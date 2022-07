Prošláply se k sedmi milionům. Boty od českých Skinners jsou druhou nejúspěšnější kampaní na Hithitu

Pořádně se do toho obuli. Když chtěli naučit Čechy používat místo bot ponožky, povedlo se jim to, a ještě u toho našli zákazníky i v zahraničí. Třeba takové, kteří obouvají ponožky na bostonský maraton. Jen o něco málo víc než před měsícem firma Skinners představila svůj nový produkt, kterým jsou barefootové boty. S tím, že k obouvání „naboso“ už beztak přesvědčila stovky tisíc zákazníků, si šla otestovat zájem na Hithit. Z kampaně se stal druhý nejúspěšnější projekt na českém crowdfundingovém portálu.

Firma na svoje plánované boty vybrala víc než 7,5 milionu korun, splněno by přitom měla, kdyby od lidí získala 500 tisíc. Což znamená, že je přesně na 1 376 procentech toho, co vůbec chtěla. Kampaň se tak stává druhou nejúspěšnější: zařadila se pod internetovou televizi DVTV, která si před dvěma roky na tomtéž portálu připsala 9,7 milionu korun. A z pomyslné stříbrné příčky sešoupla Železnou kouli, projekt, který se popisuje jako fitness lovebrand a který si připsal 6,7 milionu.

„Především poslední dva dny je to úplný nesmysl,“ kroutí hlavou Petr Procházka, jeden ze dvou spoluzakladatelů značky Skinners, když hovoří o tom, jak čísla naskakovala. Sám si je dopředu netroufl odhadnout. I když má on i firma s kampaněmi zkušenosti, v turbulentní době si výsledkem nebyl jistý. Tým ale uspořádal interní tipovací soutěž. „Myslím, že naprostá většina čísel byla překonána a zůstala jen ta, která lidi říkali spíš ze srandy,“ dodává.

Firma je své zákazníky na crowdfundingové platformě zvyklá oslovovat. Příprava kampaně trvala několik týdnů, například i scénář k videu Procházka napsal sám. Podobně už ve Skinners našli odbyt pro své ponožkoboty: napůl ponožky, napůl boty, které se dají srolovat a které si nakonec našly stovky tisíc zákazníků. Jen za loňský rok jich firma prodala 240 tisíc párů a tržby tak zvláštní produkt vytáhl na 135 milionů korun.

Foto: Skinners Michaela Steinhauser a Petr Procházka, spoluzakladatelé Skinners

Do barefootových bot se společnost pustila s tím, že jí aktuální nabídka na trhu nepřijde ani vizuálně hezká, ani dostatečná. Cílem bylo nabídnout boty, které lidi osloví už svým vzhledem: podle Skinners je to jedna z věcí, která lidem na barefootových botách vadí. Ty z dílny brněnské společnosti nemají „vypadat jako rozpláclá kačení noha“.

Tým pod Procházkou a Michaelou Steinhauser si spočítal, že aby mohli rozjet výrobu barefootových bot založenou na vlastních střizích i materiálech, potřebuje miliony. Pro firmu ideální podmínky k výrobě našli v Portugalsku, a tak do přípravy kampaně zasahovalo několik letů právě tam, kde Procházka řešil vývoj a výrobu bot.

Barefooty zájemcům z Hithitu má firma doručovat na podzim. Jsou to asi dva tisíce lidí a něco mezi třemi a čtyřmi tisíci párů bot. Není to prý číslo, které by vyžadovalo nafouknutí firmy. Peníze podle Procházky umožní rychleji škálovat produktové portfolio. Případně získat víc strojového vybavení, a tedy nezávislost v byznyse.

„V Portugalsku už máme zarezervované první výrobní termíny na konec září, na kterých budeme osobně přítomni i s vlastními experty a soudním znalcem. Klíčovým dílem jsou ale formy na podešve, které jsou nyní ve výrobě,“ dodává Procházka.

Výroba Skinners bot

Společnost pro ně v Česku navrhovala 3D data a v zahraničí je jen „protáhli“ přes konstruktérské programy. Některé z částí konstrukcí se tak musely ještě upravovat tak, aby byly podle původních návrhů. Podešve jsou teď na výrobě ve slévárně. Pak se přesunou do kompletační fabriky.

Skinners jsou teď co do projeveného zájmu od budoucích zákazníků zároveň vůbec nejvýš v obuvnické kategorii. O tento způsob prodeje mají podle čísel lidé zájem. Svůj úspěch na platformě si připsaly už dřív Vasky (vybraných 5,5 milionu) i barefoot konopné tenisky Bohempia (skoro čtyři miliony).

A mimo tuto kategorii se Procházka raduje například i z toho, že Skinners překonaly českou hru Bulánci, která chtěla tutéž částku – 500 tisíc korun – a na Startovači skončila se 7,3 milionu.