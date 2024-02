Prodal velkou agenturu a založil firmu na správu majetku. Se synem teď klienty učí, jak investovat

Uložit 0

Když v roce 2018 Lukáš Kružberský a Michal Nýdrle dokončili prodej své skupiny digitálních agentur Kindred Group, kterou za bezmála miliardu vložili do rukou francouzské společnosti Publicis Groupe, jednalo se o jednu z největších transakci v reklamním byznysu u nás. Kružberského ale postavila před otázku, jak naložit s nově nabytým jměním. Nechtěl být jen pasivním investorem a hledal někoho, kdo mu pomůže posouvat vlastní investiční know-how. Během pátrání však nenašel nikoho, s kým by byl spokojený. „U nás na trhu nebylo nic, co by se nám líbilo. Všichni nám chtěli jen prodat své produkty. Tak jsme si takovou firmu postavili sami,“ přiblížil vznik Next Wealth Kružberský na investiční konferenci Money Maker pořádané CzechCrunchem.

Založení takzvané wealth management společnosti přišlo v roce 2022, a opět u toho mimo Lukáše Kružberského byl i Michal Nýdrle. Přizván byl také investor Filip Kejla, který dříve působil například jako investiční stratég ve Wood & Company. Next Wealth zakladatelé postavili na míru českým privátním investorům, kteří jsou podle Kružberského ve stejné pozici, v jaké byl před několika lety on sám. Lidé z byznysu, kteří vybudovali a řídí firmy, případně je prodali, mají kapitál a zájem posouvat své znalosti v oblasti investic dál. V Next Wealth jim proto nabízí výnos z investic, ale zároveň i pomoc s nabíráním investičního know-how.

V praxi to vypadá tak, že zaměstnanci mají totožnou motivaci jako klient. Firma nemá žádné příjmy z provizí od protistran za prodej jejich produktů, a tak jde 100 procent příjmu od klienta za poskytování služeb. A výrazná část těchto příjmů se odvíjí od toho, kolik v Next Weatlh vydělají zákazníkům peněz.

To Kružberský označuje za zásadní rozdíl oproti jiným hráčům na trhu. Dalším je prý přímé investování do aktiv, nikoliv do zprostředkovatelů či fondů. „Tato aktiva navíc kupuje přímo na svůj účet u světových bank. Má tedy své investice pod přímou kontrolou. Může je kdykoliv sám zlikvidnit,“ dodává Kružberský s tím, že posledním zásadním rozdílem je právě ono sdílení know-how mezi investorem a Next Wealth.

Foto: Next Wealth Zakladatelé Next Wealth, zleva Filip Kejla, Lukáš Kružberský a Michal Nýdrle

„Poskytujeme aktivní wealth management. S klientem jsme v intenzivním kontaktu. Stanovujeme si cíle. Revidujeme strategii. Diskutujeme nákupy a prodeje aktiv. Cílem je klienta posouvat. A dlouhodobě budovat klub aktivních sofistikovaných investorů, kteří navzájem sdílí investiční příležitosti,“ vysvětluje Kružberský.

Next Wealth, který aktuálně spravuje klientům přes jednu miliardu korun, si s klienty nastavuje roční investiční cíle a úroveň zainvestování jednotlivých pilířů. Pravidelně je pak vyhodnocována jejich výkonnost, stejně jako jednotlivých titulů tak, aby docházelo k nadvýnosu a zároveň se klient co nejvíce vzdělával. V současné době Next Wealth působí v oblasti kapitálových trhů ve spolupráci s nadnárodními bankami, kdy se soustředí především na aktiva s pravidelnou výplatou výnosů. V budoucnu by měly navíc přibýt i rizikové investice.

Kružberský na konferenci Money Maker přiblížil i to, jak přistupuje ke svému vlastnímu majetku, respektive jak spravuje své investiční portfolio: „Padesát procent investic mám alokovaných na kapitálových trzích. Rozložených do kombinace depozit, dluhopisů, akcií, opcí a derivátů podle aktuální tržní situace. Druhou půlku jsem umístil mimo kapitálové trhy. Kombinuji venture kapitálové investice, nemovitosti a alternativní aktiva. Zaměřuji se na to, aby cca sedmdesát procent aktiv generovalo pravidelný výnos, který mohu reinvestovat dále.“

Na otázku, zda má s Next Weatlh stanovené určité mety, odpovídá, že nemají kvantitativní, ale kvalitativní charakter. Se svými kolegy má konkrétní vizi o vlastním multi-family officu, který využívá znalosti svých profesionálů v kombinaci s maximálním využitím moderních technologií. „To je pro mě meta, kde chceme být do pěti let, a je nadřazená finančním ukazatelům,“ vysvětluje Kružberský, kterému s naplněním vize začal nedávno pomáhat i jeho osmnáctiletý syn Lukáš.

Klienti tak nejsou jediní, kdo díky Next Wealth sbírá cenné know how. Lukáš Kružberský ml. nastoupil do společnosti svého otce v létě, a to na pozici juniorního analytika v rámci krátké brigády. Jenže práce mu šla tak dobře, že si tým vyžádal, aby se brigáda změnila na stálý poloviční úvazek. „Chtěl jsem, ať je součástí týmu našich investičních stratégů. Dělá pro ně jednodušší analytické práce. Sedí s nimi u jednoho stolu a učí se. Překvapil nás ale znalostmi programování a technologií. A schopností se rychle učit,“ říká Kružberský.

Foto: Archiv Lukáše Kružberského Lukáš Kružberský mladší

Lukáš Kružberský ml. začal vyvíjet nástroje podpory investičního týmu, analytiky tržních dat a reportingu pro klienty. Zadali mu proto i úkol, jak maximálně automatizovat procesy ve firmě a tvorbu nástrojů pro investiční tým.

Kružberský ml. je aktuálně v maturitním ročníku. Po něm má v plánu jít studovat vysokou školu se zaměřením na podnikání a ekonomii. Ta zvítězila před IT zaměřením, přičemž jedním z důvodů byl i nástup služby ChatGPT, která je podle něj velmi silným nástrojem pro samostudium a učení se za pochodu.

Přesto se chce IT nadále věnovat, a to nejen v Next Wealth, kde dostal pracovní autonomii, ale v budoucnu i v rámci vlastního byznysu. „Cítím, že moje motivace je silná, pokud stavím něco vlastního, a ne pro někoho jiného,“ vysvětluje.

Přečtěte si takéMarek Dospiva o plánech Penty s centrem Prahy a novém fonduMiliardář Marek Dospiva na konferenci Money Maker představil plány na přeměnu Prahy i nový fond Penty

„Teď investuji primárně do akcií. Je pro mě velmi důležité investovat co nejvíc peněz, co nejdřív to jde, kvůli efektu složeného úročení a důležitosti investovat brzo. Kvůli tomu jsem zároveň přestal utrácet za kraviny,“ dodává a pokračuje: „Snažím se ve svém portfoliu držet 8 až 15 akciových titulů. Z toho tři až šest má více než poloviční podíl na portfoliu. Do akcií investuji devadesát procent a deset procent do jejich opčních kontraktů. Aktuálně chci zvýšit poměr opcí na dvacet procent.“ Investiční strategie mladšího z Kružberských říká, že má v akciích 35 procent svého majetku, zatímco zbylých 65 procent připadá na Lego.

„Kupování Lega byla vždy moje guilty pleasure. Trochu omylem jsem tím naakumuloval majetek ve formě Lega,“ říká s úsměvem. Vysvětluje však, že do Lega se dá investovat při správném načasování. A přestože z něj nemá tak dobrou ziskovost, těší jej hmatatelnost a fakt, že si drží hodnotu konzistentně.