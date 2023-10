Volvo přivezlo do Česka kompaktní elektromobil EX30. Za necelých 900 tisíc toho však nabízí hodně

Mezi smrčky a jedlemi štěbetají ptáci, povaluje se mlha a z ní vystupuje silueta prozatím zahaleného vozu. Přesně taková podívaná se dnes naskytla návštěvníkům jednoho z pavilonů na Pražském výstavišti, kde Volvo slavnostně ukázalo čerstvou novinku EX30. Co přesně se pod látkou nacházelo, bylo již známo, tenhle auťák se oficiálně ukázal již před časem, všechny přítomné však zajímalo, jak bude atraktivní novinka působit v reálu.

Švédská automobilka vytvořila něco, co u ní není tak úplně zvykem. Malý elektromobil, který však pod kapotou může ukrývat dynamit. Uznejte, zrychlení z 0 na 100 kilometrů za 3,6 sekundy nezní úplně volvácky. A rozhodně potěší. Tato hodnota platí pro nejvýkonnější verzi, ale ani 5,7 sekundy u základní verze s jedním motorem není k zahození.

Volvo vůz prezentuje jako drobný, ale schopný automobil. Dovolím si však říci, že EX30 nenaplňuje představy o klasickém městském vozítku do kapsy. Zejména příď, která si stále drží stormtrooperovský kukuč (fanoušci Star Wars vědí), působí relativně masivně. Auto vlastně působí trochu SUV dojmem, čímž efektivně maskuje svou délku 4,2 metru.

Pocit, že není zas tak malé, ovšem zmizel v momentě, kdy jsem otevřel zavazadlový prostor. Ten má 318 litrů, přičemž se do této hodnoty počítá i 60 litrů pod podlahou. Je to dostatečné množství na pár nákupních tašek, případně několik zavazadel a možná se sem vměstná i kompaktní kočárek. Nic většího sem ale určitě nedostanete.

Foto: Vojtěch Sedláček/CzechCrunch Příď má stále onen známý stormtrooperovský kukuč

Ta pravá zábava ovšem nastává s přesunem do kabiny. Volvo vybavilo novinku jedním masivním soundbarem, který se táhne pod celou palubní deskou. K němu přihoďte sedm reproduktorů, plus dva subwoofery a máte zvuk jak víno. Centrální displej o rozměrech 12,3“ je naprosto dostačující a do celého panoramatu palubky příjemně zapadá. Vše okolo se samozřejmě nese v duchu minimalismu, jak je u Volva dobrým zvykem.

Co funguje velmi dobře, jsou použité materiály. Pro Volvo hraje velmi důležitou roli udržitelnost. Celý vůz je ze všech modelů automobilky tvořen největším množstvím recyklovaných kovů, ovšem až materiály objevující se v interiéru jsou skutečnou hmatatelnou spojnicí mezi onou udržitelnou myšlenkou a zákazníkem.

Nastartujte svou kariéru Více na CzechCrunch Jobs Enterprise Account Executive IP Fabric, s.r.o

Android & iOS vývojář 📱 Peach-dev

Client Support Specialist Epico International s.r.o.

DevOps (SRE) Engineer/ka. Pojď s námi hrát kontejnerový Tetris! Cookielab

Frontend Developer Betsys, s.r.o.

Například na dveřích se objevuje kropenatá výplň, která je tvořena plastovým odpadem, který Volvo generuje během výroby. Mimo to si mohou zákazníci ve voze dopřát i sedadla potažená recyklovaným denimem. O materiálech jsem se více rozhovořil s Monikou Ziętek, která je ve Volvu zodpovědná za produkt. Prozradila mi, že denim pochází od čtyř velkých partnerů. Finální produkt je vyráběn z módních kousků, které se v běžném retailu nepodaří prodat. Jedním z nich je například i známý švédský oděvní gigant H&M. K zákazníkům se tak mohou zajímavou oklikou vrátit kalhoty, které jim v kabince úplně nesedly.

To nejlepší ovšem přišlo v momentě, kdy byla řeč o ceně. Volvo se rozhodlo, že s novinkou rozpoutá malou elektrickou revoluci a nabídne ji i těm, pro které byly vozy s Thorovým kladivem ve světlometech doposud nedostupné. S cenou startující na částce 869 tisíc korun může být zajímavou alternativou pro řadu zájemců.

Foto: Vojtěch Sedláček/CzechCrunch Pohled na minimalistický interiér

Nabízí se porovnání s elektrickou Konou, ID.3 od Volkswagenu, elektrickým Peugeotem e-2008 nebo elektrifikovaným Meganem. Žádný z těchto vozů nepatří do ranku luxusních aut, avšak EX30 jim dokáže konkurovat. A o strojích jako elektrické DS3 či elektrifikovaný Countryman ani nemluvím.

Základní verze nabízí dojezd 350 kilometrů, nejvyšší pak 480, již zmiňované pružné zrychlení díky výkonu 272 koní a celou řadu příjemných jízdních a bezpečnostních asistentů. Nejlevnější Volvo dokáže díky moderním senzorům na 70 metrů rozpoznat přibližujícího se cyklistu či motorkáře a nedovolí otevřít dveře, aby nedošlo k jejich újmě. Hlídá mrtvý úhel, zašlápne vůz, pokud řidič nebezpečně vjíždí předkem do provozu, a také umí zahájit úhybný manévr, pokud si řidič nevšimne chodce či cyklisty na krajnici.

Zkrátka a dobře Volvo příjemně překvapilo. Za necelých 900 tisíc dostanete vůz, který dokáže odbavit většinu životních potřeb, pokud nejste rozvětvená rodina, která každý víkend vozí na chalupu i sekačku. Nejvíc parády nadělá ve městě, bude ale ideálním druhým autem do rodiny žijící kus od města. Celé řadě řidičů pak skvěle poslouží i jako primární automobil.