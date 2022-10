Proč by to nemělo jít, když jinde ve světě to jde? V Litomyšli vznikl Lidl podle architektonické soutěže

Když se v Litomyšli začalo před lety mluvit o novém supermarketu, spousta zainteresovaných kroutila hlavou. Město, které je známé vysokým architektonickým standardem, totiž řeklo, že podobu krabice, kterou mají obchody ve zbytku republiky, v žádném případě nechce. V září tu tak otevřel Lidl, jehož prodejna vzešla z architektonické soutěže.

Není to to jediné, čím se místní prodejna od ostatních liší. V Litomyšli si totiž řekli i to, že když už, tak už. A tak obchod rovnou myslí také na udržitelnost. Na rozdíl od dalších má tak litomyšlská pobočka zelenou střechu, je ekologicky šetrná a interiér i parkoviště doplňuje LED osvětlení.

„Věděli jsme, že budeme s Lidlem o podobě jednat. Jeli jsme do Rakouska a Švýcarska, kde jsme nafotili, jak to udělat jde. Řekli jsme jim, že žijeme v Evropě v jednadvacátém století a není důvod, proč by to u nás jít nemohlo, zatímco o pár set kilometrů dál to možné je,“ citoval starostu Litomyšle Daniela Brýdla server iDnes.cz.

Foto: Ateliér VAS Lidl v Litomyšli vznikl podle Ateliéru VAS

Architektonická soutěž nakonec byla podmínkou pro výstavbu obchodu na pozemku města. O podobu supermarketu se postaral Ateliér VAS. „Zadáním bylo vytvořit důstojnou a zároveň ohleduplnou vnější podobu standardní typové prodejny umístěné v těsné blízkosti památkově chráněné barokní sýpky bývalého panského dvora Perštýn,“ popisují architekti.

Se svým návrhem se proto v ateliéru soustředili na kompozici a materiál fasády. Zároveň chtěli vytvořit kvalitní parter kolem prodejny. Vyřešili to tak, že dlouhý dům rozdělili na výraznou část, kterou tvoří především krytá markýza nad vstupem do Lidlu, zatímco zadní část stavby, blíž k sýpce, je spíš neutrální.

„Vstupní markýza umožňující krytý přístup návštěvníků od parkovišť je opláštěna charakteristickými dřevěnými lamelami, které slouží jako slunolam prosklené fasády a pohledová clona nákupních vozíků a kolostavů. Podobnou funkci tvoří i lamelami opláštěný paraván zásobovací rampy a odpadového hospodářství,“ líčí studio.

Omítaná fasáda směrem k sýpce by měla v budoucnu působit ještě nenápadněji, a to díky vzrostlému stromořadí. Architekti ale pracovali i s další zelení, a tak jsou na severní fasádě navrženy lankové treláže, které umožní růst popínavých rostlin a vznik zelené stěny. Porostlá je také střecha a nad vstupní částí obchodu jsou fotovoltaické panely.

Foto: Ateliér VAS Nová prodejna vznikla vedle historické sýpky

Parkování je tvořeno speciální dlažbou, která umožňuje, aby se vsakovala dešťová voda, jsou tu také vsakovací průlehy nebo štěrkové záhony.

S Lidlem sousedí ve stejném areálu i zmíněná barokní sýpka. Město uvedlo, že pro sýpku se nové využití bude snažit najít investor. Jaké jsou s barokní památkou další plány, by mělo být jasné příští rok. Dohromady má areál Perštýn bezmála osm tisíc metrů čtverečních. Jeho historie sahá až do šestnáctého století, kdy ho nechal vystavět rod Pernštejnů.

Lidl není první supermarket, u nějž si Litomyšl dupla a trvala na tom, že obchod musí být kvalitní. Podobně to město udělalo i v případě prodejny Billa. I tehdy dostal investor podmínku, že musí jít o návrh od kvalitních architektů, kteří by ve stejném stylu měli postavit i autobusové nádraží. Obojí vzniklo v roce 2007 podle brněnského ateliéru RAW.