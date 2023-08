Propojuje e-commerce a pojištění. Startup ex-šéfa Pojišťovny České spořitelny nabírá desítky milionů

Pojišťovny často nemají pro menší či středně velké e-shopy vhodné technologie, které by jim umožnily integraci přímo do nákupního procesu. A tak se to matadoři zdejší pojišťovací scény rozhodli změnit. Startup Tuito zprostředkovává pojištění pro zákazníky, aktuálně řešení využívají tři desítky klientů a hlásí zásadní milník – získání investice v desítkách milionů korun.

Zakládající tým Tuito tvoří Petr Zapletal, bývalý generální ředitel Pojišťovny České spořitelny, sedm let byl také členem představenstva Kooperativy a roky byl členem prezidia České asociace pojišťoven. Druhý z partnerů Michal Štěrba roky pracoval v poradenské společnosti Deloitte či v matce České spořitelny Erste Group i v OMV. Trojici pak doplňuje Michal Urbánek se zkušenostmi z Kooperativy či consultingové společnosti Kearney.

„Prodat dobře vhodnou pojistku ke službě nebo produktu umí v Česku opravdu málokdo, jen pár největších hráčů. To se týká jak e-shopů, tak tradičních firem s kamennými pobočkami a e-shopem. Přitom podle dat z EU je v tomto segmentu obrovský prostor pro byznys,“ přibližuje Zapletal.

Tuito, které má licenci ČNB s působností na trzích EU, funguje na principu takzvaného embedded insurance, což znamená, že samo vyvíjí technologii, která se pak integruje na stránky obchodníka, jenž pojištění dále prodává svým zákazníkům. Podle vyjádření pro CzechCrunch má startup tři desítky klientů, mezi které patří například Campiri, Slevomat, E-chalupy, Boataround, Outfindo nebo Mobil Pohotovost.

Původně se přitom Tuito zaměřovalo spíš na menší e-shopy, zakladatelé ale v posledním roce zjistili, že dokážou pomoci i středně velkým e-commerce hráčům s kamennými pobočkami, takže se na tento segment zaměřili více. „Jednáme teď s většími firmami z cestovního ruchu, s prodejci elektroniky, domácích či chovatelských potřeb, ale také s agregátory nemovitostí,“ říká Zapletal.

Startup zatím působí v Česku a na Slovensku, přičemž dle vyjádření za loňský rok dosáhl jen „symbolických“ tržeb. Letos je již očekává na úrovni třiceti milionů korun a dlouhodobějším cílem je rozšířit působnost do dalších zemí střední a východní Evropy. Na této cestě mu pomohou také investoři.

První externí investici od jeho vzniku před třemi lety do Tuita vkládají české fondy Purple Ventures a Nation 1. Celkem jde o jeden milion eur, v přepočtu přibližně čtyřiadvacet milionů korun. „Na to, abyste spojili konzervativní finanční svět a svět e-commerce, musíte mít opravdu dlouholeté zkušenosti z obou oborů. Petr a oba Michalové z Tuito jsou přesně tou skvělou kombinací odborníků z obou světů,“ komentuje Jan Staněk z Purple Ventures.