Prodávají dovolené za miliony. Zařídíme cokoliv, včetně cesty kolem světa, říká šéf Exclusive Tours

Rybaření na Amazonce. Výlet na severní pól. Cesta kolem světa, ne nutně za 80 dní. Dovolená na soukromém ostrově, kam se lze dostat jen helikoptérou. Každý má o luxusní dovolené jiné představy a ukazuje se, že Češi v tomto ohledu rozhodně netroškaří. Vyrazí tak třeba na desetimilionovou dovolenou soukromým tryskáčem na Maledivy nebo do jurty v poušti Gobi po vzoru mongolských nomádů. „Pro naše klienty děláme cesty na míru podle jejich požadavků. A jsme schopni vymyslet naprosto cokoliv, co chce člověk zažít,“ říká šéf cestovní kanceláře Exclusive Tours Vladimír David.

Cestovka zaměřená na luxusní segment vznikla v roce 2007 a od té doby zprostředkovala zájezdy a zážitky v hodnotě 1,5 miliardy korun, 95 procent jejích klientů přitom tvoří Češi a Slováci, kteří se rekrutují z řad úspěšných podnikatelů, sportovců, politiků i lékařů či výzkumníků. „Uvádí se, že v Česku je kolem třiceti tisíc dolarových milionářů, což je naše klientela. Jde o lidi, kteří v životě něco dokázali a chtějí za to dostat odpovídající, tedy nadstandardní službu,“ přibližuje David.

Hodnota takové nadstandardní dovolené u Exclusive Tours osciluje mezi dvě stě tisíci až deseti miliony korun. Průměrně ale kancelář prodává zájezdy za půl milionu, které jsou většinou rozprostřené do deseti dnů. Konkrétně zmíněná desetimilionová dovolená proběhla v luxusním resortu na Maledivách a její cenu zvýšila cesta soukromým tryskáčem. A pro někoho možná překvapivě – klienti si chtěli užít jen ničím nerušenou pohodu u moře.

„Člověk by si řekl, že Češi jsou dobrodružné povahy, protože hodně chataříme, chalupaříme, jezdíme do přírody. Ve srovnání se zahraniční klientelou jsou u nás ale mnohem více požadavky právě na takový relax u moře. To je tedy naše hlavní gró, ale rozdíl je ve službách, které klient dostane na místě,“ dodává David.

Foto: Exclusive Tours / Miavana by Time + Tide Součástí nabídky Exclusive Tours se nově stal butikový resort na Madagaskaru

Aktuální nejvyšší cenu zájezdu na Maledivách má ambice trumfnout nejčerstvější přírůstek v nabídce cestovní kanceláře. Je jím resort Miavana, který se nachází na soukromém ostrově Nosy Ankao nedaleko Madagaskaru. Ten je dostupný pouze helikoptérou a investoři si ho celý vzali do parády. Zbavili ho nepůvodních druhů rostlin, vysázeli místo nich endemické druhy a založili nový prales. Cena pobytu pro dva zde začíná na 1,2 milionu korun, za které jsou klienti ubytováni v jedné ze čtrtnácti vil o minimální rozloze 620 metrů čtverečních.

„Podařilo se nám být prvními zástupci cestovní kanceláře v Česku, kteří se do Miavany dostali. Navázali jsme totiž užší spolupráci se společností Time + Tide, která za resortem stojí. V rámci projektu, o němž ještě nemohu podrobně mluvit, jsme oslovovali ty nejlepší resorty na světě a Miavana byl jedním z nich. Takže jsme hrdí na to, že se nám ji podařilo zařadit do naší nabídky. Už jen přílet na ostrov je totiž sám o sobě zážitek,“ usmívá se šéf cestovky.

Madagaskar je přitom podle Davida skvělou celoroční destinací. V době silného větru se stává rájem pro surfaře a kitery, kteří ho prohlašují za nejlepší lokalitu na tento typ aktivit na světě, přibližně od července do září lze v jeho vodách pozorovat velryby, skýtá také skvělé podmínky pro potápění mezi korály a mořskými želvami. A v době, kdy je v Česku zima, je nejlepší do země provoněné vůní květů ylang-ylang vyrazit za klasickým relaxem na plážích.

Co se jiných exotických lokalit týče, mezi klienty Exclusive Tours dlouhodobě nejvíce vedou právě místa s písečnými plážemi. Především Maledivy, Seychely, Mauricius. „Hodně populární je poslední dobou Kostarika, ale i Dubaj a jako nová destinace také Omán. Dříve byla populární jihovýchodní Asie, která byla ale zavřená kvůli covidu, takže se v ní turismus opět rozbíhá teprve teď,“ říká David.

Covid měl přitom podle Davida na cestovatelský apetit v rámci luxusního segmentu jen krátkodobý vliv. Movití lidé byli první tři měsíce obezřetní, pak si začali hledat cestičky, jak uniknout z bezútěšné atmosféry, výrazně tak stoupla poptávka po soukromých letadlech. V minulém roce k poklesu poptávky přispěla energetická krize, která způsobila, že podnikatelé vyčkávali, jak se bude vyvíjet situace s cenami.

Foto: Exclusive Tours Vladimír David, CEO Exclusive Tours

„Bylo znát, že naši klienti, pro které by nebyl problém si zájezd dopřát, byli myšlenkami někde jinde. Jejich podniky neměly zafixované ceny energií, jejich odběratelé neobjednávali… A tím, že se čekalo na energetické stropy až do prosince, nějakou dobu trvalo, než se zájem rozproudil. Jakmile se to ale stalo a všichni věděli, jak na tom jsou, zjistili jsme, že šlo jen o odloženou poptávku,“ vysvětluje David.

Loni se tak v Exclusive Tours obratově přiblížili k roku 2019, během kterého dosáhli 150 milionů korun. A letošek má nakročeno k rekordnímu roku, i vzhledem k tomu, že cestovní kancelář spustila nové webové stránky, na které postupně přidá celkem až 1 500 resortů, všechno minimálně pětihvězdy. „Nemáme ale katalog zájezdů, ze kterých by si člověk mohl vybírat. Resorty v naší nabídce známe z osobní zkušenosti, takže stavíme stále primárně na tom, že je klientům nabízíme skutečně na míru do toho nejposlednějšího detailu,“ uzavírá Vladimír David.