Promyšlená zavazadla s provokativním názvem. Značka Douchebag lyžaře Jona Olssona vznikla náhodou

K tomu, aby se nápady staly skutečností, je někdy třeba pořádná náhoda. Ta stojí i za vznikem značky Db, která vyrábí zavazadla pro milovníky skandinávského designu a outdoorových i městských dobrodružství. Na jejím počátku bylo náhodné setkání v norských vlnách během surfování. Na line-upu se tam potkal lyžař Jon Olsson a tehdy ještě student Truls Brataas. Slovo dalo slovo a výsledkem se stal brand, který dal svou jedinečnost najevo už samotným názvem. Byť se firma později přejmenovala, dodnes jí nikdo neřekne jinak než původním jménem Douchebag, tedy anglickým výrazem pro blbečka.

K setkání dvou rozličných osob došlo v roce 2009 na západním pobřeží Norska. Švéd Jon Olsson, podporovaný i Red Bullem, měl v té době ukončenou kariéru profesionálního freeskiera s devíti medailemi ze slavných X-Games. Roli showmana a chuť poznávat nová dobrodružství přetavil v kariéru influencera známého hlavně přes YouTube, kde má aktuálně přes 1,5 milionu sledujících.

Na druhé straně byl Truls Brataas, student inženýrství, který miloval astrofyziku a vše, co se týkalo vesmíru. Něco společného však přece jen měli – zálibu v akčních sportech a dobrodružství, tedy i cestování. I proto si oba ihned padli do noty a zjistili, že je štve absence pořádných zavazadel, ve kterých by bylo možné převážet lyže a další objemnější vybavení.

Ještě ten večer se Olsson a Brataas sešli a dali se do práce. Vznikly první nákresy zavazadel, která postupně zdokonalovali. Kromě Olssona čerpali informace od sto padesáti dalších lyžařů, surfařů a jiných sportovců – a také se ptali leteckých společností, jak zavazadla koncipovat pro co nejjednodušší transport.

Foto: Db Db ve svém marketingu sází především na propojení člověka s přírodou, k čemuž mají zavazadla napomáhat

Finální produkt spatřil světlo světa v roce 2012. Šlo o vak na lyže s nastavitelným systémem délky, nízkou hmotností, kompaktními rozměry, ale i dostatečnou ochranou lyží a funkčním nosným systémem. Otázkou ovšem bylo, jak novou značku pojmenují.

Tehdy Olsson do projektu zapojil vlastní fanouškovskou komunitu, která přišla mimo jiné s názvem Douchebag. O něm se zakladatelé několikrát bavili již předtím, vždy jej však smetli ze stolu. Nyní jim ale začal připadat natolik zábavný, zapamatovatelný a rebelský, že jej nakonec použili.

Péče, kterou do vývoje vložili, začala brzy přinášet ovoce. Díky propracovanosti, jménu a Olssonově vlivu začal být o lyžařský vak velký zájem – a během dvou měsíců bylo vyprodáno. Objednávky přicházely ze zemí po celém světě a recenze od zákazníků potvrzovaly, že jde o skutečně kvalitní produkt. A nejen ty.

V roce 2014 získal Douchebag ocenění ISPO, které vyzdvihuje ty nejinovativnější produkty a služby sportovního průmyslu. Pro Douchebag to byl impuls k tomu, že by tvůrci neměli zůstat jen u vaku na lyže. Olsson s Brataasem proto začali nabírat nové zaměstnance a pustili se do výroby klasických zavazadel.

Mezi nimi dodnes vyčnívají batohy řady Hugger nebo velké cestovní tašky Big Bastard. Douchebag od podobně provokativních názvů v poslední době ovšem ustoupil. Ostatně i sama společnost se již neprezentuje pod tímto „provokativním“ jménem, ale nazývá se jednoduše Db.

Dnes značka platí za oblíbeného výrobce, který cílí na náročnější zákazníky, nemusí se ale přitom nutně jednat o profesionální sportovce. Když se totiž k výrobkům přičte jejich lehká stlačitelnost a například systém pro připevňování jednotlivých zavazadel k sobě, může jít o vybavení, které si najde své místo i mezi fotografy nebo běžnými lidmi, kterým podobné vychytávky pomáhají přežít v městské džungli.