Online průvodce koupí kola má další investici. Peníze opět posílá i nejvýše postavený Čech v showbyznysu

Jejich dosavadní byznys připomíná jízdu divokým terénem – začali během pandemie, kdy byla poptávka po kolech extrémně vysoká, ale bicykly nebyly k dispozici. Teď je jich dost. Ale potřeba lidí nakupovat sportovní vybavení na výlety už opadla. Oboje projekt Outfindo přesto zatím dokázal zúročit. Během první etapy nabral investici 10 milionů korun od tvůrce Beat Saberu Jaroslava Becka a manažera Roberta Kyncla pod hlavičkou JARO Capital. V té aktuální je to rovnou 700 tisíc eur, tedy v současném přepočtu skoro 16,6 milionu korun. Část z peněz posílá opět Kyncl, doplňuje ho tentokrát Richard Valtr, zakladatel Mews.

„To, jak je nyní nastavená cesta kola k zákazníkovi, může dobře fungovat v klidných časech, ale určitě ne v situaci, kdy trh zažívá takové otřesy jako nyní. Pokud dnes chcete pomýšlet na koupi kola či elektrokola, musíte prohledat spoustu e-shopů a přitom se neztratit v technických specifikacích. To 70 procent zákazníků prostě nedá,“ říká zakladatel Outfindo Jan Matějů, svého času profesionální cyklista nebo také výkonný ředitel Dáme jídlo.

„My věříme, že každé kolo má svého kupce a zákazník by k němu měl dojít krátkou, hezky umetenou cestičkou, i když často neví, co hledá. Dnes je to spíše i několikaměsíční pochod džunglí,“ vysvětluje, co ho k nápadu přivedlo. Rychle přesvědčil i Roberta Kyncla, dlouholetého obchodního ředitele YouTube a nyní výkonného ředitele společnosti Warner Music, globální trojky hudebních vydavatelství.

Jan Matějů toho má ale kromě zmíněného za sebou víc. Prošel různá odvětví a působil v tuzemské i německé Telefónice, Staropramenu nebo Liftagu. Se službou Outfindo se rozhodl vyrukovat v roce 2020, kdy poptávka po kolech zásadně převyšovala nabídku a obchody hlásily vyprodáno. Lidé se snažili zorientovat v tom, co by vlastně chtěli. A zároveň posbírat na internetu zbytky toho, co je vůbec k dispozici.

Foto: Outfindo Jan Matějů je mimo jiné bývalým profesionálním cyklistou

V tu chvíli web Outfindo vysvětloval, že u něj lidé nemusí dlouze řešit ani jedno – chytrý průvodce jim kola doporučí během pár kliků, aniž by museli bicyklům, materiálům a určení nějak zvlášť rozumět. Jen zodpoví několik otázek. Jako například kde asi budou jezdit, jestli chtějí spíš lehčí nebo těžší kolo nebo jak moc rekreačně či sportovně ho plánují používat, ale třeba i jak asi má vypadat. Zároveň služba nabízela jen ta kola, která jednoduše byla k dispozici.

Vyhledávací nástroj se v tu chvíli stále vyvíjel. Teď, po dvou letech, už je prý hotový, i když Matějů hned dodává, že vylepšovat ho ještě bude. Nově funguje vedle samostatné domény i na webech partnerů v tuzemsku i v zahraničí. „Bohužel je teď nemůžeme jmenovat, protože jde o závod s časem, ale ta změna v motivaci obchod s koly dělat chytřeji je neuvěřitelná, současná situace na trhu naší technologii přeje,“ popisuje Matějů.

„V Outfindo se nebojí postavit zákazníka na první místo a pak podle toho úplně změnit ekosystém trhu,“ komentuje Valtr z Mews. Peníze investorů mají podle Matějů ukázat distributorům i výrobcům kol v Evropě sílu rychlého a pohodlného vyhledávání složitého produktu.

„Náš byznys model je teď postavený na několika pilířích a tento rok chceme především ukázat e-shopům, distributorům a výrobcům kol, že to jde,“ vysvětluje Matějů.

„Vedle toho ale nechceme zanedbat ani komunikaci s novými investory, protože Outfindo je skvělé v prodeji složitých produktů. A jízdní kola a elektrokola nejsou v této kategorii na trhu zdaleka jediná,“ představuje si. Už dřív zmiňoval, že se u jednoho produktu zastavit nechce. Kola jsou jen startem a volbou oblasti, ke které má nejblíž.