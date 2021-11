Před osmi lety se Michal Šmída po návratu ze zahraničí, kde studoval a pak pracoval v největších bankách, rozhodl, že změní, jak se platí na internetu. Svět tehdy vypadal úplně jinak než dnes a jeho startup Twisto se rozhodl prokopat cestu takzvané odložené platbě, která měla zničit tolik oblíbenou i tolik proklínanou dobírku. Letos za jeho firmu zaplatil australský konkurent zhruba 2,5 miliardy korun a čtyřiatřicetiletý Šmída se těší, jak se teď opět vydá do celého světa.

„Je to po osmi letech další kapitola, kdy se z Twista jakožto dosud středoevropského hráče stává hráč globální. Spojení se Zipem nám otevírá brány nejen do západní Evropy a na velké trhy, ale také se konečně po těch letech můžeme podívat Klarně do očí,“ vypráví v novém díle CzechCrunch Podcastu Šmída s narážkou na jednoho z největších hráčů v oboru, kterým se při zakládání Twista sám inspiroval.

Kolem roku 2013 vypadaly jinak světy financí, internetu i startupů, tedy minimálně v Česku. Svůj podnikatelský projekt rozjížděl Michal Šmída pod dozorem investičních fondů Enern a Miton, zatímco Tomáš Čupr tehdy rozjížděl Slevomat (a sám do Twista investoval) a všichni společně ještě s několika dalšími kolegy psali tuzemskou startupovou historii.

Z Twista se nakonec vyklubal finančně-technologický startup, který dnes umožňuje odložit platbu při nákupech na internetu i v kamenných obchodech a k tomu nabízí další finanční služby. A po spojení s australským konkurentem, který patří mezi přední světové hráče právě v oboru odložených plateb, ho čekají nové výzvy. „Teď jdeme bojovat globálně,“ těší se Šmída. Nový díl CzechCrunch Podcastu si můžete pustit v přehrávači níže nebo ve vašich podcastových aplikacích, včetně Spotify, Apple Podcastů a Google Podcastů:

O čem dalším byla v podcastu s Michalem Šmídou řeč?

***

Jelikož byl rozvoj Twista kapitálově velmi náročný, musel Michal Šmída během let získat mnoho investorů. Když se nyní firma prodávala, bylo celkem přes dvacet prodávajících entit, od bank přes pojišťovny až po individuální investory z celého světa. „Z tohoto pohledu byla celá transakce poněkud stresující a zabralo to několik měsíců práce, ale nakonec všichni investoři odchází s pěkným výnosem,“ popisuje detaily několikamiliardového obchodu Šmída.

Zakladatele Twista těší, že po spojení s australským Zipem, který je kótovaný na burze, se bude z Prahy budovat globální produkt. Zip ostatně v poslední době koupil několik podobných firem také třeba ve Spojených státech či Saúdské Arábii, kde se chystá rovněž uspět, a všude se chce měřit s těmi největšími hráči. Mezi ty nejvýznamnější patří původem švédská Klarna, která je aktuálně i nejhodnotnějším evropským startupem.

„Když jsme začínali, podobných firem globálně tolik nebylo. Existovala Klarna, PayPal a ten samý měsíc jako my začal fungovat i Zip, což je velká náhoda. Na světě bylo možná pět hráčů a Twisto bylo mezi nimi. Dnes už jich jsou minimálně desítky,“ popisuje situaci na trhu Šmída s tím, že však očekává zásadní konsolidaci, kterou nyní potvrdil i prodej Twista. Přestože by se podle jejího zakladatele firma možná dokázala prodat i za více peněz, mnohem důležitější jsou prý podmínky transakce.

Více než dvě stovky zaměstnanců Twista bude nadále pracovat na technologické platformě, kterou v Praze během osmi let vyvinuli, což je dle Šmídy poměrně unikátní. Navíc se Praha stane vstupní bránou australského dravce do Evropy. „Náš prodej beru jako úspěch. Zip teď bude do Evropy, potažmo do Prahy investovat poměrně zásadní peníze. Navíc globálnímu hráči pomůže expandovat napříč Evropou česká firma, ne německá nebo anglická,“ říká šéf Twista.

Dalším benefitem celé transakce je podle Šmídy i skutečnost, že si spolu s ním ještě několik dalších členů týmu vydělá slušné peníze, které se v ideálním případě investují zpět do tuzemského ekosystému a pomohou na svět dalším startupům. V průběhu let se u Twista často mluvilo také o tom, zda zakladatelům nezbyl ve firmě po vstupu dvou desítek investorů příliš malý podíl. Šmída přiznává, že dnes už by šel patrně trochu jinou cestou, ale zároveň připomíná, že startupy tehdy vznikaly jinak než dnes.

„Nazval bych to velkou školou. Tehdy jsme začínali v podhoubí Enernu a Mitonu a to úvodní nastavení bylo více inkubační. Jako management jsme si pak před několika let část podílu odkoupili zpět. Se Zipem jsme si ale nastavili pro náš tým zajímavé podmínky, dnes držíme jeho akcie a věříme, že budou dál růst,“ říká Šmída. V podcastu popisuje i to, čím okouzloval investory, proč je na začátku nebylo jednoduché přesvědčit, a vzpomíná také na rady svého otce, známého bankéře Petra Šmídy.

Co mu dala studia ve Spojených státech, Rusku a Londýně? Proč se při práci ve velké bance Barclays přesvědčil, že je to práce, kterou nechce dělat, ale pomohla mu k vlastnímu podnikání? A proč bylo Twisto na začátku možná příliš naivní a ne tolik ambiciózní? O tom všem hovoříme s Michalem Šmídou v novém díle CzechCrunch Podcastu, který můžete poslouchat na Spotify, Apple Podcastech a Google Podcastech i ve svých oblíbených podcastových aplikacích.