Proč měnit něco, co je dokonalé? Porsche má nové logo, opět si toho ale sotvakdo všimne

Celá řada automobilek v poslední době změnila své logo ve jménu co největší jednoduchosti. V některých případech byla změna radikální, jako tomu bylo například u Peugeotu, jinde o něco menší, jako třeba u BMW. Ale ve většině případů dokáže i běžný divák změnu zaregistrovat. Svůj emblém nyní k 75. výročí mění i Porsche, ovšem s takovou dávkou decentnosti, že logo zůstává od roku 1954 v podstatě stejné.

Přestože zcela první logo Porsche bylo spíše heraldikou odkazující na staré šlechtické rody, aktuální znak automobilky s ním má stále mnoho společného. Když si Ferdinand Porsche, rodák z Vratislavic nad Nisou, vybíral znak své automobilky, s námětem si příliš hlavu nelámal – a prostě vzal, co bylo zrovna po ruce. Automobilka, kterou zakládal ve Stuttgartu, hlavním městě Württemberska, proto dostala emblém této spolkové země. Tedy dva jeleny svírající erb s černo-červenými pruhy a jelením parožím na žlutém poli.

Po válce jeleni z loga Porsche zmizely a zbyl jen erb, do jehož středu přibyl znak Stuttgartu s černým hřebcem na žlutém poli. Zároveň logo dostalo nápisy Porsche nad hlavním erbem a Stuttgart v tom centrálním. Další změna přišla v první polovině 50. let, kdy se emblém zjednodušil, změnil se font nápisu Porsche a celé logo dostalo zlatou barvu.

Tím ovšem historie jeho výraznějších proměn de facto končí. Ano, znak si procházel úpravami v podstatě každou následující dekádu, jednalo se však vždy jen o nepatrné optické změny. Tu se lehce měnila silueta koně, jindy zase barevná sytost pruhů či barva a styl písma.

Foto: Porsche Komparace původního (výše) a nově přepracovaného loga Porsche

To platí i o nejnovějším pojetí, které pracuje s téměř nezměněnou původní podobou. Přesto na něm v automobilce pracovali dlouhé tři roky, aby si byli naprosto jisti každým detailem. Tentokráte zmizela povrchová struktura, díky čemuž je zlatý podklad emblému vyžehlený, a červené pruhy naopak dostaly voštinový povrch. Černý kůň uprostřed se lehce zvětšil a rozzuřil a opět se nad ním objevil výrazný nápis Stuttgart. Logo je také o něco více plastické, dole bylo zúženo a nahoře zase rozšířeno.

Další změny? Žádné nejsou. Porsche moc dobře ví, že není potřeba měnit to, co je naprosto dokonalé. Logo Porsche je dnes notoricky známou záležitostí, symbolem luxusu a dravosti. A byť automobilka patří mezi vizionáře a průkopníky, vždy u ní měla váhu také tradice. To ostatně dokládá i fakt, že možnost objednat si původní znak bude nabízet i nadále. Nové logo dostane jako první příští generace modelu Panamera.