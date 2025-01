Prohrál jsem, hlásí Aleš Vávra a zavírá fond. Sázel na propady akcií, burzy ale i díky Trumpovi rostou

Uložit 0

Aleš Vávra platí na české investiční scéně dlouhé roky – i díky své aktivitě na sociálních sítích – za průkopníka shortování. Tedy sázek na to, že ceny některých akcií poklesnou. Jenže atmosféra především na burzách v USA je už druhý rok nastavená přesně opačně, takže skoro vše roste. „Musím přiznat, že jsem prohrál. Sice čestně, ale prohrál,“ říká Vávra k uzavření svého fondu Metatron Short Equity Fund.

To, jak složité to pro shortaře Vávrova typu posledních 24 měsíců bylo, ukazuje pohled na výkonnost indexu S&P 500, který sdružuje pět stovek největších amerických společností. Ten od ledna 2023 přidal 53 procent. Naproti tomu Metatron Short Equity Fund uzavřel rok 2023 mínus šest procent a loni ztratil 18,1 procenta.

„Už jenom to, že jsem musel investorům měsíc co měsíc hlásit, že se nedaří, bylo dost frustrující. Ale snažím se to brát s hlavou vztyčenou, nemůžou všichni vyhrávat,“ říká Aleš Vávra. A dodává: „Bez peněz se tahle hra hrát nedá.“ V průběhu roku totiž investoři z jeho fondu průběžně vybírali své vklady, až se nakonec hodnota spravovaného majetku snížila o tolik, že narazila na regulatorní limit TER (nákladovost fondu).

Je důležité připomenout, že Vávrův fond byl určený jen pro zkušené investory, kteří si byli rizika, že mohou prodělat, dobře vědomi. Roli hrálo i to, že Metatron Short Equity Fund je zkrátka malý fond – v průběhu existence v něm bylo do 11 milionů eur –, který podobné výkyvy může ustát jen složitě. Investiční konkurence byla navíc velká, když i banální bankovní produkty, jako jsou termínované vklady nebo spořicí účty, nabízely v minulých měsících až šestiprocentní zhodnocení.

