Provoněné podnikání Sonnentoru jen vzkvétá. Zpracovatel bylin slaví 30 let na trhu a milionové tržby

Paprsky slunečního kotouče, které má Sonnentor ve znaku, začaly zářit nejdříve v Rakousku, odkud před třiceti lety dosáhly až na český trh. Zde společnost, která sídlí v jihomoravských Čejkovicích, vyrostla v podnik, který má udržitelnost a svou komunitu na prvním místě. A zákazníci takový přístup oceňují.

Psal se rok 1988, když v rakouské vesničce Sprögnitz, jež leží zhruba 40 kilometrů od česko-rakouských hranic, přemýšlel tehdy třiadvacetiletý Johannes Gutmann o tom, jak vyřešit své dilema. Chtěl si najít práci, ale zároveň zůstat v chudém mikroregionu a ještě pomáhat místním zemědělcům. Cestou k naplnění těchto cílů se stal výkup a prodej bylinek, se kterými začal objíždět trhy.

Sonnentor, jak svou firmu pojmenoval, se stal brzy známým i mimo region – a dokonce překročil i rakouské hranice. Stalo se tak v roce 1992, kdy byl Gutmannův projekt stále malou společností, ve které mimo něj působili jen další dva zaměstnanci. Tehdy se Gutmann setkal s čerstvým absolventem České zemědělské univerzity, Tomášem Mitáčkem, kterého přístup firmy k podnikání s bylinkami nadchnul natolik, že se ji rozhodl přivést do podmínek českého postsocialistického zemědělství.

Rozhodl se tak učinit pod stejným jménem jako Johannes Gutmann a vytvořit tak pevné partnerství mezi rakouskou a českou stranou, ve které Gutmann dodnes figuruje jako spolumajitel společnosti.

Johannes Gutmann, autor celého konceptu společnosti Sonnentor

„U nás v čejkovickém Sonnentoru poznáte na první pohled, že nejsme nějaký licenční podnik nebo klasická dceřiná firma nadnárodního kolosu, kde se levně vyrobí produkt, zisky odplují do zahraničí a za pár let se posune výroba dále na východ. Skvělou spoluprací obou firem se od začátku snažíme rozvíjet evropskou myšlenku přeshraniční spolupráce,“ říká Josef Dvořáček, jednatel a spolumajitel firmy, který Sonnentor vede od roku 2009.

Ze starého mlýna do kravína

Na jižní Moravě vše Tomáš Mitáček rozběhl prodejem vonných éterických olejů, které plnily první dvě zaměstnankyně. Zároveň se pomalu, ale jistě začalo rozbíhat pěstování léčivých rostlin v biokvalitě, které však tehdy mířily výhradně na export.

Své první biopěstitele tehdy Sonnentor hledal prostřednictvím inzerátů v místních novinách – a kupodivu byl úspěšný. „Sběr bylin a jejich pěstování má svou tradici i u nás, takže se brzy ozvalo několik nadšených pěstitelů. Za ta léta se vztahy posunuly i do osobní roviny a vzniklo několik dlouholetých přátelství,“ vysvětluje Dvořáček.

Sídlem firmy se stal zchátralý mlýn, který začal Mitáček postupně rekonstruovat. Starý fukar na obilí přetvořil na aspiratér, který bylinky odprašoval a dále zpracovával, a vznikly i první čtyři bylinné směsi, které již byly určeny pro české zákazníky. Jednou z nich byla i směs Dobrá nálada, která dodnes patří mezi nejúspěšnější produkty značky.

Foto: Sonnentor Budova mlýnu

Produkty byly zpočátku nabízeny v postupně se rozrůstající síti prodejen zdravé výživy, ve kterých se v roce 1997 objevily také první porcované čaje Sonnentoru v sáčcích. Ty vznikly při hledání možností zpracování jemné frakce, která vznikala při balení sypaných čajových směsí.

Pořízení stroje na balení těchto nálevových sáčků představovalo investici v hodnotě dvojnásobku ročního obratu společnosti. Jak ovšem prozrazuje Dvořáček, investice se vyplatila. „Najednou se naše produkty staly atraktivními pro širší okruh zákazníků.“

Dobrý soused Sonnentor

S růstem ovšem začalo být v mlýnu těsno, a tak se firma pustila do opravy starého kravína, ze kterého zbyly jen obvodové zdi. Objekt se podařilo přebudovat na sklad biosurovin se zelenou střechou. V roce 2012 navíc přišla další náročná přestavba, po které se na místo přesunula kompletně celá společnost. Stalo se tak již pod vedením Josefa Dvořáčka, který tam přišel z marketingové branže, v níž se podle svých slov po škole ocitnul tak trochu náhodou.

„Naučil jsem se spoustu věcí, ale poznal i to, že tato práce mi do konce života nedává smysl. V roce 2008 jsem chtěl začít podnikat a nakonec se přihodilo, že jsem se potkal s Johanesem Gutmannem, který mne pozval do čejkovického Sonnentoru dělat jednatele. V té době se Tomáš Mitáček jako spoluzakladatel chtěl stáhnout z operativního denního chodu firmy a já mohl navázat na jeho práci,“ vysvětluje Dvořáček.

Foto: Sonnentor Komparace původního stavu kravína a podoby sídla po náročné rekonstrukci

Změn, které do společnosti přinesl, však bylo daleko víc – nešlo jen o stěhování do nového. Sonnentor začal otevírat vlastní prodejny, pořádat exkurze do výroby, otevřel kavárnu a také bylinkovou a naučnou zahradu, kde si mohou zájemci odpočinout a pokochat se výhledem do okolí. Podnik navíc začal měnit i život ve svém okolí díky pořádání nejrůznější kulturních festivalů a slavností, které dnes navštěvují tisíce lidí, kterým je předávána i myšlenka Sonnentoru.

„S našimi spolupracovníky jsme zvolili firemní motto ‚Tady roste radost‘. Chceme tím vyjádřit, že to tak cítíme, že naším posláním je v dnešní době přinášet lidem nadšení z bylin, čajů a koření a ze života vůbec,“ dodává s úsměvem Dvořáček.

Udržitelnost a biokvalita

Tomáš Mitáček začal s vlastním ekologickým zemědělstvím a dodnes pomáhá podniku získávat zájemce o pěstování bylin v ekologickém režimu. K tomu slouží i malé demonstrační pole na farmě v nedalekých Velkých Hoštěrádkách.

Producentů, od kterých dnes Sonnentor byliny odebírá, je přibližně třicet a všichni sídlí v blízkém okolí společnosti. Aby se právě jejich byliny dostaly do směsí společnosti, musí každý z dodavatelů splňovat certifikaci hospodaření v biorežimu. Jejímu udělení předchází tříleté období, kdy je Sonnentor s daným pěstitelem v kontaktu a poskytuje mu poradenství, aby byl proces certifikace úspěšný.

Foto: Sonnentor Josef Dvořáček a Tomáš Mitáček, představitelé Čejkovického Sonnentoru

Sonnentor si uvědomuje, že bez chemických hnojiv a postřiků je cesta složitější, snaží se proto onu námahu pěstitelům řádně kompenzovat. „Usilujeme o to, abychom nabídli poctivou férovou výkupní cenu tak, aby naši dodavatelé mohli být soběstační vůči svým rodinám. Tímto se snažíme podpořit v naší české kotlině fungování malých rodinných ekologických statků,“ vysvětluje Dvořáček, podle kterého je u nás ve srovnání například s německy mluvícími zeměmi ekologické zemědělství stále v plenkách, s čímž je spojena i menší podpora zemědělců, kteří se rozhodnou jít touto cestou.

Podpory od Sonnentoru se však dostává i zahraničním pěstitelům, kteří dodávají exotičtější suroviny, které nelze v našich podmínkách pěstovat. Bylinky a koření jsou od nich vykupovány v režimu přímého obchodu, tedy za maximálně férových podmínek. Společnost tak má jistotu, že se pěstitelům dostane adekvátní odměny a zároveň do svých produktů přidává suroviny ve 100% biokvalitě.

V supermarketu nehledejte

Takových produktů má dnes společnost z Čejkovic v nabídce na 600. Žádný z nich ovšem nenajdete ve velkých supermarketech, ale pouze v malých prodejnách, zdravých výživách a také na internetu, například online supermarketu Košík.cz či přímo na e-shopu značky. Podle Dvořáčka je jedním z důvodů tlak na cenu, ale i důraz na kvalitu surovin od lokálních dodavatelů spolu se snahou podporovat lokální ekonomiku.

Vůbec největší zájem je o bylinné a ovocné čaje a směsi z lokálních bylin, ovšem v poslední době též roste zájem o směsi obsahující exotičtější ingredience, jako je kurkuma, skořice či smrkové jehličí.

„Poptávka po našich produktech meziročně roste a jsme vděční, že je o naše biočaje a biokoření zájem. V současnosti rozšiřujeme výrobní areál o novou budovu Solis, která bude plně odpovídat nejmodernějším ekologickým parametrům,“ dodává ředitel společnosti, jejíž tržby v loňském roce meziročně vzrostly o téměř 18 procent na bezmála 390 milionů korun a zisk po zdanění činil téměř 50 milionů korun.

„S Johannesem a Tomášem jsme se jako spolumajitelé na začátku rozhodli, že každá vydělaná koruna zůstane ve firmě, aby se mohla plně rozvíjet a také být prospěšná svému okolí, regionu i myšlenkám ekologického hospodaření. Peníze, které vyděláme na prodeji produktů, tedy neodcházejí do sídla mateřské společnosti za hranice, ani do daňových rájů na tajná konta majitelů. Zodpovědně je investujeme zpátky do firmy tak, abychom posouvali trvale udržitelné podnikání a vytvářeli další nová pracovní místa,“ dodává Dvořáček.

Foto: Sonnentor Pěstitelé mají dodávky Sonnentoru jako přivýdělek, pro jiné se ale spolupráce stala pracovní náplní

Sonnentor, který aktuálně zaměstnává přes 170 osob, díky této strategii například zpracovává odpad v podobě bylinného prachu, který využívá jako krmivo pro zvířata, nebo se peletkuje a slouží k vytápění výrobních prostor. Zelená střecha bývalého kravína zadržuje vodu, a tím v letních měsících celý areál ochlazuje, což nahrává úspoře energie, o jejíž výrobu se starají solární panely. Obaly i čajové sáčky jsou plně kompostovatelné a sešívané biobavlnou namísto klasické hliníkové sponky a s maximální udržitelností je přistupováno i ke slavnostem, které Sonnentor pořádá.

„Někomu se možná všechny tyto kroky můžou zdát jako plivnutí do rozbouřené řeky, věřím ale tomu, že každý z nás může ve svém měřítku udělat podobný krůček. Jsou to střípky mozaiky, která může v konečném důsledku změnit naši planetu,“ říká Dvořáček.