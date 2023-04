Pro Under Armour má Stephen Curry mnohamiliardovou cenu. Teď s ním hvězda NBA podepsala smlouvu snů

Před deseti lety uzavřel smlouvu za necelých devadesát milionů korun ročně, které mu byla sportovní značka Under Armour ochotna vyplácet za to, že se pro ni stane „novým Michaelem Jordanem“. A postupem času se to vskutku začalo vyplácet. Dnes je hvězdný basketbalista Stephen Curry jedním z nejvýraznějších hráčů NBA, jehož vliv se odráží i v byznysu celé společnosti. Proto teď skvostný trojkař dostal novou nabídku, která ho téměř stoprocentně zajistí i po konci kariéry.

Stephen Curry patří k nejlépe placeným hráčům NBA, o čemž svědčí i jeho aktuální smlouva s týmem Golden State Warriors, která mu zaručuje, že si v průběhu čtyř let přijde na zhruba 215 milionů dolarů, tedy přibližně 4,6 miliardy korun. A jen v aktuální sezóně si pak podle žebříčku ESPN má vydělat lehce přes 48 milionů dolarů, což v přepočtu dělá něco přes miliardu korun. Tolik nikdo z hráčů věhlasné basketbalové soutěže nemá – dokonce ani opěvovaný LeBron James.

Výdělky z hřiště ovšem nejsou tím jediným, co Currymu přispívá na živobytí. Neméně důležitou součástí jeho bohatství je i partnerství se známou americkou sportovní značkou Under Armour, se kterou podepsal smlouvu v roce 2013 na čtyři miliony dolarů ročně (86 milionů korun) s tím, že se stane jejím hlavním sponzorovaným sportovcem. O sedm let později pak pod stejnou firmou vybudoval vlastní značku s názvem Curry Brand – a očekávání rozhodně nebyla malá.

Jakmile se totiž elitní sportovec pustí do takto úzké spolupráce s velkou firmou, vyvstane na mysl jméno Michaela Jordana, jednoho z nejuznávanějších basketbalistů všech dob, který se v osmdesátých letech spojil s Nike – a společně postavili značku Air Jordan, která sportovnímu obru z amerického Oregonu generuje i miliardy dolarů ročně. Začalo se tak mluvit o tom, že Under Armour díky upsání Curryho bude chtít tento bezprecedentní úspěch napodobit.

Foto: Under Armour Stephen Curry a šéf značky Under Armour Kevin Plank

Curry Brand už světu představil jak deset modelů tenisek, tak sportovní oblečení včetně kolekce určené pro golfisty. Značka velice úspěšného basketbalového trojkaře postupně rostla, až se dostala do fáze, kdy má hodnota Curryho smlouvy činit minimálně dvě stovky milionů dolarů – a také ve firmě hráč drží nespecifikovaný podíl. Bylo tak zřejmé, že Under Armour si Curryho bude chtít hýčkat i nadále, proto s ním teď stávající smlouvu, původně nastavenou do roku 2024, rozšířil.

Jeden ze stěžejních rivalů společností Nike a Adidas, který za předloňský rok vydělal přes 5,6 miliardy dolarů (skoro 121 miliard korun), se rozhodl udělat z Curryho prezidenta celé značky Curry Brand, což znamená, že bude jak dohlížet na všechen sortiment, který pod ní vzniká – od basketbalu po golf, pro muže, ženy i děti –, ale také bude mít větší pravomoci při práci s ostatními sportovci, vývoji nových produktů a určování strategických obchodních i marketingových aktivit.

„Součástí partnerství je i navýšení finančních prostředků na úsilí pro vytváření příležitostí, přístupu a rovnosti pro další generace sportovců,“ uvádí Under Armour ve své zprávě. Curry Brand totiž není jen o výrobcích, ale také například rekonstrukci basketbalových hřišť, školení trenérů, vymýšlení sportovních programů a obecně inspirování mladých sportovců. „Víra je velkou součástí mé osobnosti na kurtu i mimo něj. Máme vizi velké budoucnosti,“ zmínil Curry.

„Jestli mi posledních deset let něco ukázalo, pak to, že já a Under Armour můžeme společně budovat skvělé věci. Jde o to ovlivňovat sportovce a vytvářet produkty, které fungují a rezonují s nimi, a to společnost Under Armour umí nejlépe. V roce 2013 na mě vsadila – a já naopak vsadil na ni. Proto jsem tady, abychom společně udělali další krok,“ doplňuje basketbalista.

Vedle toho mělo být podpisem nové smlouvy zajištěno i to, že bude Curry s firmou spjatý i po konci své profesionální kariéry. Už loni v září se mluvilo o tom, že by Under Armour mohl s úspěšným basketbalistou podepsat takzvanou doživotní smlouvu v hodnotě jedné miliardy dolarů, jestli k tomu ale skutečně došlo, se s jistotou neví. Společnost mluví o „dlouhodobém partnerství“. Na povrch se zatím nedostaly ani finanční parametry nové smlouvy.

Jedno je ale jisté – nový podpis znamená, že Curry Brand je pro budoucnost Under Armour důležitý, o to víc, když je firma od letošního února vedena novou generální ředitelkou Stephanií Linnartzovou, která mohla řadu věcí přehodnotit. Under Armour evidentně sází na Curryho to stejné, co Nike vsadilo na zmíněného Jordana nebo Jamese, byť ti mají se značkou podepsané doživotní smlouvy.