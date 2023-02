Pro Toyotu ten správný čas nastal právě teď. Automobilka mění kurz vstříc čisté elektromobilitě

Většina automobilek v současné době nabízí alespoň jeden model s čistě elektrickým pohonným ústrojím. Neznamená to však, že by všichni producenti vozů vítali tento trend s otevřenou náručí. Masivní elektrifikaci se ještě donedávna bránila například japonská Toyota, což se však po otřesech ve vedení automobilky začíná měnit. „Nadešel správný čas,“ oznámila Toyota jen pár dní před rozhodnutím Evropského parlamentu o zákazu prodeje vozů spalujících naftu či benzín v rámci EU.

O zákazu prodeje aut produkujících emise se vedly dlouhé debaty a i včerejšímu finálnímu schvalování Evropským parlamentem předcházela ostrá diskuze. V ní nechyběly ani hlasy, které změny označovaly za šílenství a vyzývaly k jejich zastavení. Nic takového se však nestalo, a tak od roku 2035 vstoupí ve všech členských zemích Evropské unie, Českou republiku nevyjímaje, v platnost norma o nulových emisích, která de facto znemožní prodej vozů vybavených spalovacími pohonnými jednotkami. Jejich provoz však bude i nadále možný.

Jak velký dopad bude mít toto rozhodnutí na spotřebitele, ukáže čas. Nicméně pro automobilky je zadání jasné. Modely, které budou určeny pro evropské zákazníky, by měly být co nejrychleji vybaveny čistě elektrickým pohonným ústrojím. Někteří výrobci s touto změnou počítají již delší dobu, jiní se ponoru do elektrických vod prozatím spíše bránili. Do zmíněného tábora patří i Toyota, která však svůj názor začíná měnit.

Japonská automobilka patří mezi nejtradičnější asijské rodinné podniky s bohatou historií, kterou v roce 1937 odstartoval Kiičiró Tojoda. Otěže společnosti se následně dostaly až do rukou jeho vnuka Akia Tojody, který ovšem nyní po dlouhodobém tlaku oznámil svůj odchod z pozice generálního ředitele značky.

Foto: Toyota Zleva Akio Tojoda, Kodži Sató a Takeši Učijamada, bývalý předseda představenstva

Akio Tojoda byl známý svým postojem vůči čisté elektromobilitě, ve které neviděl jedinou budoucnost automobilové dopravy. Ostatně to je také důvod, proč je Toyota jedním z mála výrobců vozidel, v jejichž modelové paletě lze najít i vůz poháněný vodíkem. Toyota zkrátka věřila v alternativy, především hybridní pohonné systémy, ale i plyn či právě vodík. Sama se přitom stala díky svému hybridnímu modelu Prius jakýmsi ledoborcem elektrifikace ve světě mobility.

Na první zcela elektrické modely značky přesto museli zákazníci Toyoty čekat skutečně dlouho. První vlaštovky od Lexusu – luxusní divize japonské továrny – a později i samotné Toyoty vylétly v roce 2021, respektive 2022. Ovšem po odchodu Tojody z pozice ředitele na post předsedy představenstva, kde vystřídá Takešiho Učijamadu, by jich mělo rapidně přibývat.

Do čela značky Tojoda jmenoval dosavadního ředitele Lexusu Kodžiho Satóa a jak sám Tojoda řekl, jedním z důvodů byla jeho schopnost podporovat změny v době, kdy je budoucnost nepředvídatelná a jeho úkolem bude vést transformaci automobilky, která vstupuje do nové éry.

Sató, jenž by měl do funkce nastoupit v dubnu, se již nechal slyšet, že jednou z jeho priorit bude urychlení přechodu automobilky k elektrifikaci a dodal, že načasování je k tomu ideální. Toyota oznámila, že by mělo být v nejbližší době zavedeno několik změn týkajících se otázky transformace na uhlíkově neutrální společnost s tím, že vlajkonošem změn bude právě její Lexus.