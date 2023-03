Průlom pro fanoušky fotbalu. Francie povolí pyrotechniku na stadionech, musí mít ale pravidla

Názory na používání pyrotechniky na fotbalových stadionech se různí. Zatímco jedni ji odsuzují a považují za nebezpečnou věc, která by měla z fotbalového světa zmizet, druzí ji naopak vítají a berou jako divácké zpestření. Ať je to jakkoliv, minimálně v Česku je používání všemožných světlic, dýmovnic, rachejtlí a dělobuchů na stadionech zakázáno a tomu, kdo to poruší, hrozí vysoké pokuty. Ve Francii ale na to jdou jinak.

Od dnešního dne začala v zemi galského kohouta platit nová vyhláška, která používání pyrotechniky na fotbalových stadionech povoluje. Jak ale informují francouzská média, fanoušci budou muset dodržet několik podmínek. V první řadě se fanouškovské skupiny budou muset na využívání dohodnout s místními orgány a zajistit, aby pyrotechnická show byla organizovaná a nehrozilo při ní ostatním divákům žádné nebezpečí.

Ostatně právě nebezpečí, které z bezmyšlenkovitého odpalování pyrotechniky na stadionech plyne, je jedním z hlavních důvodů, proč je v řadě evropských zemí omezováno, případně zakazováno. Zpravidla skalní fanoušci klubů si ale i přes zákaz mnohdy nachází cestu, jak dýmovnice, světlice a podobné zábavní vybavení na stadion propašovat – a pak v návalu adrenalinu zapalovat. Pokuty nepokuty.

Francie v zákazech proto přestala vidět smysl a přišla s plánem pyrotechniku na zkušební dobu tří let povolit – poté se bude vše vyhodnocovat a podle výsledků se rozhodne, jestli bude povolení trvalé, nebo ne. Jak uvádí zpravodaj Českého rozhlasu Martin Balucha, velkou roli budou mít v této vyhlášce i kluby, které budou muset s místními samosprávami a samotnými fanoušky spolupracovat.

„Žádost o to, aby jejich fanoušci mohli na zápase použít pyrotechniku, budou muset dodat měsíc před samotným utkáním, takže legální dýmovnice při zahajování experimentu ještě určitě neuvidíme. Kluby budou muset navíc vyplnit jméno, příjmení i datum narození příznivců, kteří budou mít pyrotechniku na stadionech. Dále také seznam i typy dýmovnic a dalších věcí, které se budou na stadionu využívat,“ říká Balucha.

V případě, že bude vše dodrženo – včetně nutného zajištění bezpečnosti pro diváky a hráče prostřednictvím bezpečnostní uličky v případě nehody –, fanouškovské skupiny budou moci fandit s koordinovaným pyrotechnickým vystoupením bez postihu v podobě pokuty v řádu nižších stovek tisíc korun, respektive zákazu vstupu na stadion.

Co se českých stadionů týče, tam pořád platí novela přestupkového zákona, která vstoupila v platnost loni v únoru a používání pyrotechniky přímo definuje a zakazuje. Podle ní každému, kdo na stadionu – včetně cesty na něj – pyrotechniku prokazatelně použije, hrozí pokuta nejméně ve výši deseti tisíc korun. Obecně pak také zpřísňuje postihy těch, kdo poruší zákaz vstupu na stadion, za opakovaný zakázaný vstup může hrozit vězení.