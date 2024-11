Jak se překládají Star Wars a Bludná banda? Názvy seriálů ladíme s Disney i jazykovědci, říká Čech

Uložit 0

Český překlad jakéhokoliv filmu nebo seriálu často budí vášně. Dvojnásob u zarytých fanoušků. A že těch nemají Star Wars zrovna málo! Právě teď řeší, proč se nový seriál Star Wars: Skeleton Crew česky jmenuje Bludná banda. Tak jsme se zeptali přímo překladatele Pavla Klimeše.

Už za pár dní, 3. prosince, vychází seriál, který této značce vlévá do žil čerstvou a mladou krev. Tak trochu doslova. Star Wars totiž osvěžuje pomocí dětských hrdinů – ne, nelekejte se. Nic infantilního. Dělá to povedeně, tak trochu jako Steven Spielberg se svými dobrodružnými osmdesátkovými filmy. Na Disney+ ho najdete pod názvem Bludná banda.

Proč takový název? Na to v rozhovoru pro CzechCrunch odpovídá Pavel Klimeš. Kromě toho, že je to velký fanoušek a znalec Star Wars, je také jejich dlouholetým překladatelem i dohlížečem nad správností lokalizací svých kolegů. A aby toho nebylo málo, působí jako PR konzultant třeba pro technologickou firmu Gen, bývalý Avast.

Co Bludná banda vlastně znamená? Jak Pavel Klimeš vnímá hejty na český překlad? A na co všechno se zdánlivě dětská novinka odkazuje? Přinejmenším odpověď právě na to vás dost překvapí, pokud jste aspoň trochu fanda Star Wars…

Pojďme začít tím, co řeší hromada fanoušků Star Wars. Proč je Skeleton Crew česky Bludná banda?

Ve zkratce, výraz „skeleton crew“ zní v originále velice cool, ale v přesném českém překladu – tedy základní posádka či minimální stav – nikoliv. Zároveň bylo vzhledem k cílové skupině seriálu potřeba mít to počeštěné, takže jsme museli vymyslet jiný vhodný český distribuční název.

A odpověď nikoliv ve zkratce?

Název seriálu začal krystalizovat už někdy brzy zjara. Tehdy jsme měli k dispozici jen velmi hrubou synopsi děje a kusé informace, že v seriálu hrají důležitou roli vesmírní piráti, kteří se svého novodobého debutu dočkali ve třetí řadě Mandaloriana. Když posléze bylo nutné začít připravovat lokalizaci, okamžitě jsme vyslali dotaz na produkci, jaký vztah má název seriálu k ději, čili jak moc v seriálu tento pojem figuruje. Jenže vzhledem k obrovskému utajení jsme odpovědi hned nedostali…

Bludná banda je ideální vstupní bod do světa Star Wars. Ale navíc je prošpikovaná odkazy i na starší, dokonce kontroverzní díla.

… takže jste se pustili do vymýšlení možných názvů i s vědomím toho, že mohly být „mimo“?

Kdepak. Protože nás asi jako všechny lokalizační pracovníky v této zemi straší překlady názvů filmů zcela naslepo typu Počátek (Inception), na několik týdnů jsme ještě volbu českého názvu odložili. Prozatímní název zůstal v originále. Na tomto místě bych rád podotknul, že já osobně jsem příznivcem maximální věrnosti překladu a marketingové přejmenovávání filmů je mi obecně proti srsti.

Omlouvám se, že odbíhám od Skeleton Crew, ale co je vám ještě překladatelsky proti srsti kromě Počátku?

Například český distribuční název marvelovky Captain America: Návrat prvního Avengera, v originále Winter Soldier. Optikou samozvaného generála po bitvě dodnes tvrdím, že měl název zůstat v originále. Přesto jsem teď musel objektivně uznat, že pojem „skeleton crew“ přeložený správně do češtiny působí mimořádně nudně a nezajímavě.

Star Wars: Základní posádka nezní úplně lákavě, pravda. Jaké byly jiné varianty?

Pod dojmem toho, že seriál má být pro dospívající mládež, jsme s kolegou Vojtou Kostihou Disney navrhli variantu Děti smrti. To podle pirátského: „Jsi synem smrti!“ Jenže se ukázalo, že seriál má být oproti našemu předpokladu mnohem více rodinný, takže námi zaslaný název nebyl úplně vhodný. Proto jsme po ujištění, že originální název je slovní hříčka s velmi malou relevancí k ději – nějací kostlivci by se tam našli, ale samotný pojem v seriálu nikdy nezazní –, začali vymýšlet název jiný a šli jsme až na dřeň hlavní synopse.

Jak jste dospěli k Bludné bandě?

Po několika dnech brainstormingů i s lidmi z českého marketingového zastoupení Disney, s naší kreativní supervizorkou z dceřiné společnosti Disney Character Voices International i se slovenským týmem jsme vybrali několik variant, z nichž jedna byla právě Bludná banda.

Čím nakonec zvítězila?

Pro Bludnou bandu byl samozřejmě zásadní odkaz na bloudění a skupinu. Ale podprahově navíc i na fantastickou loď z evropského folklóru Bludný Holanďan. Tato varianta byla již přijata bez námitek, a dokonce i pro slovenskou verzi.

A jak se vám coby velkému fanouškovi a znalci Star Wars Bludná banda líbí?

Za mě je to jedinečný pohled na předalekou galaxii očima postav zcela nezávisle na rodu Skywalkerů a jeho okolí. V tom je to trochu podobné Akolytce, ale jelikož tam je to dějově navázané na velké události z filmů a seriálů, tady to jde ještě o krok dál. Opravdu můžeme sledovat nezávislé dobrodružství, které je s širší galaktickou ságou spojeno pouze okrajově, ale o to však možná zajímavěji.

To více dětské pojetí a cílení na mladší publikum vás nerušilo?

Vzhledem k dětským hrdinům, kteří reálie objevují společně s divákem, jde o ideální vstupní bod do světa Star Wars pro nové fanoušky. To je něco, co ve Star Wars při přehršli ostatního obsahu opravdu ještě nebylo a jsem velice rád, že to vzniklo. To ale neznamená, že to byl seriál cílený přímo na mě. Na druhou stranu se moc těším, až si ho pustíme s mojí devítiletou dcerou. Navíc je seriál prošpikován odkazy na klidně i nejstarší zdroje. Včetně těch, které byly v době svého vzniku vnímány jako kontroverzní.

Moment, to spouští můj nerdí radar. Naznačujete snad, že Bludná banda odkazuje na starwarsovský sváteční speciál? Abych čtenáře uvedl do kontextu, je to bizarní dílo, kterým prakticky všichni fanoušci Star Wars opovrhují a vytěsňují ho z paměti, na IMDB má 2,2 bodu z 10 možných a na ČSFD podobně pěkných 28 procent…

Je to tak. Bludná banda skutečně obsahuje odkazy na estrádu The Star Wars Holiday Special. Ale také na filmy o Ewocích, staré komiksy Star Wars anebo známé audiovizuální ikony 80. let. Námětem nejvíce čerpá z Rošťáků (The Goonies) a Hooka, dají se tam však najít odkazy na skutečné osmdesátkové perly typu Indiany Jonese nebo E.T. – Mimozemšťana. Ale i na nechvalně známý společný „opus“ George Lucase a Michaela Jacksona jménem Captain EO.

Seriál každopádně teprve vyjde, už teď ale v komentářích na internetu najdete negativní reakce právě na název. Jak je vnímáte?

Jako asi každého člověka, který něco tvoří a dává do toho kus srdce, mě to samozřejmě mrzí. Na druhou stranu jsem si zároveň plně vědom toho, že všem se jednoduše zavděčit nelze. S tím jde ruku v ruce to, že obecně pojmy jako jednotná Star Wars komunita nebo konsensus fanoušků vlastně neexistují. Za fanouška Star Wars se bez přehánění označuje jak ten, kdo hltá úplně všechno po celý život, tak i ten, kdo viděl teprve včera jen jeden film či díl seriálu. Ale s nějakým skutečným či domnělým fanouškovstvím kupodivu vůbec nekorelují individuální postoje k lokalizaci.

Takže to není tak, že nejvíc hardcore Star Wars fanoušci by byli nejhlasitější odmítači překladů?

Existuje skupina lidí napříč jakýmkoli fanouškovským spektrem (nejen Star Wars), kteří české názvy nenávidí už z principu. A zajímavé je, že nejde nutně o lidi dobře vládnoucí cizím jazykem. Nemají je rádi prostě proto, že jim nezní dost cool, případně jsou to i lidé, kteří jsou zahořklí historií nepovedených českých názvů obecně, takže jim pak přijde špatný každý název.

Včetně Bludné bandy.

Ano, u té jsem z výše zmíněného tábora také slyšel výkřiky typu: „Proč to tedy u Rogue One šlo nechat v originále?“ Ale jak už jsme se spolu bavili v nedávném rozhovoru, u Rogue One šlo v zásadě o krok z nutnosti, protože v době, kdy padlo rozhodnutí vzdát se „Darebáka Jedna“, již nebylo z časových důvodů možné nic jiného než originální název. Což je úplně jiná situace než u nového seriálu.

K tomuhle tématu mě ještě napadá nedávný příklad Akolytky. Ta si kromě kritiky obsahu vysloužila i poznámky na český název v ženském rodě.

V případě Akolytky jsem největší odpor kromě zmíněné skupiny prvoplánových odmítačů zaznamenal u těch, kteří nechápali ten příznak, tedy přechýlení, které z originálu názvu samozřejmě nevyplývá. Zajímavé je, že řada lidí, kteří byli nejprve proti, mi později – po skutečném zhlédnutí seriálu – dala za pravdu. Ještě se tak dá pochopit lingvistický názor, že onen přechýlený tvar „ten akolyta/ta akolytka“ není dostatečně kodifikován. To je skutečně pravda, jde však o tak málo používané slovo, že se to samé dá říct o navrhovaném tvaru „ten akolyta/ta akolyta“. Po konzultaci s Ústavem pro jazyk český mám za to, že takové využití ve významném seriálu se de facto o jakousi kodifikaci přičiní.

A na závěr jeden pohled do budoucna. Pracujete na nové řadě Andora, co o ní můžete z pozice překladatele prozradit?

Druhá řada seriálu Andor je nedělitelným pokračováním příběhu rozehraného před dvěma lety. Na rozdíl od první zde uvidíme rozuzlení a závěr příběhu pro mnohé z protagonistů, jak děj plynule přechází do událostí filmu Rogue One. Nejedná se však o žánrový posun, vše zůstává (na Star Wars) tak úžasně civilní, jako bylo už od začátku. Není tedy záhodno čekat nějaké šokující objevení Jediů nebo Sithů, kteří všechno od základu změní, což je myslím dobře. Posun na časové ose je však nyní malinko jiný, jednotlivé segmenty po třech dílech mají dějový rozestup klidně v řádu měsíců. Je ale stále vidět, že takto byl seriál od začátku naplánován. Jako excelentních 24 dílů, během nichž sledujeme vzestup Povstání.