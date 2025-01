Proslavil se videem, kde Tom Hanks odkrývá tajemství Brna a najde falus. Na virálech postavil byznys

„Karel byl první, co řekl, že to půjde. A do týdne bylo hotovo,“ říká Orsava a zmiňuje funkcionalitu, díky které uživatel kliknutím na video může změnit scénu ze dne na noc a opačně, nebo se třeba podívat, jak vypadá domácnost se střešními okny a jak bez nich. Orsava tuto možnost začal využívat ve Filmagixu v práci pro klienty. Společně s Juřičkou postupně realizovali další a další nápady.

Nejtěžším z nich pak byla personalizace videa, respektive přizpůsobení na míru danému uživateli. Ne, že by podobná řešení do té doby neexistovala, Orsava s Juřičkou ale věřili, že se video takovým způsobem může tvořit v reálném čase poté, co jej daný člověk otevře – a není tak předem vyrendrované, což jinak zvyšuje nároky na kapacitu softwaru i úložišť.

Poslední mise

„I když Karel nejdřív říkal, že to nepůjde, byl jsem neústupný a přesvědčil jsem jej,“ popisuje Orsava. Vývoj takové funkcionality nakonec zabral dva roky, během nichž na ní oba pracovali doslova každý víkend, zatímco přes týden se věnovali své klasické práci na plný úvazek. „Během této doby se z nás stali nejlepší kamarádi,“ usmívá se. Oba si zároveň uvědomili, že toto řešení má potenciál pro využití i v rámci samostatné firmy.

První testy dělali s kamarády a známými, po dokončení vývoje si ale chtěli ověřit, zda s personalizací dokážou oslovit masy. Koncem roku 2022 tak vytvořili nové virální video Poslední mise, v němž se hledá nový nástupce Jamese Bonda, což bylo kontextově zasazené do doby, kdy se hledala i náhrada za herce Daniela Craiga. Uživatel vyplní své jméno a fotku – a ve videu se právě ona či on stane tím pravým nástupcem.

„Byl to tahák. Publikovali jsme to před Vánoci, během svátků si to vyzkoušelo přes tři miliony lidí,“ pochvaluje si Orsava a jako jeden příklad za všechny zmiňuje tehdy ještě kandidáta na prezidenta Petra Pavla, který video sdílel na svých sociálních sítích během probíhající předvolební kampaně.

Díky tomu všemu si tvůrci ověřili, že uživatelé mají o takový typ videí zájem a založili startup Webout, kde klientům nabízí tvorbu kampaní s výraznou mírou personalizace. Prvním zákazníkem byl Zoot, jemuž dokázali zvýšit míru proklikovosti kampaně o čtyřnásobek. A následovali další.

Z nejvýraznějších kampaní šlo o video ke 130. výročí klubu AC Sparta Praha, Televize Prima jejich služby využila na videa pro novou sérii seriálu Zoo a například Ewa Farna připravila první personalizovaný a interaktivní videoklip k oslavě svých třicátých narozenin. Fanoušci se stali součástí klipu, vkládali své fotky, vybírali scény a sdíleli výsledek na sociálních sítích, nejlepší klip se stal oficiálním hudebním videem.

V týmu Weboutu aktuálně pracuje deset lidí, Orsava zasedl do role kreativního ředitele a vedoucího produktu, zatímco pozici CEO má na vizitce Karel Juřička jakožto hlavní technologický tvůrce firmy. Ta podle oficiální závěrky za rok 2023 utržila 2,8 milionu korun, ovšem další potenciál vnímá jako výrazný.

Zatím totiž Webout funguje jako agentura, tedy na zakázku podle přání klientů. V plánu ale má vyvinout vlastní produkt na bázi SaaS (software jako služba). Má jít o platformu, kde si personalizovaná videa budou moci vytvářet i sami uživatelé. „Takový model je již na rozdíl od agentury škálovatelný do celého světa,“ nastiňuje Orsava.

Aby tyto plány dokázal Webout naplnit, rozhodl se také pro podporu od investorů. V takzvaném pre-seed kole získal 8,5 milionu korun, čtvrtinu z toho od venture kapitálového fondu Depo Ventures a zbytek pak od trojice andělských investorů Miroslava Michalka ze startupu Zaslat.cz, Vladana Heinice ze společnosti VIVnetworks a Radka Alenky z vývojářského studia Qest.

S investory v zádech je teď na celém týmu Weboutu, aby správně odvedl svou práci. „Máme nakreslenou roadmapu, která nás do konce letošního roku dostane k demo verzi. Pokud bude fungovat správně, příští rok budeme moct rychle šlápnout do expanze,“ predikuje Juřička. Velký boom technologií kolem tvorby videí umělou inteligencí přitom jako fanoušek sci-fi nevnímá dystopicky, nýbrž utopicky. „Všechno se hýbe hrozně rychle, díváme se na různé možnosti integrace do našeho produktu. AI není nepřítel, ale spojenec,“ uzavírá Orsava.