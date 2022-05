Programovat bude i paní za přepážkou, říká v podcastu David Pavlík, který prošel SpaceX a Netflixem

Životopis Davida Pavlíka je jako ze žurnálu. Z Brna putoval do Microsoftu a přes Amazon se dostal až do Netflixu a SpaceX. Pak se vrátil do české letenkové služby Kiwi.com a teď už druhým rokem pomáhá coby jeho technologický ředitel s rozvojem globálního logistického startupu ShipMonk českého miliardáře Jana Bednáře. I proto jsme si Davida Pavlíka pozvali do prvního dílu našeho nového podcastu TechCast.

Přestože se David Pavlík věnuje práci v technologických firmách už téměř dvě dekády, podle svých slov se pořád učí něco nového. A zejména v jeho současném působišti v ShipMonku je práce takzvaného CTO velmi pestrá a sahá od korporátního IT nebo interních aplikací až po manažerské úkoly.

„Ve SpaceX jsme zase často rozebírali problémy na matematicko-fyzikální základy. Vzpomínám si, jak jsme měli vypustit raketu s nákladem pro Mezinárodní vesmírnou stanici. A deadline byl jasně daný. Pokud bychom ji vypustili později, prostě by tam nedoletěla kvůli konstelaci Slunce a Země,“ popisuje Pavlík pestrost jedné ze svých bývalých štací.

V Netflixu byl pak třeba i u toho, když se zrodil fenomén takzvaného binge watchingu – tedy zhlédnutí celých řad seriálu najednou. „Seděli jsme u našeho interního systému a sledovali, za jak dlouho první divák dokouká celou první řadu House of Cards,“ vzpomíná v podcastu.

Zmiňuje v něm také svůj názor na to, jestli je budoucnost technologií v takzvaných low-code platformách. I díky nim by mohla výrazně vyrůst „programátorská obec“, jak Pavlík skupinu lidí, kteří kódují, nazývá. Dokonce věří, že by tak mohli jednou umět programovat a automatizovat i paní za přepážkou v bance nebo pracovník ve skladu. Je přesvědčený, že by to mohlo být stejně snadné jako například postavit základní webovou stránku. Zatímco před lety k tomu bylo třeba umět programovací jazyk, dnes je to záležitost na pár minut.

Náš nový podcast TechCast je však formát, v němž probereme i řadu dalších témat. Za uživatelsky příjemnými aplikacemi, weby i gadgety často stojí bezesné noci mnohých programátorů, inženýrů, konstruktérů či designérů. Právě na tvorbu a fungování technologií, které definují dnešní dobu, se zaměříme.

Nahlédneme také do pozadí algoritmů, díky kterým jsou služby, jež využíváme, tak zdánlivě jednoduché a automatizované. Každý, kdo měl tu čest s tvorbou aplikace, webu nebo jakéhokoliv kódu, totiž rychle pozná, že v IT se ve skutečnosti nic neděje automaticky.

Pod taktovkou moderátora Ladislava Vaška se na nový díl můžete těšit jednou měsíčně. Přibližně ve čtyřiceti minutách TechCast pomůže také s orientací v populárních termínech, jejichž skutečný význam je často srozumitelný jen hrstce vývojářů.

V prvním dílu se dozvíte:

Jak kódování Davida Pavlíka ve SpaceX ovlivňovaly fyzikální zákony.

Jak sledoval začátek fenoménu binge watchingu v Netflixu.

Na co v ShipMonku používá s týmem takzvané low-code platformy.

Jestli je třeba jít na vysokou nebo s jakými školami kombinovat technický obor.

Jak přistupuje k práci nehledě na firmu.

Odebírejte TechCast na Spotify, Apple Podcastech nebo si ho poslechněte na YouTube.