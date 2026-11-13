Připravte si peněženky nebo hodně silnou vůli. Do Česka míří velká nálož nových Lego Star Wars stavebnic
Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje oslaví padesát let od premiéry – a Lego tohle kulaté výročí oslaví sedmerem nových stavebnic.
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Ať vás provází Síla při snaze těmhle novinkám odolat. Lego představuje nové stavebnice z galaxie Star Wars a potěší hlavně fanoušky, znalce a milovníky úplně prvního dílu téhle slavné série. Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje z roku 1977 totiž oslaví už padesát let od premiéry. A jako dárek Lego připravilo hned sedmičku stavebnic.
Nejdražším kouskem nově představené kolekce Lego Star Wars je kostičkový retro kinoplakát Nové naděje s cenovkou 7 349 korun. S rozměry 59 centimetrů a víc než třemi tisíci dílky v balení je taky největší novou stavebnicí. Ale impozantní je i Darth Vader v podobě„dva v jednom“ – postavíte si buď jeho ikonickou helmu, nebo ozdobu na zeď se stejně ikonickou hláškou „I am your father“. Tu si můžete říct také při sestavování setu připomínajícího právě duel Dartha Vadera s Lukem Skywalkerem, kde ve filmu George Lucase zazní.
Kdo by se radši z původní trilogie přesunul k prequelům, na toho čeká další souboj, tentokrát na Mustafaru mezi Anakinem a Obi-Wanem. Ale zpátky do roku 1977, na rebely mezi vámi čeká zvětšená minifigurka Luka Skywalkera a povstalecký bombardér Y-Wing, příznivce impéria zase potěší stormtrooperská helma. Sedmička starwarsovských stavebnic z předaleké galaxie přiletí na e-shop Lego už prvního ledna.