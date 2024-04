První dílnu si otevřela doma v malé obci. Teď vyrábí šperky na míru 3D tiskem a sídlí i v Karlíně

Uložit 0

Po revoluci si Jana Salabová otevřela doma v malé obci malou zlatnickou dílnu a do místních novin dala malý inzerát. Zákazníků ovšem nebylo málo, naopak se jen hrnuli. A díky tomu si postupně vybudovala větší zlatnictví v Ústí nad Orlicí, do kterého se nakonec zapojil i její manžel Tomáš, vyučený strojař. Po třiceti letech mají úspěšný rodinný podnik a pobočku v pražském Karlíně, o kterou se stará dcera Klára.

Celé to začalo na vysoké škole, kde si Jana Salabová po večerech přivydělávala jako dělnice výrobou stříbrných šperků pro firmu Soliter. Když se pak pustila do vlastní výroby, začínala v pokoji. Vzhledem k tomu, že ale byla jediná zlatnice široko daleko, o zakázky neměla nouzi. A nemá ji dodnes, Salabová se totiž nebojí experimentovat, takže má kromě jiného zlatnictví, jež jako jedno z mála začalo pro výrobu šperků používat 3D tisk. Produkuje tak šperky na míru.

„Moje máma je prostě cool. Zvládá učit na uměleckoprůmyslové škole, kde je pořád v kontaktu s photoshopem a různými inovativními programy. Do 3D tisku se úplně zamilovala, viděla ho na šperkařském veletrhu v cizině a všechno jí to sepnulo dohromady,“ říká pokračovatelka rodinné tradice Klára Salabová.

Výhoda 3D tisku je v tom, že je díky němu zlatník schopný udělat šperk přesně tak, jak si zákazník představuje. V showroomech Zlatnictví Salaba to většinou funguje tak, že někdo přijde a pak s ním dlouho zlatník nejdříve plánuje u počítače. Jde o zásnubní a snubní prsteny, ale i o investiční šperk, který se bude předávat z generace na generaci. Výsledkem takové několikahodinové schůzky je každopádně vždy kus, který v sobě může mít ukryto téměř cokoli.

Foto: Zlatnictví Salaba Zlatnictví zakládala Jana Salabová (vlevo), postupně se přidal i manžel Tomáš a dcera Klára

Tím nejtitěrnějším zlatnickým páskem lze totiž do prstýnku udělat srdíčko, lístečky nebo třeba celou zahradu. „Dělali jsme šperk, kam chtěl zákazník svoje iniciály, teď jsme zase vyráběli takový mořský prstýnek, kde jsou v kroužku ukryté vlny. Dělali jsme také prstýnek s ledňáčkem pro dceru, která měla stejnou přezdívku ve skautu. Většinou u nás lidé poptávají něco speciálního, co nikde jinde nedostanou, protože něco takového ručně prostě neuděláte,“ popisuje Salabová mladší.

Zlatnictví se ale specializuje i na kombinace snubních a zásnubních prstýnků, které jsou takovou malou skládačkou. Každý z nich funguje samostatně, pokud má ale člověk oba, skvěle do sebe zapadnou. Kameny používají ve Zlatnictví Salaba rozličné: může jít o safíry, granáty, rubíny nebo ametríny, což je kombinace ametystu a citírnu. Či tanzanity, které jsou k sehnání jen v Tanzanii a jsou prý teď velmi populární.

V podhůří Orlických hor pracují také s diamanty a jejich laboratorními verzemi, které vyjdou o dvacet nebo třicet procent levněji než klasický průhledný kámen. Salabová mladší ale jednoznačně radí – na investici se rozhodně vyplatí ten pravý.

Na základě schůzky vznikne tedy 3D model z vosku. Ten se pak přelije sádrou a vznikne forma, do které už se následně vstřikuje zlato nebo platina, se kterou zlatnictví také pracuje. Odlitek jde do rukou Jany Salabové, která ve své dílně dodělá, co je potřeba, vypiluje, ručně osadí kamínky. To všechno trvá tři až čtyři týdny, pokud není potřeba sehnat vhodný a kvalitní kámen. Posledním krokem je punc a aby ho šperk získal, musí ho posoudit puncovní úřad.

Salabovi pracují s 3D tiskem už sedmým rokem. Tiskárny si zlatnictví pronajímá, a to především kvůli jejich pořizovací ceně. V jejich showroomech ale pořád najdete i vitrínu s tradiční ruční prací, kdy se šperky tvoří hezky postaru. Jana Salabová je tak stále vyrábí, protože třeba u náramků nedává 3D tisk příliš smysl.

Zatímco ona je v dílně v Ústí, Tomáš Salaba se tam stará o obchod. Dcera Klára je zase v hlavním městě. Rodinný byznys je tak hezky rozdělený. „Lidé šperky chtějí přeci jen vidět, říkali jsme si proto, že půjdeme do Prahy, protože kam vlastně jinam? Byl to logický krok,“ říká Klára Salabová. Showroom v karlínské ulici Prvního pluku je otevřený už skoro tři roky.

Do šperkařské dílny se ale Klára Salabová nechystá. Sice v ní vyrostla, chvíli to ale vypadalo, že její život se bude ubírat úplně jiným směrem. Salabová mladší totiž vystudovala v Anglii obor lidské zdroje. „Nic takového v Česku ani v Maďarsku, kde jsem byla na stáži, ale v podstatě neexistuje. Firmy tuto pozici vnímají spíš tak, že za ně někdo dělá pohovory,“ říká nejmladší z rodiny.

Přidání se do rodinnému podniku byl podle ní ale dobrý krok. Byznys o dvou členech se rozrostl na tři. „Ve zlatnictví mám na starosti právě 3D tisk. Doleštit a dočistit šperk zvládnu, ale zlatnice jako máma nejsem, udělat šperk od nuly bych si netroufla. Na druhou stranu, kdybych byla v dílně, nestíhala bych se starat o provoz tady,“ říká s tím, že pod svým dohledem má také e-shop a marketing zlatnictví nebo právě shánění kamenů.

Zákazníci si každopádně u Salabů objednávají šperky také virtuálně, přes online hovor a sdílenou obrazovku plánovače. I tuhle službu zlatnictví nabízí. Využívají ji většinou Češi v zahraničí. Ve zlatnictví nicméně nakupují i cizinci, ti však paradoxně volí spíš obchod v Praze. Šperk od Salabů už cestoval do Anglie i do Ameriky. Příběhy jsou to různé. Posledně si například prsten objednával Řek, co bydlí v Nizozemí a přítelkyni žádal o ruku na Seychelách.