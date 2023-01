Největší podvod v historii? Impérium nejbohatšího muže Asie má stát na klamu a prospěchářství

V Indii je v podstatě synonymem infrastruktury. Adani Group nejbohatšího muže Asie Gautama Adaniho provozuje v zemi například byznysově významné přístavy, podniká ale i v těžařství nebo obnovitelných zdrojích. Adani nyní chtěl úspěch zopakovat i na globální scéně, objevila se ale zpráva o jeho nekalých praktikách od renomované společnosti Hindenburg Research. Její analytici tvrdí, že se Adaniho obchodní skupina už desetiletí dopouští různých podvodů – od těch účetních až po manipulace s cenami akcií. Adani vše odmítá. Propad akcií jeho firem mu nicméně způsobil obří ztráty, klesl i v žebříčku nejbohatších lidí světa.

Byznys třetího nejbohatšího muže světa Inda Gautama Adaniho má problém. Podle obsáhlé stostránkové zprávy americké investiční výzkumné firmy Hindenburg Research (HR) je totiž jeho infrastrukturní impérium postavené z velké části na různých podvodech, které má páchat už několik desetiletí. Dokument Adaniho skupinu dokonce označuje za „největší podvod v historii“. Ve zprávě analytici z HR mimo jiné popisují, jak rodina Adaniho zakládala prázdné společnosti – anglicky shell companies – v daňových rájích, jako jsou Spojené arabské emiráty, některé karibské státy nebo ostrov Mauricius, a používala je k nenápadnému odčerpávání peněz z firem spadajících pod Adani Group.

Ta na zprávu nejprve reagovala prohlášením, že se ji HR snaží pošpinit a otřást důvěrou investorů. Podle Adaniho jsou informace v dokumentu zlomyslné a nazval je „selektivními dezinformacemi“. Agentura Bloomberg nicméně upozorňuje, že aktuální obvinění oživila dlouhodobé obavy ohledně fungování Adani Group. Zprávu ve čtvrtek zmínil i ředitel významné investiční společnosti Pershing Square Bill Ackman. Na Twitteru ji označil za „vysoce věrohodnou a velmi kvalitně zpracovanou“.

Strmý pád

Gautam Adani se narodil do rodiny indického maloobchodníka s textilem v roce 1962. Po neúspěšném studiu na univerzitě sbíral první pracovní zkušenosti při třídění diamantů v Bombaji. Zbohatl především na těžbě uhlí, které hraje v indickém průmyslu dodnes klíčovou roli. Do impéria dnes šedesátiletého podnikatele patří také stavební, zemědělské či datové firmy, byznysově se činí i v médiích, obnovitelných zdrojích energií a zbrojařství.

Hodnota Adaniho majetku se v minulých letech zvýšila skoro o dva tisíce procent a podle žebříčku nejbohatších lidí světa agentury Bloomberg se přechodně vyšplhala až na 125 miliard dolarů. Adani se tak dostal před zakladatele Amazonu Jeffa Bezose a loni v září byl krátce dokonce druhý. Sama Adani Enterprise, vlajková loď indického magnáta, mezi březnem 2021 a stejným měsícem 2022 vykázala zisk 9,3 miliardy dolarů, tedy asi 203 miliard korun.

Teď to ale vypadá na pád z vrcholu, který je stejně tak prudký jako Adaniho někdejší růst. Magnát se totiž v žebříčku postupně propadal. Klesl na třetí, pak na čtvrté a nyní až na sedmé místo. Hodnota Adaniho impéria od vydání zprávy, kterou v HR údajně zpracovávali dva roky, klesla o téměř 70 miliard dolarů (zhruba 1,6 bilionu korun), píše agentura Reuters.

Být největším byznysmenem Indie je jedna věc, Adani ale mířil výše. HR zprávu zveřejnila v den, kdy Adani zahajoval prodej akcií za 2,5 miliardy dolarů. Tím měl podtrhnout svůj vzestup na globální byznysovou scénu. Aktuální obvinění ale přinejlepším poškodí pověst rodících se globálních ambicí kdysi nesmělého miliardáře. V horším případě může odradit světové investory, od kterých Adani hledá širší legitimitu a zahraniční kapitál, vysvětluje Bloomberg.

Prudký pokles cen akcií jednotlivých firem z Adaniho impéria způsobil, že hodnota podnikatelova majetku spadla pod 100 miliard dolarů. Podle žebříčku časopisu Forbes k úternímu ránu činila 88,9 miliardy dolarů (zhruba dva biliony korun), což Adaniho řadilo na osmé místo mezi nejbohatšími lidmi světa. V seznamu boháčů agentury Bloomberg byl v úterý ráno jedenáctý. Na začátku minulého týdne byl čtvrtý. Nejbohatším člověkem v Asii ale zůstával. Nejbližším regionálním konkurentem je další Ind a průmyslový magnát Mukeš Ambani, který byl v úterních brzkých ranních hodinách v obou žebříčcích těsně za ním.

Spekulace o podílu politické protekce na raketovém vzestupu Adaniho se objevovaly už několik let.

Hodnota akcií firem pod Adani Group během pondělí padala i přesto, že konglomerát o víkendu vydal přes čtyři sta stránek dlouhý dokument, kde se snaží obvinění obsáhle vyvracet a uklidnit investory. To se mu ale zatím očividně nedaří. Výprodej akcií Adaniho firem smazal tržní hodnotu zhruba 70 miliard dolarů. Akcie Adani Enterprises zůstávají pod minimální cenou stanovenou pro následný prodej akcií a společnost zatím nic nemění na plánu vybrat od investorů dvě stě miliard rupií (53,6 miliardy korun).

Obvinění ve zprávě HR jsou vážná a vyvolávají otázky o tom, jak je možné, že se takové informace nezačaly objevovat dříve. „Zasahuje to do srdce indického podnikatelského sektoru, kde dominuje řada rodinných konglomerátů,“ vysvětlil agentuře Bloomberg výkonný ředitel společnosti Global CIO Office Gary Dugan. „Ty jsou ze své podstaty neprůhledné,“ dodal.

Adani má totiž velmi blízko k nejvyšší politické garnituře v zemi – dobře se zná přímo s indickým premiérem Módím. Informace o podílu politické protekce na raketovém vzestupu Adaniho se objevovaly už několik let, ty aktuální jim, zdá se, dávají za pravdu. „Zaráží mě, jak se mu podařilo získat takovou národní pověst a image, jakou má, při tak malé kontrole,“ řekla Bloombergu Šarmila Gopinathová, odborná poradkyně pro Indii v Asijské asociaci pro správu a řízení společností.

„Kritika elitních indických podnikatelů a politiků má stále častěji za následek věznění nebo přímo vraždy novinářů. Analytici akciového trhu byli zatčeni za negativní články o společnostech. V této atmosféře potlačování vyjadřování zůstaly podvody ve firmách z velké části bez kontroly,“ píší ve zprávě analytici HR. I proto se nejspíš Adaniho konglomerátu dařilo vyhýbat se kontrole úřadů a pozornosti finančních analytiků.

Kromě možnosti, že tato epizoda oslabí obecnou důvěru investorů v indický trh, který byl doteď na špičce vyhledávaných destinací investorů na Wall Street, by mohla také urychlit obrat indického hospodářství od Západu směrem k Číně, která letos znovuotevřela své hranice i ekonomiku.

Firma Hindenburg Research v nedávné době podobně upozornila na nekalé praktiky americké automobilky Nikola, jejíhož zakladatele Trevora Miltona soud v New Yorku minulý rok na podzim odsoudil za podvod. Podle soudu totiž v médiích, na sociálních sítích nebo na konferencích záměrně nadsazoval, co všechno Nikola dokáže. Nyní mu hrozí až dvacet let za mřížemi.

Žalujte nás, vyzývají analytici

Hindenburg Rerearch vznikla v roce 2017 a postavila svůj byznys na takzvaném shortování, spekulacích o neúspěchu akcií veřejně obchodovaných firem, které jsou výrazně nadhodnocené. Zprávy o kontroverzích či nesrovnalostech ve firmách mohou k poklesu cen výrazně přispět, čímž spekulant dosáhne zamýšleného zisku. HR založil obchodník Nathan Anderson. Podle dostupných informací ji tvoří méně než deset lidí.

Firmy, které spekulují o poklesu ceny akcií konkrétního podniku a pomáhají si při tom zveřejňováním kompromitujících informací, musejí svá tvrzení v případě soudních sporů doložit. Pokud to jejich lidé nedokážou a nevyvrátí podezření, že pokles ceny akcií vyvolali záměrně a za pomoci nepravdivých tvrzení, zpravidla je to pak stojí spousty peněz a riskují i vězení. Hindenburg Research si za svými tvrzeními ohledně Adaniho firem stojí a indického giganta vyzvala k tomu, aby HR zažaloval, protože jsou její analytici připraveni všechna obvinění prokázat.

Informací o podezřelých praktikách Adani Group si všimly i indické úřady. Tamní komise pro cenné papíry podle místního listu Business Today uvedla, že zprávu Hindenburg Research by mohla využít ke své práci. V každém případě se teď chce na Adaniho obchodní impérium zaměřit a některá tvrzení prověřit. Zdroj z indické centrální banky agentuře Reuters řekl, že obavy z finančních problémů Adaniho firem a dopadů na indickou ekonomiku zdroj považuje za uměle vyvolané médii.

Skupina Adani se v negativním světle ukázala už minulý rok v srpnu, kdy společnost CreditSights zabývající se výzkumem dluhů upozornila na rostoucí a masivní zadlužení celé skupiny, informoval tehdy Bloomberg. Následující měsíc společnost CreditSights zmírnila svůj tón poté, co konglomerát vydal patnáctistránkové vysvětlení, v němž uvedl, že ukazatele zadluženosti jeho společností jsou zdravé, a citoval své vlastní výpočty, jak se zadlužení snížilo.

S přispěním ČTK.