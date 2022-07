Když jsme v redakci dostali možnost otestovat střední hybridní SUV od Lexusu, chvíli jsme přemýšleli, kam vyrazit. Po krátkém dumání jsme si ale vzpomněli, že této značce dělá v Česku nejspíše největšího ambasadora známý kuchař Zdeněk Pohlreich. Nápad zajet s novým NX350h na výlet do vyhlášené restaurace U Tlustých v jihomoravské Lednici, která byla jedním z nejvýraznějších podniků jeho dnes již legendární show Ano šéfe!, se tedy nabídl vyloženě sám. Bereme ze stolu klíčky a jdeme si pro náš modrý vůz.

Již při nasedání do nového NX si všimnete, že je tady něco jinak. Dveře totiž nemají klasickou kliku, ale elektronické tlačítko, které vám je uvolní. Dostat se do auta není problém, tady systém funguje intuitivně. Horší je to ale s vystupováním. Nejeden spolujezdec intuitivně tahá za kličku a diví se, že ho nepustí ven.

Klasický postup je v novém Lexusu myšlen jako sekundární způsob otevírání dveří – tím primárním je minikličku prostě zmáčknout. Elektrický systém zjistí, jestli vaše auto zrovna nemíjí jiné vozidlo nebo cyklista, a pokud ne, pustí vás ven. Jasně, další technika navíc, ale jakmile si zvyknete, přijde vám to vlastně fajn. Elektronika totiž umožňuje jemnější a příjemnější ovládání dveří. A to se u auta typu Lexus NX počítá.

Luxusu a pohodlí je uzpůsobeno téměř vše. Ostatně to u auta za skoro dva miliony korun tak trochu očekáváte. Nejvíce vás v tom možná lehce překvapivě utvrdí okénka. Jak? Svou absolutní tichostí. V žádném jiném voze jsem nezažil, že by při stahování či vytahování okénka nevydávala téměř žádný hluk. Na to bych si zvykl rychle. Stejně jako na ovládání vozidla pomocí nových dotykových tlačítek na volantu, která fungují jako multifunkční ovladače a můžete s nimi přepínat téměř vše.

V čem je ale jejich genialita? V propojení s headup displejem, který vám zobrazí, jakou funkci vám daný ovladač zrovna nabízí. Lexus se vám prostě snaží držet oči na cestě před sebou. A popravdě – jde mu to skvěle, tak pojďme vyrazit.

Foto: CzechCrunch Nový Lexus NX350h

Už po prvních kilometrech je vám jasné, že tady jde primárně o komfort. I s příjemným výkonem 244 koní a zrychlením pod osm vteřin je NX krásně tiché, jemné a skvěle odfiltruje jakékoliv nerovnosti vozovky. Po silnici doslova plujete a kilometry polykáte jeden za druhým jako maliny. D1 s ním překonáte jedna dvě a ani se nenadějete a je před vámi jižní Morava. A spolu s ní i klikatější cesty okolo všudypřítomných vinohradů.

A přesně tady, na cestách kolem novomlýnských nádrží, na které jsme sjeli o exit dříve, než bylo nutné, si uvědomíte, jak malý smysl vlastně dává v novém Lexusu výbava F sport, ve které jsme měli náš zapůjčený vůz. Sportovní auto to jednoduše není – při sportovní jízdě vás „lexusí“ převodovka bavit prostě nebude. Funguje totiž jinak než konvenční typy. Nepoznáte, že přeřadí, takže pořád točíte stejné otáčky. Na pádla pod volantem tedy rychle zapomenete a vrátíte se k pohodové jízdě krajinou.

Tu vám doplní sedmnáct příplatkových reproduktorů od Mark Levinson, které já osobně považuji za snad to nejlepší audio, jaké jsem v autě za poslední dobu slyšel. Z technologií vás pak budou bavit i věci, jako je kamera místo zpětného zrcátka nebo skvěle fungující navigace. Zmínit také musím na české poměry dost dobře fungujícího hlasového asistenta. Není bez much, ale oproti konkurenci zvládá spoustu pokynů a rychle jsem si na jeho používání zvykl.

Ještě stihneme prozkoumat zbytek infotainmentu na velkém, čtrnáctipalcovém displeji a už se ocitáme v Lednici před restaurací. Máme štěstí na parkovací místo, takže se hrneme dovnitř a vcelku rychle objednáváme z výběru tradiční české kuchyně, kterou jsou Tlustí vyhlášení. Jídlo bylo dobré, nějak jsme se ale nemohli zbavit dojmu, že mu chyběla výraznější emoce. Ve finále jsme si uvědomili, že náš oběd byl velmi podobný testovanému Lexusu.

Foto: CzechCrunch Infotainment nového Lexusu NX350h

Obojí je zážitkem, který cenově jasně ukazuje, že tady jste nad průměrem českého trhu. Vám je to ale již předem jasné a jste tu z jiného důvodu – máte rádi kvalitu. Drobné chybky pak autu i restauraci rádi prominete a budete si jen užívat tu příjemnou vzpomínku, která vám na podobný den, jako byl ten náš, v hlavě zbyde.

Nové NX je zkrátka skvělé auto pro klidnější řidiče, kteří i využijí častější zapojení elektromotoru. S ním vás tento full hybrid odmění kombinovanou spotřebou okolo 6 litrů benzínu na 100 kilometrů. Pokud je komfort vaším hlavním kritériem při výběru nového vozu, rozhodně se v něm svezte a udělejte si názor sami. Já osobně bych volil spíše plug-in variantu, a to kvůli vyššímu výkonu, možnosti čistě elektrického pohonu, a hlavně kvůli značkám EL opravňujícím k parkování v pražských modrých zónách a dálniční známce zdarma.

Pak bych se doporučil vyhnout výbavě F sport a jít spíše do komfortních paketů. Ostatně to mi i potvrdil zástupce Lexusu při vracení vozu, kdy jsem se ptal na volbu, kterou preferují zákazníci. Tady je prostě jasné, na koho nové NX cílí a komu udělá v garáži největší radost. A pokud jste to i vy, tiše vám závidím.