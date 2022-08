První umělecká digikolekce v Česku. Tvůrce známý z karlínských kaváren zamířil do světa NFT

Projekt The Divergents se začal rýsovat pod taktovkou české digitální platformy NFTense. Její zakladatelé chtěli vytvořit uměleckou kolekci, která bude mít filantropický přesah a jejímž prostřednictvím budou moci členové globální decentralizované komunity přispět ke konání dobra. Pro první uměleckou NFT kolekci v Česku se rozhodli oslovit umělce Marka Ehrenbergera, jehož nápaditou tvorbu lze mimo jiné zahlédnout na zdech několika karlínských kaváren.

Marek Ehrenberger vystudoval grafický design na UMPRUM a během školních let absolvoval stáže ve studiu Hammer v Curychu, Vasava v Barceloně a Craig & Karl v New Yorku. Sám říká, že všechny tři zkušenosti výrazně ovlivnily jeho tvorbu, během působení v zahraničních studiích zároveň přišel na to, že ho to nejvíce táhne ke kreslení a tvorbě ilustrací.

„I když jsem vystudoval grafický design a myslel jsem, že se budu věnovat například typografii a brandingu, došlo mi, že kreslení mě nejvíc uspokojuje,“ vypráví Ehrenberger. Jeho styl postupně vykrystalizoval ve využívání nespoutaných linií a živých barev, kterými portrétuje lidské tváře charakteristické pro současnou společnost. Jako plátno pak používá zejména dřevěné desky.

Ehrenbergerovo zaměření na portréty bylo jedním z důvodů, proč ho oslovili Jana Kubátová, Lukáš Bartoň a Matěj Zimák, zakladatelé digitální platformy NFTense. Ta vznikla jako základna pro umělce, kteří se chtějí dostat na trhy s nezaměnitelnými digitálními tokeny, takzvanými NFT NFT NFT je jedna z oblastí světa kryptoměn. Jde o nezaměnitelné tokeny (non-fungible… Více informací . Platforma jim nabízí zastupování a prezentování ve web3 sféře, do které zároveň zapojením renomovaných tvůrců vnáší kurátorovaný výběr digitálního umění.

Foto: NFTense Tým NFTense, Lukáš Barton, Jana Kubátová, Matěj Zimák

Pro NFT svět chtěli zakladatelé NFTense vytvořit kolekci ručně kreslených postav, z nichž každá bude zastupovat subkulturu, která vědomě i nevědomě přispívá k tomu, aby byl svět lepším místem. A věděli, že Ehrenberger pečlivě promýšlí tvorbu každého portrétu, pracuje se symbolikou a každý prvek má pro něj nějaký hlubší význam – ideální kombinace pro vytvoření kolekce, která může mezi digitálními sběrateli správně zarezonovat.

Postupně se tak začali rodit Divergenti: 10 postaviček, kterým je ale nadřazená ještě jedenáctá – nadpozemský Guru. „Jana, Lukáš a Matěj věděli, že chtějí vytvořit deset postav a jedenáctou speciální, která bude takovou odměnou pro sběratele. Když totiž někdo posbírá všech deset Divergentů, Gurua dostane do sbírky jako bonus,“ vysvětluje Ehrenberger.

Ehrenberger věděl, že půjde o jiný typ zakázky, než na které byl dosud zvyklý. Tvorba NFT kolekce totiž nebyla individuální, ale od počátku stála na úzké spolupráci se skupinou z NFTense. Svět NFT umění ho ale lákal, jelikož ho vnímal jako nové pole působnosti pro umělce.

„Digitální svět otevírá neomezené možnosti a bude se neustále posouvat kupředu. A myslím si, že NFT umění začíná být čím dál víc akceptované nejen jako digitální nesmysl, ale jako něco, co může mít skutečnou kvalitu. Ta navíc stoupá právě díky častějšímu zapojování umělců, kteří tvoří něco, co má skutečnou přidanou hodnotu,“ přibližuje tvůrce Divergentů.

Ehrenbergera zároveň oslovila férová odměna ze strany NFTense – nabídli mu 40 procent z čistého zisku. Přitom obvyklá praxe vypadá spíš tak, že umělec dostane za zhotovení díla fixní částku, která může být ale v případě úspěšného prodeje směšně nízká.

Divoký západ digitálního umění

Podle Ehrenbergera svět NFT na svém začátku připomínal divoký západ, na kterém se daly rychle vydělat peníze, když se někomu podařilo ve správnou chvíli zmobilizovat komunitu. Nikdo ale neusměrňoval vizuální kvalitu jednotlivých počinů – to by se ostatně v nesvázaném digitálním prostředí ani neslušelo. Na vrchol se tak dostávala díla, o jejichž kvalitě lze polemizovat. Ale s tím, jak nyní NFT tvoří více renomovaných umělců, se prostředí usměrňuje přirozeně.

„Myslím si, že komunita kolem NFT se postupně vzdělává a učí se rozeznávat, které digitální umění je kvalitní a které nikoliv,“ říká Ehrenberger. Právě na kvalitu a přidanou hodnotu kolekce The Divergents tak umělec kladl důraz v průběhu celého procesu tvorby. Se členy NFTense přemýšleli nad tím, jak by jednotlivé postavy měly vypadat a jaká symbolika je doprovodí tak, aby zapadla do konceptu dané subkultury.

„Chtěl jsem, aby byl výsledek opravdu dobrý, aby kolekce nebyla šitá horkou jehlou. Zároveň neumím pracovat pod intenzivním tlakem, dlouho přemýšlím nad veškerými tvary, symboly a chci, aby k sobě vše pasovalo co nejlépe, takže mi kreativní proces zabral hodně času. V NFTense to ale naštěstí chápali a nezlobili se, když jsem nedodržel první deadline na konci roku 2021,“ usmívá se Ehrenberger.

Autor NFT kolekce Divergentů Marek Ehrenberger

22. 2. 2022 byl druhý, již závazný deadline pro zahájení prodeje neboli mint. Kombinací barev, pozadí a speciálních doplňků, které se prolínají napříč všemi postavami, vzniklo celkem 2 000 variant, ke kterým přibylo ještě 22 podob Gurua.

Celkem tedy umělec vytvořil 2 022 portrétů, kde navíc všechny proměnné kombinoval společně s NFTense ručně. V jiných NFT kolekcích přitom tuto část práce provádí algoritmus. Každý kousek v kolekci The Divergents lze tak v tomto ohledu vnímat jako ještě větší originál.

Sběratel si může vybrat, kterého Divergenta chce zařadit do své sbírky, ale ostatní atributy – jako jsou doplňky v podobě náušnice, klobouku, čelenky nebo květu míru – či speciální štítky, tedy hodnosti, které udělují členům komunity zvláštní privilegia, jsou přidělovány náhodně. Nikdy tak není jisté, jak vzácný Divergent do digitální sbírky spadne. Právě to je hlavní klíč a zdroj nadšení pro všechny NFT fandy i sběratele. Jde o hříčku štěstěny, díky níž má každé NFT svou unikátní hodnotu.

Digitální alchymista, Humanista a Myslitel

Ehrenberger říká, že jeho nejoblíbenější dílo je Umělec, do jehož obličeje zakomponoval tužku, zlatý řez a houslový klíč. „Humanista nosí olivovou ratolest a symbol míru, Environmentalista má v obličeji zase florální motivy, Myslitel má na čele ležatou osmičku. Na pozadí se objevují například mince v případě Podnikatele a struktura základové desky u Digitálního alchymisty,“ popisuje výtvarník.

Zmíněný Guru stojí vysoko nad všemi Divergenty, Ehrenberger ho tak chtěl pojmout úplně jinak – musel se naprosto odlišit, ideálně působit tak, jako by přiletěl z jiné galaxie. Guru je velmi raritní, jelikož se v kolekci vyskytuje jen dvaadvacetkrát. V současnosti má své majitele už osm Guruů, což znamená, že osm lidí vlastní celou kolekci. Šest z nich jsou navíc Češi a jednomu je 65 let.

Mladý výtvarník zdůrazňuje, že kromě toho, že ho lákala nová tvůrčí zkušenost, byl pro něj zajímavý také filantropický přesah. Třetina zisku z prodeje jednotlivých NFT charakterů se totiž přelévá do komunitní peněženky na dobročinné projekty.

Foto: NFTense Divergenti mají ručně nakombinované barvy, pozadí i doplňky

Díky tomu, že jsou The Divergents součástí decentralizované autonomní organizace, jsou propojeni s globální digitální komunitou, v níž může každý člen navrhnout, který projekt či organizaci by rád podpořil. Následně se hlasuje o tom, který z nich komunita podpoří – jedno NFT pak pro člena znamená jeden hlas.

„Jde o společnost, která není omezována globálními zdroji a která může pomáhat prostřednictvím nové technologie. Komunita takto může přijímat návrhy z jakéhokoliv koutu světa. Někoho například zaujme iniciativa proti odlesňování pralesů v Brazílii nebo pro zachraňování psů v jihovýchodní Asii a komunita pak rozhodně, pro který návrh se vyčlení část zdrojů,“ popisuje umělec.

Komunita kolem NFT se postupně vzdělává a učí se rozeznávat, které digitální umění je kvalitní a které nikoliv.

Během první fáze mintu, kdy se prodalo 500 NFT, napadli Rusové Ukrajinu. V reakci na to vznikl speciální Divergent ve žluto-modré barvě se slzou v oku, který se stal vizuálem dobročinné výstavy ukrajinských umělců v pražské NFT galerii Crypto Portal. Akce spolu s aukcí Divergenta vynesla 100 tisíc korun, které putovaly na účet Člověka v tísni. Komunita už má za sebou také první kolo hlasování o podpoře projektů a udělení dvou grantů.

Ehrenberger doplňuje, že NFTense má v plánu oslovit také firmy, které by se mohly stát součástí projektu a přispěním do komunitní peněženky by se mohly rovněž připojit k filantropickému úsilí. Pro ně by pak Ehrenberger vytvořil další speciální dílo – Filantropistu. První zapojenou společností jsou Holky z Marketingu, jejichž zakladatelka Pavlína Louženská jednoho Divergenta vlastní. Příběh The Divergents tak ještě nekončí, ale pořád se organicky rozvíjí.

I z toho důvodu prodej kolekce stále běží, prodaná je již více než polovina Divergentů. U standardních kolekcí se prodej v případě, kdy se na ně sběratelé nevrhnou hned po zahájení, po krátké době ukončí. Projekt od NFTense je ale v tomto směru odlišný. Má totiž dlouhodobý záměr budování globální komunity lidí, kterým není lhostejné dění okolo nich a chtějí přispět k pozitivní změně.

Foto: NFTense Divergent Milosrdný Samaritán pro Ukrajinu