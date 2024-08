První školní den bývá plný radosti, ale i stresu a nehod. Ať jdou rodiče později do práce, navrhlo Volvo

Uložit 0

Odpověď na otázku, s čím si člověk spojuje první školní den, se bude lišit podle toho, kdo je respondentem. Pro děti to nejspíš bude veselý den, kdy se pěkně obléknou a vyrazí na hodinu, možná dvě do školy. Ale pro rodiče? Pro ty to bude spíš symbol stresu: Budeme tam včas? Najde náš prvňák svou třídu? A kam s ním po deváté hodině půjdeme? Volvo nyní přišlo s ideou, jak rodičům 2. září, kdy letos škola začíná, aspoň trochu ulevit.

Září je obecně dlouhodobě nad průměrem v počtu nehod, které se na silnicích v měsíci odehrají. Podle dat organizace Centrum dopravního výzkumu se loni v září stalo celkem 8 172 nehod, přičemž celoroční měsíční průměr je 7 900. Zároveň v září vždy výrazně přibude srážek, v nichž figurují děti do 14 let, a to buď jako chodci na přechodech, nebo jako spolujezdci.

Centrum dopravního výzkumu zároveň ve svých statistikách ukazuje, že právě ranní špička mezi sedmou a osmou hodinou, kdy rodiče rozváží děti do škol a zároveň pospíchají do práce, je kritickým časem – víc kolizí se v průměru stává už jen mezi 15. a 16. hodinou.

Aspoň částečně s tím chce pohnout projekt, který má i svou webovou podobu na adrese www.2zari.cz a za nímž stojí česká pobočka automobilky Volvo Cars. Jedním z cílů kampaně je výzva zaměstnavatelům, aby dovolili svým lidem přijít 2. září do práce o něco později. Už loni Volvo globálně rozjelo projekt For Life, který si klade za cíl pomáhat bezpečnosti lidí i planety, jehož součástí je také nadační fond.

„V naší společnosti jsou pro nás lidé na prvním místě, a proto chceme rodičům i dětem dopřát dostatek času pro klidný první školní den a na bezpečný doprovod dětí do školy. Cílem je inspirovat i další zaměstnavatele, aby dovolili svým zaměstnancům přijít 2. září do práce o trochu později, ale v klidu a bezpečně,“ vysvětluje tisková mluvčí Volva Petra Doležalová.

Švédský výrobce prémiových osobních vozů je pověstný svým důrazem na bezpečnost. Historicky patřil k průkopníkům bezpečnostních pásů a jeho konstruktér Nils Bohlin si v roce 1959 nechal patentovat tříbodový systém pásů, jak jej dnes známe z většiny aut. Volvo s oblibou říká, že málokdo zachránil tolik lidských životů jako tento širší veřejnosti málo známý strojní inženýr.

Nejde ale jen o pásy. Automobilka do svých modelů včetně nejnovějších elektrovozů, tedy obřího sedmimístného SUV EX90 či o poznání menšího městského crossoveru EX30, zavádí průběžně inovace, kterými se snaží předcházet dopravním nehodám.

Inteligentní systém poháněný speciálním algoritmem proto ve volvech například sleduje koncentraci očí a upozorní řidiče, pokud je unavený či nedává pozor. Nové vozy EX30 a EX90 hlídají, aby při vystupování z auta nedošlo ke sražení projíždějícího cyklisty. U EX90 zase senzory stráží, aby v autě nezůstalo spící dítě či pes. Volvo také patří k průkopníkům vývoje dětských sedaček, v roce 1999 se mimo jiné podílelo na mezinárodním standardu úchytů známém jako ISOFIX a dnes nabízí vlastní ucelenou řadu speciálních dětských sedaček, na které do konce září nabízí slevu 20 procent.

Když je řeč o bezpečnosti dětí v autech, tak září není nadprůměrné jen v celkovém počtu nehod, ale i v počtu nehod, při nichž děti utrpí vážné zranění. Ministr vnitra Vít Rakušan se loni nechal slyšet, že 17 procent z nich se odehraje v situaci, kdy dítě přechází přes přechod u školy. „Rodiče by měli svým dětem připomínat, že jsou v kterékoliv roli účastníky silničního provozu a že je nutné být obezřetný a dodržovat pravidla, která pro daný typ účastníka platí,“ zdůrazňuje Jan Polák z organizace Bezpečně na silnicích.

Fenoménu dopravní (ne)bezpečnosti v okolí škol se věnuje také nezisková organizace Pěšky městem, která si loni nechala zpracovat na toto téma výzkum veřejného mínění, jehož se zúčastnilo 1 700 lidí. Vyšlo z něj, že 27 procent z nich by si u škol přálo bezpečnější přechody pro chodce a pro 23 procent rodičů by bylo na místě omezit automobilovou dopravu v bezprostředním okolí školy.

Z údajů, které Pěšky městem shromáždilo a které pokrývaly roky 2016 až 2022, byla nejhorší situace v okresech Kladno a Prostějov. Podíl nehod ve vzdálenosti do 200 metrů od základních škol se tam na celkovém množství kolizí podílel 24, respektive 25 procenty. Nejlépe z šetření naopak vyšlo Ústí nad Labem s podílem pod šest procent.

Otázkou je, proč vlastně k nehodám dochází a co je jejich nejčastější příčinou. Dopravní psycholožka Martina Kopečková na dopravní platformě 4trans uvádí stres jako klíčový důvod, který způsobuje dnes – tedy v době, kdy auta jsou chytřejší a bezpečnější – nejvíce problémů.

„Prvním krokem ke zvládnutí stresu je uvědomit si, co nás vlastně stresuje. Mohou to být různé věci. Pro někoho je stresující náledí a sníh, pro jiného bezohlednost jiných řidičů, pro další třeba hustota provozu, dlouhé cesty, noční jízdy a tak dále. Pokud bych měla zobecnit, pak nejčastějším zdrojem stresu pro většinu řidičů je v dnešní době časový tlak,“ říká Kopečková a dodává: „Časovému stresu lze předcházet dobrým plánováním. Základem je vyjet včas, trasu dobře naplánovat a mít přiměřenou časovou rezervu na nečekané komplikace. Řidič nemůže ovlivnit dopravní situaci a podmínky provozu, nezbývá mu tedy nic jiného než pracovat se svou myslí.“

A právě aby stresu bylo pro rodiče ráno 2. září co nejméně, spouští Volvo kampaň, která je ale určená i dalším firmám. Ti, kdo se budou chtít k iniciativě připojit, se mohou registrovat na internetových stránkách, kde se pak objeví i jejich logo. V první fázi se k projektu přihlásily tři desítky společností. Volvo k tomu připravilo i omluvenky (vlastně volvomluvenky), které mohou rodiče přinést do práce. Jejich pomyslnými autory jsou samozřejmě děti.