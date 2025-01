Proměna, která začala skoro na začátku tisíciletí. Vznik pardubické Nové Tesly završí dřevostavba

Uložit 0

Areál, kde se dřív vyráběly telegrafy a později také radiolokátory, ležel od nového tisíciletí ladem. Teprve v roce 2021 se tu začaly dít věci. Na místě někdejší Tesly v Pardubicích rostla nová čtvrť, která bude dokončena právě letos. Jako jeden z posledních domů vznikne dřevostavba, jedna z prvních v celém kraji.

Pardubický kraj koupil areál už v roce 2003. Za pouhou korunu mu jej nechala tchajwanská společnost Foxconn, která tu chtěla původně postavit továrnu, ale ta nakonec vznikla jinde. Než se začala sanovat někdejší průmyslová výroba, trvalo to skoro dvacet let. Až v roce 2021 začala výstavba, o niž se postarala developerská společnost Linkcity. O rok později tu dokončila vůbec první bytový dům, na který navázaly komerční stavby, předloni byly dokončeny také řadové rodinné domy. Nyní zbývá postavit tři obytné domy a bude hotovo.

„Dokončením závěrečné fáze se naplní naše vize o moderní polyfunkční čtvrti, která je otevřená široké veřejnosti. Klade důraz na kvalitu venkovních ploch a současně dbá na šetrnost k životnímu prostředí,“ říká generální ředitelka Linkcity Kristýna Zavrtálková.

Nová čtvrť vznikne na dva a půl hektaru velkém pozemku, do kterého developer investuje přes jednu miliardu korun. Místo tu najde 750 obyvatel, a to v nejrůznějších typech bydlení, jak velí urbanistické poučky. Různou sociální skladbu zajistí nejen bytové domy a řadové domky, ale také byty, které jsou určeny ke koupi i pro družstevní vlastnictví. V podobném duchu se bude odvíjet i závěrečná etapa projektu. Letos by měly vzniknout tři domy, dva z nich budou obsahovat právě družstevní byty. Třetím domem bude dřevostavba, ve které se budou nacházet byty ke koupi. Celkem jich bude jedenáct.

Dřevostavba, která tvarem připomíná kvádr s plochou střechou, bude mít tři podlaží. „Na fasádě se střídá výrazně strukturovaná a jemně hlazená omítka na vnějším plášti, doplněná o dřevo v hlubokých výřezech lodžií, které přidávají objemu na plasticitě a zároveň navazují na použitý hlavní konstrukční materiál,“ líčí Pavel Horák ze studia Prodesi/Domesi, které stojí za architektonickým a technickým řešením domu. Dřevostavbu tvoří CLT panely, dřevo pak bude částečně přiznané v interiérech, a to na stropech. Osm bytů bude mít dispozici 2+kk, zbylé tři pak 3+kk. Všechny jednotky mají nadstandardní podlahovou plochu.

Dohromady v projektu nazvaném Nová Tesla vznikne 196 bytů, jedenáctka řadových domů a jedna prodejna Penny Marketu. Projekt doprovází snaha o větší udržitelnost. Na výstavbu je tak použit například nízkouhlíkový beton, který má díl recyklovatelného kameniva a díky tomu bylo při jeho výrobě vyprodukováno o 27 procent méně emisí než u standardního betonu, zároveň šetří přírodní kamenivo. Některé domy, včetně Penny Marketu, jsou pak osázené fotovoltaikou, týkat se to bude i bytových domů, které jsou nyní ve výstavbě.

„Ačkoliv závěrečná fáze projektu zahrnuje ve srovnání s předchozími etapami menší domy, jde o významný krok k dokončení celého urbanistického záměru lokality. Dva bytové domy ve východní části území uzavřou městský blok podél ulice Zelená a vytvoří nový veřejný prostor s pěším propojením do navazující uliční sítě. Na západní straně území je pak dřevostavba, která vymezí novou uliční frontu. Hlavní nástupní trasa do nové čtvrti díky tomu získá adekvátní městský charakter,“ popisuje architekt Lukáš Pavlík ze studia Med Pavlík architekti.

Z bývalého areálu Tesly, nebo ještě dříve firmy Telegrafia, tu zbyde jediný objekt, a to budova, která nese stejný název – Telegrafia. Ta projde přestavbou, po níž tu najde zázemí Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Proměnou pak projde jedna křižovatka a následně vznikne také nové náměstí. To všechno by mělo být hotové v letošním posledním čtvrtletí.