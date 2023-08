Malé velké Volvo EX30 aneb Polární záře a džíny v kabině, cena pod milion a stovka za 3,6 sekundy

Debata o elektromobilitě nezřídka skončí u cen, za které se vozy na baterie prodávají. Zcela výjimečně to jsou částky nižší než milion korun, což brání tomu, aby se tato auta ve větší míře po českých silnicích rozšiřovala. Jednou z nemnoha výjimek je novinka švédského Volva, malé SUV s označením EX30. To se kromě nízké částky, za kterou jej skandinávská značka prodává, může pochlubit ještě několika překvapivými prvky, kterými jsou džíny ve dveřích nebo polární záře v kabině.

Elektromobilní flotila Volva se postupně rozšiřuje. Po sourozencích C40 a XC40 Recharge a velkém SUV EX90 představila automobilka na začátku prázdnin i nejmenší model EX30. Podobně jako jeho velký bratr to je čistě akumulátorový vůz, který na rozdíl od čtyřicítkové řady, jež má i varianty se spalovacím motorem, vznikl na nové elektrické podvozkové platformě. A jiný než elektrický pohon se u něj ani neobjeví.

Volvo opět sází na minimalistický skandinávský design. Uvnitř už najdete pouze centrální displej, nikde žádné tlačítko ani štítek před řidičem, to vše ve jménu efektivity a elegance. Přední maska EX30 byla navíc údajně jemně inspirována maskami ze sci-fi filmů. A opravdu, když se na vůz zadíváte, určitá podobnost s ikonickými stormtroopery z Hvězdných válek je patrná. Připočtěte si k tomu světlomety ve tvaru Thorova kladiva a máte auto, které by mělo mít nadpozemské vlastnosti.

A jestliže EX90 může nabídnout až sedm míst a je všechno, jen ne malé a skladné, protože má sloužit rodinám, EX30 cílí naopak na ty, kteří se nepotřebují s dětmi přesouvat víkend co víkend na chalupy. Ne že by se do něj nic nevešlo, ostatně firma zdůrazňuje, že jeho zavazadelník pojme až pět cestovních tašek, nicméně jeho přednosti jsou jinde než ve schopnosti nahradit dodávku.

Tady je pět příkladů, čím se Volvo EX30 vymyká a proč má šanci stát se jedním z elektromobilních premiantů.

Nasednete do džínů

Recyklace textilu je pro Volvo už dlouho velkým tématem a do EX30 se mu podařilo dostat i džíny. Ovšem nikoli na sedačky, ale jako obložení dveří či palubní desky. Použité a vyhozené džíny se nejprve rozstříhají, pak se ve speciální drtičce přemění na bavlněná vlákna a následně se smíchají s bílou bavlnou, z níž se pak vyrobí příze. Část džínových vláken je ale po recyklaci příliš krátká, aby se dala znovu využít na ušití nových kalhot – a právě tyto textilní kousíčky švédská automobilka použila pro dekoraci. K dispozici jsou čtyři styly interiérových barevných úprav inspirovaných skandinávskou přírodou, a to modravé Indigo, nazelenalý Pine, světlý Breeze a našedlý Mist.

Recyklovaný textil je pak už tradiční součástí výbavy vozů, ostatně přesně tak vznikla tkanina nazvaná Nordico, jíž se firma ráda chlubí. Na její výrobu se využívají například staré PET lahve, korkové zátky z vína nebo štěpka ze dřeva ze severských lesů.

Takže co se recyklace týče, je jí, jako vždy ve Volvu, i v EX30 dost – a nejde jen o textil, například 17 procent všech plastů v interiéru nebo v náraznících je znovupoužitých, to samé platí o oceli a hliníku, které společnost využívá pro konstrukci, i ty obsahují 17, respektive 25 procent recyklátů.

Foto: Volvo Cars Panoramatická střecha Volva EX30

Od polární záře po léto

Volvo EX30 je v nejvyšším stupni výbavy s názvem Ultra k dispozici s panoramatickou střechou, jejíž sklo je protažené až ke sloupkům, takže nabízí svým způsobem všeobjímající výhled na nebe. Pro dotvoření nálady v kabině vozu jsou pak dispozici (a to už v základu) ještě i ambientní tóny osvětlení.

S těmi si dnes pohrává řada automobilek a ve vozech bývají k dispozici různé barvy, ve Volvu ale tentokrát vsadili na pulzující schémata, která jsou navíc inspirovaná skandinávskou přírodou. Není to tak, že by jemné LED linky umístěné v přístrojové desce, ve dveřích a u pedálů blikaly, jen v nich spíš tak nějak decentně přecházejí uklidňující barevné vlnky.

V EX30 je na výběr z pěti ambientních osvětlení: sluneční paprsky ve skandinávském lese, západ slunce na pobřeží, polární záře, letní obloha či stmívání. A co by ta atmosféra byla bez patřičného audio doprovodu, takže ke každému motivu si lze zvolit i adekvátní zvukový podkres.

Připoutat a vystřelit

Volvo EX30 je s ohledem na své rozměry určené spíše pro provoz ve městě a sází na to, že jeho uživateli budou spíše mladší lidé, přece jen na převážení čtyřčlenné rodiny na dvoutýdenní dovolenou má firma v nabídce vhodnější modely. I tak má ale poměrně flexibilní paletu motorizací jak pro ty, kteří se budou celé dny pohybovat jen v ulicích a moc toho nenajedou, tak pro ty, kdo to rádi trochu rozparádí.

Základní motorizace s jedním elektromotorem a pohonem zadních kol by na jedno nabití měla ujet až 388 kilometrů při průměrné spotřebě 16,7 kWh na 100 kilometrů, výkon vozu je 200 kW. Pro ty, kteří by rádi měli jistotu o něco většího nájezdu, je k dispozici verze s názvem Single Motor Extended Range, která zvládne až 480 kilometrů.

Je tu i možnost vsadit na model se dvěma motory a pohonem všech kol. Výkon je v takovém případě 315 kW, respektive 428 koní a EX30 pak zvládne z nuly na stovku vystřelit za 3,6 vteřiny. A to, pozor, žádné jiné Volvo takhle rychle neumí. Takže ano, tato verze EX30 je tím nejdravějším a nejrychlejším volvem, jaké si můžete koupit. I jeho nájezd by měl být slušný, a to až 460 kilometrů.

Foto: Volvo Cars Volvo EX30

Když sleva není třeba

Jednou z nevýhod elektrických aut je jejich cena. Ruku na srdce, nebývají nejlevnější, což brání jejich většímu prosazení se hlavně v té méně movité části vyspělého světa, jako je třeba střední a východní Evropa. Cenovka nad milion je v podstatě samozřejmost, přitom nejde jen o prémiové značky, sedmiciferné sumy si u svých vozů na baterky účtují i výrobci jako Škoda Auto nebo Kia.

Volvo s EX30 zkouší opačnou cestu a naopak nasadilo cenu hluboko pod milionovou částkou, což je na značku proslavenou nejen bezpečností, ale i luxusem a komfortem překvapivě nízká startovací pozice. Základní verze EX30 totiž stojí 869 tisíc korun a objednávat už lze nyní.

Například čistě elektrické malé SUV od BMW s názvem iX1 startuje na 1,3 milionu korun, ještě o chlup dražší je Mercedes EQA. Kia Niro, rozměrově sice o něco větší, ale bez puncu prémiovosti, také začíná na 1,3 milionu… To jsou částky, na které se Volvo EX30 dostane jen v nejvyšší výbavě Ultra s Twin Motor Performance motorizací a všemi prvky výbavy na přání.

EX30 zvládne z nuly na stovku vystřelit za 3,6 vteřiny. A to, pozor, žádné jiné Volvo takhle rychle neumí.

Bezpečnost nade vše

Jelikož je EX30 zamýšleno jako auto, které bude trávit spoustu času ve městě, dostalo do výbavy (ovšem až v nejvyšším stupni) i novou verzi parkovacího asistenta. Ta by měla zvládnout sama nasměrovat vůz do všech myslitelných typů parkovacích míst včetně těch rovnoběžných, zakřivených, kolmých a diagonálních (těch ve stylu parkovišť á la rybí kost).

A když už zaparkujete, můžete v klidu vystoupit. Jakože opravdu v klidu – inženýři z Volva si totiž jako obvykle dali záležet na bezpečnosti a kromě vychytávek typu konstrukce z vysokopevnostní oceli či elektronických systémů uzpůsobených městské dopravě, s nimiž EX30 umí zabránit srážce s protijedoucím autem při odbočování vlevo, je tu ještě jedna lahůdka. Vůz posádku po zaparkování upozorní na projíždějící dopravu, aby nikdo nevystoupil pod kola kolemjedoucího auta, bicyklu nebo třeba elektrické koloběžky.

Aby ale nedošlo k mýlce, není v plánu uzavřít EX30 jen do měst. Ostatně Volvo ho už chystá i v populární terénní úpravě Cross Country, která se začne prodávat během roku 2024. To bude samozřejmě mít vyšší světlou výšku, speciální 19palcová kola a řadu dalších prvků, které ho odliší od civilních modelů a zároveň jej o něco lépe přizpůsobí pobytu mimo klidné silnice.