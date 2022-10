Proměnu náměstí chtěli sami lidé. Příbram vyhověla, architekti navrhli místo pro setkávání

Že příbramskému náměstí J. A. Alise chybí jasná identita, si povšimli především sami lidé. A tak iniciovali změnu. Příběh proměny středobodu lokality Březové Hory se tak začal psát občansky. Město souhlasilo. V architektonické soutěži nyní zvítězilo se svým návrhem studio monom.

„Náměstí J. A. Alise je v současnosti bohužel definované pouze svým názvem, nikoliv skutečným významem. Celé prostranství je nepřehledné, nebezpečné a znesnadňuje pohyb chodcům, řidičům i cyklistům. Tím navíc připravuje náměstí nejen o jeho charisma, identitu, důstojnost, ale také o využitelnost pro místní obyvatele,“ uvedla pro CzechCrunch architektka Jitka Rumlová z monom.

Návrh má identitu a charisma na náměstí vrátit. K tomu má pomoci prostor pro trhy, kulturu nebo vánoční slavnosti. Především ale má náměstí sloužit přesně tomu, co chtěli lidé. Tedy aby mělo znovu funkci místa, kde se budou moci běžně setkávat a komunikovat.

Foto: monom Klima i příjemné místo by měly zařídit stromy a vodní prvky

Architekti tak vytvořili místa s různým charakterem, přičemž na náměstí pracují také se stromy, které poskytnou stín. Spolu s vodními prvky mají kromě estetiky zaručit také ochlazování v horkých letních dnech. Vodu přitom mají zajistit netradiční vodní osvěžovače v podobě kruhů.

„Návrh má z náměstí učinit důstojné centrum z hlediska významu historického, ale také městotvorného. Cílem bylo vytvořit takový prostor, který budou místní chtít hojně navštěvovat a využívat v plné míře napříč ročními obdobími,“ doplňuje Rumlová.

Ostatně veřejnost v anketě uspořádané městem sama napověděla, kudy by se mělo náměstí ubírat. Lidé brali ohled na to, že by mělo být i reprezentativní, a to proto, že tudy vede cesta k navštěvovanému Hornickému muzeu. Ostatně rynek se jmenuje po Janu Antonínovi Alisovi, což byl hormistr, huťmistr, horní správce a báňský rada ze starého příbramského měšťanského rodu Alisů.

Rekonstrukce by se měla uskutečnit ještě v tomto volebním období, to znamená do roku 2026. Všechny soutěžní návrhy, včetně toho vítězného, si mohou lidé prohlédnout do 16. listopadu v příbramské Galerii Františka Drtikola.

Březové Hory jsou součástí Příbrami až od druhé poloviny dvacátého století, kdy se postavilo Březohorské sídliště a rodinných domů, čímž se obě lokality propojily.