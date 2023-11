Přišla zima a všude je Nuptse. Jak se z bundy od The North Face stala šatníková nutnost

Uložit 0

Big Ben je obdivován lidmi z celého světa pro svou majestátnost, kterou doplňuje už tak pozoruhodný Westminsterský palác. S přicházejícím zimním počasím ale i ikoně Londýna začalo být zjevně chladno, a tak se oblékla do péřové bundy od The North Face. Působivá – a virální – kampaň ale opět vznesla otázku, proč je zpravidla dvoubarevná bunda s výrazným logem v levém rohu i po třiceti letech, co byla poprvé představena, pořád tak populární. Odpovědí je hned několik.

The North Face vzniklo už v roce 1966 s cílem vyrábět to nejlepší oblečení pro dobrodruhy. Začátkem devadesátých let ale původem sanfranciská značka dala vzniknout produktu, který se později stal jedním ze základních kousků streetwearových šatníků. Návrháři pod dohledem Douglase Tompkinse, který firmu se svou někdejší ženou založil, měli za úkol vymyslet nový typ bundy, jež by splňovala požadavky náročných horolezců.

Navrhli proto strukturu, kterou vyplnili prachovým peřím ve vodorovných pásech, aby byla bunda co nejlehčí, pokud možno co nejteplejší a snadno sbalitelná do batohu. Zároveň se snažili vyvarovat přílišné délce, aby se horolezci dostali k úvazkům. V roce 1992 tak The North Face představilo nový model, který nazvalo Nuptse coby odkaz na stejnojmennou horu v Himálaji, nacházející se poblíž Mount Everestu.

Vše nasvědčovalo tomu, že ji ocení především horolezci, pro které ostatně byla určena, ale firma svou novou péřovku začala testovat i mezi elitními sportovci a také na tělech amerických mariňáků. Šlo o velký hit a netrvalo dlouho, než se Nuptse stalo synonymem pro The North Face. Čtyři roky po vydání první generace firma představila aktualizovanou verzi s většími přepážkami.

A CGI video is going viral of Big Ben wearing a North Face coat in London 👀 pic.twitter.com/Uk4DYaNquI — Daily Loud (@DailyLoud) November 15, 2023

I když nešlo o jedinou bundu určenou do extrémních podmínek na trhu, její obliba mezi špičkovými horolezci rostla a začal si jí všímat celý svět. Především pak New York a vcelku netradičně tamní hiphopová komunita. Nízké teploty totiž netrápí jen polárníky, ale všechny. A protože The North Face nabízelo tyto bundy v křiklavých barvách, začali je nosit rappeři, aby se odlišili.

„Kvůli ledovému chladu řeky Hudson, která protéká třídami New Yorku, může být v lednu a únoru ve městě nesnesitelná zima, a tak se Nuptse díky jednoduchému stylu a izolaci z husího peří rychle stala newyorským základem, stejně jako šestipalcové boty Timberland, džíny Karl Kani a oversized mikiny Polo Sport,“ vysvětluje důvod nového módního trendu expert na streetwear Ross Wilson.

Vzhledem k tomu, že New York byl v devadesátých letech na rapové mapě jedním z nejviditelnějších míst, povědomí o Nuptse se s rozvojem hip hopu rozšiřovalo za hranice USA. Náctiletí chtěli vypadat jako jejich modly z videoklipů, typicky jako The Notorious B.I.G. nebo členové formace Wu-Tang Clan, a proto je začali nakupovat. Na přelomu tisíciletí už šlo o doplněk, který měl blíže ke streetwearu než lezení.

Foto: The North Face Barevné kombinace Nuptse

Péřovka od The North Face začala zajímat i módní návrháře, kteří ji postupem let kreativně vylepšovali – zaujala i nyní zesnulého Virgila Abloha, bývalého kreativního šéfa pánské divize značky Louis Vuitton, rappera Kanyeho Westa a také streetový brand Supreme. Tím se vliv Nuptse posiloval a byl viditelnější na více frontách. Do toho přišly sociální sítě, kde fotky s bundou sdílely i světové celebrity.

Dopadu si začali všímat také v The North Face, a proto začali streetwearovou mánii okolo Nuptse sami podporovat tím, že ji vyobrazovali právě v ulicích měst, ne nutně v nehostinných podmínkách nejvyšších hor. Hráli to na pouliční subkulturu, spojovali ji s aktivitami mladých městských lidí. Dávali důraz na barvy, které v myslích mladých vzbuzují dojem, že se odliší. Jenže… Opravdu se odlišují?

V posledních letech je Nuptse natolik rozšířená, že s nadsázkou patří do takzvaného starter packu náctiletých, jak se správně vybavit na zimu. Liší se možná jen v barvách, potažmo provedení (od Nuptse se odvíjí pár dalších modelů). Skoro by se dalo říct, že se výrazná péřovka stala tím, čím jsou tenisky Air Force 1 od Nike.

Ke konci roku 2018, kdy se její streetwearová popularita mezi mladými naplno rozjela, se dokonce umístila na druhém místě v kategorii nejatraktivnějšího oblečení pro muže podle údajů vyhledávače módy Lyst. Přestože jde o produkt, který stojí necelých deset tisíc korun. Takže když teď půjdete městem, schválně se zastavte a porozhlédněte se kolem sebe. Šance, že alespoň jednu uvidíte, je velká.

Ne ovšem tak velká jako v Londýně, kde několik dní její obří, digitálně provedená verze obepínala Big Ben v rámci vánoční kampaně od sportovního obchodu JD Sports. Právě tato kampaň, která je k nahlédnutí výše, potvrzuje, jak velké jméno Nuptse má i v roce 2023, více než třicet let po vydání původního modelu.