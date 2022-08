Problém Hollywoodu jménem Ezra Miller. Hvězda obklopená zbraněmi a násilím ohrožuje obří blockbuster

Pozn. red.: Ezra Miller se identifikuje jako genderově nebinární, pro což v češtině zatím neexistuje všeobecně uznávaná gramatická forma. V souladu s anglickými zájmeny they/them (oni/ony) jsme pro odkazování k Miller zvolili množné číslo.

Filmy a seriály podle komiksů DC se v minulosti potýkaly s kreativními problémy a neuspokojivými finančními výsledky, mají ale za sebou velice dobrých sedm měsíců. Televizní Peacemaker si na HBO Max získal kritiku i diváky, a stejně tak nový Batman v kinech. Teď ale franšíza opět naráží, a to hlavně na marketingovou noční můru. Kvůli obsazení Amber Heard se volá po bojkotu Aquamana 2, zrušená Batgirl nikoho nepotěšila a hlavní hvězda už natočeného blockbusteru The Flash Ezra Miller byli nedávno zatčeni za vloupání.

Incident, který médii proběhl asi před týdnem, se měl udát už počátkem května v americkém státě Vermont. Miller se měli vlámat do prázdného cizího domu a ukrást několik lahví alkoholu, což podle policie potvrzují nezveřejněné záznamy z bezpečnostních kamer. Koncem září má v souvislosti s tím proběhnout soudní jednání – a nemuselo by být jediné.

Je to totiž jen další případ antisociálního chování v několika posledních letech života herce/herečky známých z filmů jako Charlieho malá tajemství, Musíme si promluvit o Kevinovi a franšíz Fantastická zvířata i Liga spravedlnosti. A příští rok se mají objevit v titulní roli The Flash, superhrdinského filmu s rozpočtem kolem dvouset milionů dolarů (4,8 miliardy korun).

David Zaslav, ředitel společnosti Warner Bros. Discovery produkující nákladnou novinku, nedávno při oznamování posledních finančních výsledků zmínil, že The Flash vypadá skvěle a nic dalšího nenaznačil. Zprávy o Miller přitom médii kolují už několik měsíců, a ve stejném dnu jako Zaslavův komentář server Insider vydal rozsáhlý článek popisující, čím vším se hollywoodská hvězda měla od počátku letošního roku provinit.

Skutečné pořadí, v jakém se jednotlivé incidenty spojené s Miller dostávaly na veřejnost, nemá jasnou chronologii. První, které zazněly v médiích, se nicméně měly odehrát už na jaře roku 2020 na Islandu, kde herec/herečka strávili asi dva měsíce. V té době prý chodili ulicemi města Rejkjavík naboso s poraněnýma nohama a neustále v tom samém oblečení. Mnoho místních je proto nemělo příliš v oblibě.

Prohřešky, resp. zvláštní chování Miller ale měly výrazně překračovat etiketu. Podle několika zdrojů si údajně skrze Airbnb pronajali dům, kde pak vytvořili společenství připomínající kult, jehož členy se stali místní umělci, expati a další lidé. Někteří z nich měli v domě na čas přebývat i když měli nedaleko vlastní domovy. Podle jedné ženy, která dům navštívila, byli všichni vlivem Miller jako zhypnotizovaní, bedlivě poslouchali vše, co říká, a nevzrušovali se nad jejich náhlými změnami nálad a výbuchy hněvu.

Jinou, třiadvacetiletou ženu potýkající se se závislostí měli Miller na šest dnů ubytovat v hotelu Laugarbakki. Jejich krátký vztah byl podle její výpovědi serveru Insider plný manipulace a psychického zneužívání, když Miller neustále oscilovali mezi láskyplností a verbálním násilím.

Manipulace, zbraně a sporné výpovědi

Další vlna problematického chování devětadvacetiletého herce/herečky pak následovala letos. V únoru se měli Miller po krátkém vztahu a dvou letech dopisování znovu setkat s mladou ženou jménem Nadia v jejím berlínském bytě. Nadia je sama pozvala, situace se ale rychle stočila špatným směrem. Miller se měli rozhořčit kvůli maličkosti, označovat ženu za nacistku a dělat nepořádek. Odešli až po půl hodině proseb a zavolání policie.

Slova Nadii mělo potvrdit pět lidí a ta následně v dubnu podala i formální stížnost. V žádném momentě se prý neobávala sexuálního násilí, ale necítila se bezpečně. Ze stížnosti nakonec nic nebylo, protože Miller opustili Německo.

Chvíli nato začali vyvolávat rozruch na Havaji. V březnu zde proběhly dva incidenty v baru, z nichž jeden skončil obviněním z výtržnictví. V tom samém měsíci následovalo náhlé vpadnutí do ložnice muže a ženy, kteří Miller umožnili s nimi krátce přebývat. Pár dále uvedl, že jim byla ukradena peněženka a podali žádost o dočasný soudní zákaz přiblížení.

O dalších pár týdnů později, koncem dubna, herce/herečku zatkla policie kvůli podezření z napadení ženy na párty, kterou zasáhla hozená židle a zranila ji na čele. Miller byli později propuštěni s tím, že nakonec žádné formální obvinění nepadlo.

Letos v červnu se pak do médií dostala jedna z potenciálně nejvíce problematických epizod. Hollywoodská celebrita se v roce 2016 měla seznámit s dvanáctiletou dívkou jménem Tokata Iron Eyes. V průběhu let se prý zprvu přátelský vztah vyvíjel znepokojivým směrem. Miller měli Tokatu podle letošní žaloby jejích rodičů výrazně psychicky manipulovat, verbálně ji prý zneužívali, podávali jí drogy a omezovali její osobní svobodu držením jejích peněz či ovládáním jejích sociálních médií.

Tokata byla také přítomna při eskapádách na Islandu i na Havaji. Krátce po tom, co její rodiče požádali o soudní ochranu dcery, nicméně na svůj Instagram nahrála video, kde nařčení vůči Miller označuje za smyšlená nebo vytržená z kontextu. Skutečnými kontrolujícími manipulátory jsou prý naopak matka a otec Tokaty.

Herec/herečka měli mezitím obtěžovat také jinou dvanáctiletou dívku, s níž se náhodou seznámili v únoru. V červnu prý bez ohlášení navštívili její domov vybaveni zbraní i neprůstřelnou vestou a opakovaně dítěti nabízeli společné založení módní značky a zaplacení designové školy.

To nás přivádí téměř do současnosti, zbývá ale ještě jeden významný případ. Miller na své farmě v Americkém Vermontu od dubna poskytují přístřeší pětadvacetileté ženě a jejím třem dětem. Na tom by nebylo nic problematického, kdyby se ovšem neobjevila nařčení z nebezpečného prostředí. Všude po farmě se totiž mají povalovat zbraně, munice nebo lehké drogy.

Validitu těchto tvrzení, vycházejících hlavně ze strany biologického otce dětí, rozporovala samotná nejmenovaná žena. Miller jí prý pomohli uniknout z násilnického vztahu. Žena proti svému bývalému partnerovi také vznesla žalobu, nic z ní ale nebylo, jelikož se k soudu ve stanoveném datu nedostavila ani jedna strana.

Budoucnost Flashe a Ezry Miller

Tento výčet, v němž stále chybí mnoho detailů a pár případů zatčení, není jen velice špatnou vizitkou pro hollywoodskou hvězdu stále v začátcích své kariéry, ale katastrofou pro film The Flash i společnost Warner Bros. Discovery. Jak ze současné situace vybruslit? Premiéra blockbusteru byla (pravděpodobně v souvislosti s kontroverzí) už několikrát odložena a nyní je stanovena na konec června příštího roku. WBD ale zvažuje také další možnosti.

Server The Hollywood Reporter před pár dny citoval nejmenované zdroje „úzce obeznámené se situací“. Jedním ze scénářů je, že The Flash v současné formě nikdy nespatří světlo světa. Úplné zrušení filmu se vzhledem k tomu, jak dopadla Batgirl, už nejeví jako nemožné. Na druhou stranu je to ale více než dvojnásobně dražší, a hlavně prestižnější projekt. WBD by tak stálo před rozhodnutím, jestli by jeho značku více poškodilo The Flash zrušit, nebo vydat i přes kontroverzi kolem hlavní hvězdy.

Foto: HBO Ezra Miller jako Credence ve filmu Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny

Navíc za předpokladu, že Miller publikum neodradí (nebo část dokonce jeho současný status přitáhne), by nejspíš šlo o velice dobře vydělávající titul, jaký WBD s desítkami miliard dluhu potřebuje a nemá moc čím jiným suplovat. Přetočení scén s Miller nepřichází v úvahu, jelikož ztvárňuje několik postav a objevuje se v celém filmu od začátku až do konce.

Je zde ještě poslední, v rámci možností nejlepší možnost – Miller se nechá léčit, do premiéry se bude kát a alespoň nějak vylepší svou reputaci. A k poměrně velkému překvapení se tato možnost nyní jeví jako nejpravděpodobnější. Server Variety totiž právě zveřejnil oficiální vyjádření herce/herečky, v němž se omlouvají za svoje chování.

„Nedávno jsme prošli intenzivní krizí a nyní chápu, že trpím složitými psychickými problémy a podstupuji léčbu,“ říká Miller. „Chci se omluvit všem, které jsme svým chováním znepokojili a rozrušili Jsme odhodláni pracovat na tom, abychom se mohli vrátit do zdravé, bezpečné a produktivní fáze svého života.“

Je tímto krize zažehnána? To se teprve uvidí v následujících měsících, jednak podle chování Miller a reakce široké veřejnosti. WBD každopádně čelí dalším výzvám, od pochroumané reputace u tvůrců kvůli dříve zrušenému filmu, po obsazení Aquamana 2.