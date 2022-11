„Funkční moderní nádraží je obrovská příležitost pro rozvoj celého města,“ míní generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Právě takové má být i v Plzni. Tamní hlavní nádraží dávají do pucu architekti z ateliéru A8000. Památkově chráněná budova sice moderní bude, vrátí se jí ale i původní prvky.

Mezi nimi i barva. V interiéru se tak jako před padesáti lety znovu objeví šedá, bílá a krémová. Architekti si od toho slibují, že nádraží změní výraz a získá ztracenou noblesu. Návrat ke kořenům se odehraje i u dlažby. Tam je v plánu umístit repliku původní historické.

Nádraží ale čekají také skutečně výrazné změny. A8000 chystá obchodní pasáž, která bude umístěna v horní hale. Obchodní plocha se zvětší až o sto padesát metrů čtverečních. Hlavní myšlenkou je, aby se cestující při čekání na vlak mohli zabavit. Zvolené barvy navíc přispějí k tomu, že se interiér výrazně prosvětlí.

Rekonstrukce by ale zároveň měla lidem usnadnit i jiné nákupy, konkrétně jízdenek. Centrální pokladny i informační centrum se totiž změní, a to tak, že lidé nebudou muset přebíhat od pokladny k pokladně podle toho, s jakým dopravcem chtějí jet. Jízdenky všech přepravních společností se budou prodávat na jednom místě. Aby vše bylo přehledné, zvolil ateliér cestu minimalismu. V případě pokladen tak půjde jen o jednoduchý černý pult.

Foto: A8000 Zásadní změna bude v prodeji jízdenek

„Největší důraz klademe na zjednodušení pohybu pro cestující. Vnitřní prostor nádraží by pro ně měl být nově jednoznačně přehledný a funkční. Dnešní provoz nádražní budovy je totiž poněkud nečitelný a pokladny jsou rozptýlené na několika místech,“ líčí architekt Pavel Kvintus z A8000.

Zároveň chce ateliér propojit s novým nádražím i samotné město. Toho chce docílit umístěním restaurace se zahrádkou na perón za nádraží. Interiér a exteriér oddělí prosklené dveře. Cílem je oživit nevyužívané prostory, lidé si navíc budou moci dát oběd s výhledem na vlaky.

Rekonstrukce se neobejde ani bez bezbariérových toalet a také navigace pro nevidomé a sluchově postižené. „Historické části nádraží renovujeme s respektem a nové budujeme s použitím moderních materiálů, aby spolu nové a staré bylo ve vzájemné harmonii,“ dodává Kvintus.

V Plzni už stačili modernizovat nástupiště. Teď přišla na řadu samotná budova, která je památkově chráněná od roku 2000. S rekonstrukcí už se začalo loni v květnu. Celkem zaberou práce minimálně dva a půl roku. Hotovo by mělo být do konce roku 2023.

V současné době je tak například vidět kopuli schovanou pod lešením. Baňatá dominanta budovy by měla mít v polovině příštího roku novou krytinu. Loni rekonstrukce probíhala především ve spodní hale a na centrálním schodišti. Přibyly tu například dva eskalátory. Během rekonstrukce dojde také na nové vnitřní rozvody a technologie, obmění se rovněž dveře a okna. To vše by mělo vést k nižší ekologické náročnosti budovy.

Celková rekonstrukce plzeňského nádraží vyjde na 667 milionů korun. Je to přitom poprvé od druhé světové války, kdy se mu věnuje taková pozornost. Budova byla opravena po náletu, od té doby tu probíhaly jen menší práce. A teď se napravují škody, které tu vznikly za komunismu. Odbourávají se přístavby, odkrývají cenné štukatérské prvky.

Foto: A8000 Rekonstrukce vyjde na bezmála 680 milionů

Budova nádraží pochází z roku 1907, byť železniční stanice tu fungovala už od roku 1862. Vlakový svatostánek je v neorenesančním a secesním slohu. Za návrhem stojí architekt a stavitel Rudolf Štech, který se sám na financování stavby podílel. Architekt je podepsán mimo jiné i pod stavbou druhé největší synagogy v Evropě a třetí na světě, která se nachází v centru západočeské metropole.

Obě stavby – jak hlavní nádraží, tak Velká synagoga, byly pro Štecha osudné. Zatímco kvůli první se zadlužil, v druhé se kvůli finančním potížím oběsil. Stalo se tak rok poté, co se budova hlavního nádraží otevřela. Dnes patří k dominantám plzeňského centra. Zajímavostí je, že stojí uprostřed kolejiště.