jsem napsal 12. května letošního roku na Slack kanál StartupYardu pro všechny zakladatele startupů, které jsme podpořili:

„Všichni víte, že jsem od přírody optimista, ale posledních několik dní bylo pro technologické společnosti po celém světě velmi těžkých. Společnosti Netflix, Coinbase, Robinhood, UiPath a další se propadly z cen svých IPO (vstup na burzu – pozn. red.). V důsledku toho začaly venture kapitálové fondy snižovat ocenění startupů. Slyšel jsem, že nálada investorů v Silicon Valley je nejvíc negativní od krachu dotcom bubliny. A to ani nemluvím o zběsilé inflaci a hrozbách jaderné války.

Pokud sháníte prostředky, uzavřete investiční kola co nejrychleji. V každém případě se extrémně zaměřte na své příjmy. Buďte velmi opatrní s náklady a hotovostí, protože nás možná čeká nějakou dobu divoká jízda. Snažte se co nejvíce prodloužit svoji ranvej. Cashflow je vaší záchranou.

V našem regionu se obvykle takové efekty v podobných situacích projevují s mírným zpožděním, takže očekávám, že negativní nálady sem dorazí brzy, pokud ještě nedorazily. Neberte to na lehkou váhu a připravte se!

Každopádně, technologie tu s námi zůstanou, takže jsme v dobrém odvětví, ale krátkodobě to může být bolestivé. Jako vždy se na mě neváhejte obrátit, pokud potřebujete pomoc.“

O několik dní později fondy Sequoia a Y Combinator zveřejnily své memorandum zakladatelům víceméně ve stejném duchu. Ve svém paranoidním režimu jsem se cítil méně osamělý.

Vraťte se ke zdravým základům byznysu – výnosům, nákladům i ziskům.

Technologickým společnostem se během dvouleté pandemie dařilo. Ale nyní, když se lidé vrací do práce a tráví méně času doma, se investoři obávají, že společnosti povzbuzené pandemií svůj růst neudrží. K tomu si přidejte válku na Ukrajině a rekordní inflaci, abyste si to okořenili. Bublina pandemie splaskla. V důsledku toho se ceny technologických akcií propadly a velké transakce před vstupem na burzu se zastavily, protože investoři už nevědí, jakou má technologická společnost skutečnou hodnotu. Všichni se ptají, jaký je nový multiplikátor.

Druhou otázkou samozřejmě je, jak dlouho to potrvá, o čemž se nyní můžeme jen dohadovat. Nikdo to pořádně neví, takže se zatím vracíme ke zdravým základům byznysu – výnosům, nákladům a ziskům.

Startupy ze StartupYardu jsou známé tím, že mají finanční projekce s bodem zvratu (přerod ze ztrátové na ziskovou společnost – pozn. red.) patnáct až osmnáct měsíců poté, co získaly první seed kolo. Toto je pro nás zlaté pravidlo:

„Ukažte mi, ať už získáte jakoukoli částku, že dokážete vytvořit ziskovou firmu za rok a půl. Pokud jste předběhli plán, bude snadné od investorů získat další peníze v polovině cesty s vyšším oceněním. Pokud jste v naplňování plánu pozadu, víte, že snižování nákladů bude na pořadu dne – pokud nebudete mít aktivní diskuse s investory šest měsíců před vaším (zmeškaným) bodem zvratu.“

Existuje jedna věc, kterou našim zakladatelům neustále vtloukám do hlavy – můžete kontrolovat pouze své náklady.

Opravdu se musíte připravit na nejhorší a v každém případě je vždy dobré být takto připraven, protože startupy jsou křehké. Otevřete si Excel a aktualizujte projekce peněžních toků. K tomu podotýkám, že pokud nemáte cashflow plán aktualizovaný již nyní, a to i v dobrých časech, nevím, jak si můžete říkat CEO startupu.

V takových situacích je prvním krokem, který chcete udělat, prodloužení vaší ranveje co nejdál do budoucna. Prvním a nejjednodušším způsobem, jak toho dosáhnout, je snížit náklady. Začněte samozřejmě s těmi nepodstatnými, ale jakmile budete muset snížit i další, může to vyžadovat rozloučení s některými skvělými kolegy, pokud má váš startup přežít.

Jakmile budete mít náklady pod kontrolou, jediné, na čem nyní záleží, je co nejrychlejší zvýšení příjmů. Můžete být kreativní, například posílat speciální nabídky a další slevy, abyste oživili stará spojení, nebo zkoušet nové obchodní nápady, abyste vytvořili příležitosti ke křížovému prodeji se stávající zákaznickou základnou. Nevedete oddělení výzkumu a vývoje, ale podnik. Potřebujete příjmy. Vraťte se k základům.

Situace v regionu samozřejmě ještě není tak špatná. Spojené státy, které jsou v čele našeho průmyslu, už rychle a silně zareagovaly, ale důsledky se začaly projevovat již i na lokální úrovni.

Dvěma našim startupům, které v současné době řeší seed kolo, dva různé VC fondy řekly, že valuace klesají a že by se měly připravit na korekturu svých očekávání. Jeden přední investor ve střední a východní Evropě mi řekl, že strčil hlavu do písku a bude hrát pštrosa až do roku 2023.

Ne všechno je ale negativní. Pokud věříte, že všechno je možné, právě teď je nejlepší doba pro inovace a založení startupu. Právě teď jsou lidé ve stavu šoku a popírání, zatímco vy byste měli hledat příležitosti, když ostatní vidí nemožnost. Budete mít menší konkurenci, snazší a levnější je i přístup k talentům.

Po obdobích recese vždy následuje dlouhé období růstu. Nyní je čas soustředit se, riskovat a vědět, že nic není nereálné. Jako podnikatel musíte zůstat zvídavý, protože začít není nikdy není pozdě.