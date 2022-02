Už ho to nebavilo. Už nechtěl žít v obklopení materialistických věcí – prahnul po svobodě a klidu na duši. Proto se rozhodl k radikálnímu kroku, který vedl ke zpeněžení všeho, co se svou rodinou vlastnil. Ať už šlo o dům, auto, oblečení či hračky jeho dětí. Nevyšel z toho ale s klasickými penězi, vše dal do bitcoinu. Dlouhé roky Nizozemec Didi Taihuttu se svou ženou a třemi dětmi žil kočovný život a své „digitální zlato“ uchovává v trezorech na čtyřech kontinentech. A kvůli kryptoměnám nadále podniká velmi zásadní kroky.

Didi Taihuttu narazil na bitcoin v roce 2013, kdy mu o něm řekl zaměstnanec v jedné z jeho firem. Rychle se o kryptoměny, které teprve nabíraly na síle, začal zajímat – až ho postupně pohltily. Impulsem k tomu, aby se do jejich světa vrhnul naplno, byla dovolená v Thajsku, kde si všiml, kolik lidí nemá přístup k bankovním systémům. Vzpomněl si na princip bitcoinu – a viděl v něm řešení pro decentralizované finance, které by bylo dostupnější širší mase lidí.

Po návratu z devítiměsíčního exotického pobytu se rozhodl, že se kryptu bude věnovat takříkajíc na full-time. Veškerý svůj majetek prodal a směnil právě za digitální měny. Primárně za bitcoin, který se tehdy obchodoval za zhruba 900 dolarů, v portfoliu měl ale i další mince. Nechtěl na nich však pouze zbohatnout.

„Chtěli jsme naše děti připravit na decentralizovanou budoucnost, kdy vše bude zajišťovat sdílená ekonomika – kdy budou auta, domy a další věci subjekty na blockchainu (pomyslné účetní knize pro kryptoměnové transakce – pozn. red.), které budete moci po určitou dobu používat a podle toho platit,“ odůvodňoval Taihuttu svůj krok pro server The National News.

Didi Taihuttu se svou ženou v nizozemském městě Venlo Foto: Bitcoin Family/Instagram

S tím, jak se zbavil většiny hmotných věcí, začalo i dobrodružství, které je pro běžnou rodinu takřka nepředstavitelné. Se svou ženou a třemi dětmi začal Taihuttu cestovat po světě, aniž by měli jakoukoliv trvalou adresu. V posledních pěti letech přejížděli z místa na místo. Obletěli přes čtyřicet zemí, které si dokumentovali (i na YouTube), a jejich rozpočet se vesměs odvíjel jen od růstu digitálních měn.

Takzvaná Bitcoin Family, jak se původem nizozemské rodině přezdívá, ovšem nikdy veřejně neuvedla, kolik kryptoměn vlastní. Nicméně vzhledem k tomu, že je dnes bitcoin na úrovni okolo 42 tisíc dolarů (a Taihuttu jich mnoho nakoupil v době, kdy se obchodoval za zmíněných 900 dolarů), se předpokládá, že je rodinné kryptobohatství velké. Taihuttuovi navíc nežijí zrovna skromným životem.

Oficiálně se jen ví, že Taihuttu má drtivou většinu bitcoinů, etherea a dalších mincí uschovanou v trezorech na čtyřech kontinentech v hardwarových peněženkách, které nejsou připojené k internetu (na rozdíl od těch digitálních). To kvůli co nejvyšší bezpečnosti. Dvě má v Evropě, další dvě v Asii, jednu také v Jižní Americe a zbylých šest je schovaných v Austrálii.

„Ukryl jsem je v několika zemích, abych nemusel létat daleko, když se k nim potřebuji dostat,“ vysvětlil Taihuttu pro server CNBC. Zároveň doplnil, že je nemá zakopané pod zemí jako poklad – razí myšlenku, že „pod svícnem je největší tma“, proto je má na poměrně běžných místech.

Čas se na chvíli usadit

Ačkoliv už nadosmrti bude mít Didi Taihuttu cestování a nezávislost na systému v krvi, nyní se před ním otevírá nová kapitola. Po pěti letech aktivního kočovného života se rodina usazuje v Portugalsku, které má pro investory do kryptoměn jedny z nejlepších podmínek v Evropě. Stále se tam totiž neplatí žádná daň z příjmu digitálních měn. A to je pro Bitcoin Family klíčové.

Zatímco třeba Spojené státy považují kryptoměny za majetek, a zdaňují je proto podobně jako akcie či nemovitosti, Portugalsko na digitální měny pohlíží jako na formu platby. Toto rozlišení zcela mění pravidla hry, pokud jde o daňové povinnosti. V Česku například platí standardní daňová sazba 15 procent na zisky z krypta. Pokud přesáhnou 48násobek průměrné mzdy, jde o 23procentní sazbu (pro rok 2021).

„Zisky plynoucí z kryptotransakcí v Portugalsku nepodléhají dani z příjmu fyzických osob,“ vysvětlil Shehan Chandrasekera z firmy CoinTracker.io. To znamená, že zisky z nákupu nebo prodeje kryptoměn, stejně jako u jiných běžných (fiat) měn, nejsou zdaněny. Kryptoměnové transakce nebo platby, stejně jako směna bitcoinů za fiat peníze, nepodléhají ani DPH. Rozdíl prý je, když člověk vydělává kryptoměny poskytováním služeb – pak už se daně z nich v Portugalsku odvádí.

Pro fanoušky kryptoměn se tak stát na Pyrenejském poloostrově zdá být přívětivý. Spolu s tím je Portugalsko podle loňského žebříčku Global Peace Index čtvrtou nejlepší zemí pro expaty – jejich počet se tam za posledních deset let měl zvýšit o čtyřicet procent. I to Taihuttuovu rodinu přimělo k tomu, aby Portugalsku dala šanci a zkusila žít ne tak hektický cestovatelský život.

Taihuttu navíc plánuje svou „bitcoinovou rodinu“ o něco rozšířit. Brzy se mají totiž svých domů a větších majetků zbavit i jeho sourozenci – a stejně jako on investovat peníze do nejrozšířenější virtuální měny planety. „Všichni budeme cestovat společně jako jedna velká bitcoinová rodina, což je opravdu skvělé,“ zmínil pro CNBC třiačtyřicetiletý Taihuttu.