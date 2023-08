Pomoc pro zákazníky e-shopů. Outfindo díky chytrým dotazům poradí s výběrem kola či pračky, teď nabírá miliony

Pokud je Česko s rozsáhlou sítí internetových obchodů jedním z nejpokročilejších států v tomto směru, setkal se s takovým problémem zřejmě už téměř každý. Zákazníci, kteří vybírají složitější produkt, kterému zcela nerozumí, jsou v nabídce e-shopů ztraceni. Jan Matějů si to uvědomil, když se ho kamarádi jako odborníka na cyklistiku stále ptali, jaké kolo by si měli vybrat. Založil online průvodce koupí, který jednotlivé modely nepředhazuje, ale ptá se, na co by jej zákazník vlastně chtěl použít. Dal mu název Outfindo, získal první investici, pak druhou, teď hlasí další peníze a rozšiřování záběru i mimo kola.

Celkem 900 tisíc eur, tedy v přepočtu kolem 21,6 milionu korun, mu na rozvoj posílají investoři v čele s Presto Ventures, ale také mimo jiné i Jan Romportl, jeden z největších českých odborníků na umělou inteligenci. Dřív už projektu peníze svěřil tvůrce Beat Saberu Jaroslav Beck, Robert Kyncl, dlouholetý obchodní ředitel YouTube a nyní výkonný ředitel Warner Music, či Richard Valtr, zakladatel Mews. Dohromady tak už mladý startup nasbíral necelých 48 milionů korun.

Technologii vyvíjí Jan Matějů s týmem od roku 2020, tedy od doby pandemie, kdy poptávka po kolech výrazně vystoupala a lidé se o to víc snažili zorientovat v nabídce. Outfindo zaujalo nejen zákazníky svým přístupem. Aniž by lidé museli řešit materiály, jednotlivé funkce a jejich určení, stačilo jim nechat si výběr doporučit během pár kliků, tedy odpovědí na několik jednoduchých otázek. Například jestli chtějí spíš lehčí, nebo těžší kolo. Nebo jak moc rekreačně či sportovně ho plánují používat, ale třeba i jak má vypadat. V tu chvíli poptávka převyšovala nabídku a Outfindo zaujalo i díky tomu, že nabízelo jednoduše kola, která jsou k dispozici.

„Celá e-commerce zkrátka úplně zapomněla na zákazníka. Soustředí se na co nejširší nabídku, distribuci a zvládání růstu,“ říká Matějů. Popisuje, že systém má vrátit zákazníka zpět do středu dění a postavit řešení, které mu pomůže s výběrem čehokoliv. Systém využívá umělou inteligenci a další systémy, pro zákazníka ale zůstávají neviditelné a fungují spíš jako prodejce v obchodě, který má o daném produktu přehled.

Foto: Outfindo Jan Matějů je mimo jiné bývalým profesionálním cyklistou

„V poslední době vidíme mnoho společností, které se snaží rozšířit svůj byznys o umělou inteligenci, i když to mnohdy není nutné. Oproti tomu Outfindo je podle nás ve správný čas na správném místě v odvětví, které přesně takové řešení potřebuje,“ myslí si Roman Nováček, partner v Presto Ventures.

„Do tohoto odvětví AI rozhodně zasáhne,“ věří Romportl a hned doplňuje, že Outfindo podle něj má předpoklady být tím, kdo naruší současné poměry. „Zákazníky i produkt již mají. A k tomu i vše potřebné pro jeho zdokonalení,“ říká.

A vyjmenovává: „Konkrétně správnou kombinaci nejmodernějších velkých jazykových modelů (LLM), dobře prověřených konvolučních neuronových sítí a robustního legacy přístupu ke strojovému učení.“ Podle něj se projekt neveze na jednoduchém využívání systémů GPT, ale ví, jak vytvořit užitečný produkt založený na umělé inteligenci.

Outfindo od začátku roku nasadilo chytrého průvodce na 30 e-shopů v Česku i v zahraničí. Objevilo se na webech předních i menších českých e-shopů s jízdními koly a elektrokoly, jako je například Cycology, Nevix či Kolovna. „Velikost tohoto trhu je v desítkách miliard eur a unikátní produkt lze využít i v dalších vertikálách, což pro Outfindo otevírá velkou příležitost nejen na Evropském trhu,“ popisuje Martin Kešner, zakladatel Vodafone Nápadu roku, kde Outfindo uspělo a dostalo se mezi nejlepší projekty letošního ročníku.

Teď značka vstupuje do dalšího segmentu a ve spolupráci s největšími retailovými hráči spouští průvodce pro chytrý výběr praček. Další produktové vertikály mají odstartovat v řádu týdnů. Dosud projekt vypočítal, že zvyšuje angažovanost zákazníků na webu, když víc než třetina z nich interaguje s průvodcem, a snižuje počet vráceného zboží. A to někdy až o 70 procent.

Aktuální investice je v rámci seedového kola. Kromě zmíněných investorů se na ní 250 tisíci eur podílí Patero a částkou 150 tisíc Longevity Fellows, za kterým stojí Bob Dohnal a Mirek Vlasák z Revolgy.