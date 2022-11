Příští Vánoce už můžou být na Mendlově náměstí, říká architekt. Studio proměnilo i sousední skleník

Podobných míst je v Česku spousta – náměstími jsou jen proto, že nesou toto označení ve svém názvu. Náměstí nenáměstí má i moravská metropole. V Brně jde přitom o místo, kterým procházely dějiny. V současné chvíli by tudy neprošly. Nebylo by kudy. Mendlák, jak svému nenáměstí důvěrně říkají Brňané, je především dopravní křižovatkou.

Brno má v plánu přesně tohle změnit, jde ale o projekt na dlouhá léta. Proto se situace na Mendlově náměstí rozhodlo trochu jednodušeji chopit známé architektonické duo – ateliér Chybik + Kristof. „Spolupracujeme na tom s Michalem Palaščákem a jeho ateliérem Dílna, který vyhrál soutěž na takzvaný velký Mendlák,“ zmiňuje Ondřej Chybík.

„V plánu je, že samotné náměstí bude trochu jinde. Je tomu ale podmíněná obrovská změna v dopravě a také probourání městského bloku a třídy. Proto jsme teď dali dohromady menší proměnu,“ popisuje architekt v dalším díle podcastu Město, který si můžete poslechnout na Spotify, Apple Podcastech, Google Podcastech či na YouTube.

Náměstí přitom architekti chápou jako místo, které je svobodně přístupné a svobodně opustitelné. A také místo, kde se dají velmi zjednodušeně pořádat demonstrace i vánoční trhy. „Letos se Vánoce nestihnou, napříště už tu ale místo pro trhy bude,“ říká Chybík.

Studio přistoupilo k proměně skrze výměnu materiálu. Na Mendlák umístili velký červený kruh z červené žuly, který má evokovat veřejný prostor. Navázali tak na jednu budovu, která na náměstí sídlí, a to baziliku Nanebevzetí Panny Marie, která je z režného zdiva.

„Nechtěli jsme, aby ten prostor byl zelený a připomínal hrášek, na kterém Gregor Mendel dělal svoje genetické pokusy. Navíc červená už v místě byla přítomná,“ vysvětluje architekt. S hráškem navíc studio Chybik + Kristof pracovalo jen o kousek dál. Je totiž autorem i nové podoby Mendelova skleníku, který sídlí ve zdejším opatství.

„Je obrovská radost, že se podařily rozjet oba ty projekty. Ve skleníku vznikla genetika, je to tedy velice významné a globálně atraktivní místo,“ míní architekt. Skleník vzala vichřice v devatenáctém století, studio jej nyní upravilo do současné podoby, přičemž do samotné jeho konstrukce vdechlo základy genetiky. Růst zde bude samozřejmě i hrášek. Jinak tu bude místo téměř pro cokoliv.

Architekti chtěli, aby byl prostor otevřený a flexibilní, mohou se tu tak pořádat konference, přednášky, výstavy, může tu být letní bar i kavárna. „Chodil jsem tam do výtvarky a to místo jsem kreslil snad stokrát. Jsem proto strašně rád, že tam přibyla vrstva našeho ateliéru,“ uvádí Chybík.

Podcast Město s architektem Ondřejem Chybíkem si můžete poslechnout na Spotify, Apple Podcastech, Google Podcastech či na YouTube. Uslyšíte v něm mimo jiné odpovědi na tyto otázky:

Díky čemu architekti uvolnili na Mendlově náměstí místo pro veřejný prostor?

Jak konstrukce skleníku navazuje na Mendelovy genetické pokusy?

Jak studio přistoupilo ke stavbě vinařství Lahofer ve Znojmě?

Proč změnili pivovar na enotéku?

Jak se mohou dějiny odrazit na jednom místě?

A proč si studio zažilo rok druhých a třetích míst?

Foto: monolot Obnovený skleník bude sloužit i ke vzdělávacím a kulturním akcím