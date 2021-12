V posledních letech vyrostla víc než desetinásobně a už se do současných prostor nevejde. Firma Prusa Research teď funguje na zhruba 15 tisících čtverečních metrech, ale do budoucna počítá s až dvojnásobkem prostoru. A aby stál za to, chce se dohodnout s Prahou na vytvoření technologického, udržitelného a otevřeného kampusu v prostoru Nové Palmovky.

Společnost už nedávno areál přímo sousedící s pražským pozemkem koupila a magistrátu, který brzy bude Novou Palmovku vlastnit, teď Prusa Research nabízí projekt, který zahrne obě místa současně. A podle kterého má „využití pro celou kapacitu budovy Nové Palmovky“.

Vzniknout by tu mohly vedle prostoru pro výrobu a kanceláře i otevřené prostory, jako je veřejná technologická dílna, knihovna, technologický inkubátor, výukový sál, školka nebo galerie. Přesunout se sem má automatizovaná 3D tisková farma nebo robotizovaný sklad. Podle plánu mají energii na samotný provoz pokrývat ze 100 procent obnovitelné zdroje. Část se bude vyrábět přímo na místě.

Projekt počítá se zachycováním dešťové vody a jejím následným využíváním. Na střeše výrobní budovy k tomu má vzniknout zahrada, která má už na papíře propracovaný příběh. Podle popisu projektu se totiž stane útočištěm pro včely a ptactvo. A v areálu mají navíc v ohraničeném prostoru pobíhat lamy. Nemusí přitom zůstat u příběhu: včelí úly ostatně už Prusa Research provozuje. A malou zoo s ovcemi, lamami alpaka, a dokonce i robopsem už firma postavila i svém aktuálním sídle v Holešovicích.

Josef Průša, spoluzakladatel Prusa Research Foto: Prusa Research

Průša hodlá zachovat i veřejné prohlídky výroby 3D tiskáren, včetně největší 3D tiskové farmy na světě zapsané i v Guinnessově knize rekordů. Ta je podle firmy už teď oblíbenou destinací turistů z celého světa. „Spolu s našimi dalšími aktivitami a službami veřejnosti (dílna PrusaLab, přednášky, workshopy) máme ambici stát se dalším důvodem, proč lidé navštíví Prahu 8,“ popisuje firma v představovaném plánu. Palmovku chce společnost používat do dvou až tří let.

„Není mi lhostejné, jak vypadá naše okolí. A ke stejnému přístupu vedu i ostatní z našeho týmu. Proto jsme před lety začali v Holešovicích provozovat otevřenou technologickou dílnu pro všechny, proto jsme začali se včelařením, a proto jsme v době nedostatku ochranných pomůcek vyráběli obličejové štíty pro zdravotníky. Stejnou energii a přístup si chceme zachovat i do budoucna,” říká Josef Průša.

Roky rozestavěný komplex

Prusa Research v Praze 8 vlastní areál s názvem Štrasburk. Oblast s názvem Nová Palmovka teď vlastní městská část, ale aktuálně ji převádí na magistrát. Projekt na přestavbu objektu se připravuje už dlouhé roky – původně byla kolaudace stavby s kancelářskými prostory, obchody nebo i tělocvičnami naplánována na rok 2014. Dlouhodobě jej ale kritizovaly občanské iniciativy pro netransparentnost a areál je dlouhé roky rozestavěný.

Vizualizace kampusu na Palmovce v Praze Foto: Prusa Research

Vizualizace Prusa Campusu na Palmovce v Praze Foto: Prusa Research

„Domníváme se, že částečná, nebo dokonce úplná demolice rozestavěného komplexu, tak jak ji navrhují jiné projekty, je zbytečná. Jde o plýtvání veřejnými prostředky a o postup, který zbytečně využití celé stavby oddálí. Nechceme udělat z Palmovky staveniště na dalších 10 let. Naopak, hodláme vše co nejrychleji dotáhnout, dostavit to nejnutnější a využít maximum z toho, co už na místě je. Na místě současné ruiny může už relativně brzy stát polyfunkční budova, která bude dělat lidem radost,“ prohlašuje Prusa Research v nabídce.

Koncepční a logickou návaznost na původní projekt má zaručovat autor původního návrhu Nové Palmovky Josef Pleskot, který se společností na návrhu nového konceptu spolupracuje. Náklady na rekonstrukci Nové Palmovky by se mohly pohybovat mezi 500 miliony a miliardou korun.