Není na tom nic ceremoniálního ani důstojného. Vishal Garg prostě sedí, tak nějak rozvaleně u kancelářského stolu, před sebou má pár papírů, do kterých občas nahlédne, na sobě vestu. Vypadá to jako běžný konferenční hovor přes Zoom při pátku, ale není: „Vy, kdo jste na tomto callu, patříte k nešťastné skupině lidí, kteří jsou propuštěni. Ihned,“ říká Garg devíti stovkám přihlížejících a pokračuje: „Neříká se mi to snadno, když jsem tohle dělal minule, brečel jsem. Teď budu silnější. Propouštíme, aby firma přežila. Trh se změnil.“ Nakonec se musí poroučet i on.

Několik zaměstnanců, kteří Garga sledovali, si video nahráli a umístili ho na sociální sítě. Včetně svých povzdechů, stesků i pláče kvůli ztrátě zaměstnání. Z nahrávky se tento týden stal virální hit a z muže, který vyhodil 900 lidí přes Zoom během dvou minut bez hnutí brvou, instantní příklad bezcharakterního bídáka.

Šéf a zakladatel firmy Better.com sice následně vydal omluvu, že to od něj bylo necitlivé a že udělal chybu, pachuť ale zůstala. Dozorčí rada firmy ho proto v pátek přiměla, aby si vzal na neurčito volno, protože průšvihů už začalo být moc. Což je něco, nač je třiačtyřicetiletý Garg zvyklý, trable se mu totiž lepí na paty.

Better.com zprostředkovává on-line hypotéky americkým rodinám. Společnost vznikla v roce 2016 a od investorů jako CitiBank, Ally, Goldman Sachs nebo SoftBank dodnes vybrala podle databáze Crunchbase bezmála miliardu dolarů a její tržní ohodnocení se pohybuje kolem osmi miliard dolarů, tedy na úrovni 177 miliard korun.

Samotný Garg, který působí jako CEO firmy, bývá řazen mezi dolarové miliardáře a už nějakou dobu je veřejným tajemství, že se chystá se svým podnikem vstoupit na burzu.

Ačkoli byznys Better.com podle všeho funguje a společnost, která jen loni napůjčovala na bydlení 24 miliard dolarů, roste o stovky procent ročně, nad její budoucností visí pár otazníků. Nebo minimálně nad tou Gargovou – jeho příběh totiž trochu připomíná ten zakladatele WeWorku Adama Neumanna, jehož příběhová bublina splaskla před dvěma lety těsně před úpisem akcií.

Podobnost není daná jen tím, že významným investorem obou firem je fond SoftBank, že vznikly v New Yorku a že oba zakladatelé se do Ameriky přistěhovali (Neumann z Izraele, Garg z Indie).

U WeWorku a jeho zakladatele postupně začala vyplouvat na povrch řada znepokojujících informací o tom, jak kolem sebe budoval kult osobnosti, jak upravoval výsledky hospodaření, jak líčil firmu v mnohem pestřejších barvách. U Garga to je zase proud pochybností o tom, jak poctivý a morální podnikatel to vlastně je. Vyhazov stovek lidí přes Zoom je dalším střípkem v mozaice.

Jméno Vishala Garga figuruje především v řadě soudních sporů. Už několik let se s ním pře jeho dávný kamarád a obchodní partner Raza Khan. Ten ho viní, že v podstatě vytuneloval jejich společnou firmu na vyhledávání studentských půjček, která se v roce 2009 dostala kvůli finanční krizi do problémů.

Khan tvrdí, že Garg z ní vyvedl několik milionů dolarů, které pak použil mimo jiné na rozjezd Better.com. Když v prosinci 2019 proběhlo v kauze soudní líčení, Garg se v síni otočil na Khana a zakřičel: „Přišpendlím tě na zeď a upálím zaživa!“

Hodně impulzivní chování je mu blízké. V amerických médiích se už objevilo několik zpráv, jak například rozeslal svým podřízeným e-maily, kde je nazval „hloupými delfíny, kteří se chytí do sítí a sežerou je žraloci“. Zaměstnanci také vypověděli, že je běžně urážel, objevil se dokonce firemní e-mail, v němž zesměšňoval vlastní investory.

Kvůli jeho faux pas s propouštěním lidí přes internet mu dalo výpověď hned několik vysoce postavených manažerů a zmínili, že už nechtějí pracovat pro někoho, kdo si nenechá poradit, je příliš sebestředný a na lidi pohlíží spatra.

Egocentrismus a cholerické záchvaty nejsou mezi úspěšnými podnikateli ničím neobvyklým, kolují legendy o tom, jak třeba Bill Gates ve vzteku házel popelníkem o zeď nebo jak Steve Jobs dokázal neurvale strhat své spolupracovníky. Náročnost bývá součástí mimořádných osobností. Ovšem ani Gates, ani Jobs nikdy neměly problémy s tím, že by je někdo podezříval z podvodů nebo z finanční kriminality. A to přesně se Gargovi děje. Nejde přitom jen o Razu Khana.

Šéf SoftBank Masajoši Son Foto: Softbank

Banka Goldman Sachs, která do Better.com paradoxně v minulosti investovala, ačkoliv letos podle serveru Daily Beast svůj podíl ve startupu začala odprodávat, Garga před časem spolu s dalšími finančními institucemi zažalovala. Prý je podvedl, když mu před lety půjčily na nákup krachujícího poskytovatele hypoték, ale on pak údajně vyvedl peníze od věřitelů na soukromé účty.

Že netransparentně nakládá s financemi, mu začali vyčítat i někteří zaměstnanci Better.com, a investiční fond Pine Brook Capital, který drží ve společnosti podíl, už pohrozil, že Garga zažaluje kvůli špatnému přístupu k hospodaření.

Už loni Gargovi oznámila investiční banka Morgan Stanley, že mu nebude pomáhat s emisí akcií, takzvaným IPO, protože jí vadí negativní informace, které se o něm objevují. Zakladatel Better.com proto musel od klasické veřejné nabídky akcií přistoupit k náhradnímu plánu – že se spojí s už existující a na burze kótovanou schránkou, známou jako SPAC.

Tato cesta se stala v posledních dvou letech hodně oblíbenou, protože obnáší méně papírování, je levnější, ale zároveň je riskantnější pro investory, neboť na společnosti, které takto vstupují na burzu, neklade tak velké nároky, co se týče informování a reportování. Nový šéf amerického dohledu nad cennými papíry chce tuto praxi mimochodem omezit.

Jak to bude po ostudě s výpověďmi a nucenou Gargovou dovolenou se vstupem Better.com na burzu dál, je otázka. Zkraje prosince nicméně poslal investiční fond SoftBank vedený miliardářem Masajoši Sonem do Better.com tři čtvrtě miliardy dolarů, aby měla dost peněz v záloze, a aby mohla vyplatit i stávající akcionáře, kteří podle všeho s problematickým Gargem nechtěli už mít raději nic společného.