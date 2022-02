Je to vlastně klasická success story. Manželé Vysušilovi se před pěti lety chystali na svatební cestu a jelikož jsou tak trochu dobrodruzi, bylo jasné, že pojednou vlastním autem. A budou v něm i spát. Potřebovali k tomu ale vestavbu – tedy to, co udělá z vaší dodávky malý pojízdný pokoj – a takovou, která by se jim líbila a vyhovovala jejich požadavkům, nenašli. Tak si bez předchozích zkušeností vyrobili vlastní. Dnes se jejich vytvářením živí a jeden z jejich výrobků zamířil třeba už i do Japonska.

Marek a Petra Vysušilovi pocházejí z Liberce, kde vás tramvaj odveze až ke sjezdovce. K turistice a přírodě tak měli vždycky blízko, a to se promítlo i do jejich podnikání. Výsledkem jsou vestavby, které se snaží být maximálně praktické a nepřehánějí to s detaily a díky tomu je po nich poptávka. „Řešíme zkrátka to, co byste řešili jako první, kdybyste se nastěhovali do nového bytu. Tedy abyste si měli pohodlně kde sednout, kam lehnout a kde si uvařit,“ usmívá se třicetiletá Petra Vysušilová.

Nápad na vytvoření vlastní vestavby přišel v roce 2017, kdy měli Vysušilovi svatbu a přemýšleli, kam se vydat na svatební cestu. Coby milovníci hor, kteří jezdili do Alp co dva týdny, se ji rozhodli strávit na Lofotách. Otázkou ale bylo, jak vyřešit ubytování. Zkušeností se spaním ve voze měli dost, jenže jejich BMW nebylo na delší pobyt v Norsku úplně stavěné. „Němci na nás ze svých karavanů vždy nevěřícně zírali, jak se do naší X5 se psem a dalšími věcmi horko těžko skládáme,“ vzpomíná Petra Vysušilová.

Marka a Petru Vysušilovi přivedla k vestavbám vášeň pro horskou turistiku Foto: Visu

Proto přišlo rozhodnutí vydat se na sever v dodávce, pro kterou začali hledat vhodnou vestavbu. Ovšem rychle zjistili, že na trhu není nic, s čím by byli vyloženě spokojení. „Chodili jsme horem dolem, ale každý řešil jen určitou část a nic se nám nelíbilo. Tak jsme si vyrobili vestavbu, která řešila všechny problémy, aniž bychom vůbec snili o tom, že jednou budeme dělat vestavby vlastní,“ popisuje dvaatřicetiletý Marek Vysušil impulz stojící na počátku Visu.

Do výroby vestavby se Petra coby grafička a ajťák Marek pustili bez jakýchkoliv předchozích zkušeností a znalostí. S pomocí okolních dodavatelů, kteří s Visu spolupracují dodnes, vytvořili ocelovou konstrukci obloženou překližkou a doplněnou o polstrování. Během norského putování si pak ověřili, co všechno na jejich návrhu funguje a kde naopak udělali chybu.

Aniž by to v té době tušili, již první na koleni postavenou vestavbou se jim podařilo stanovit základní know-how, na kterém jejich podnik stojí dodnes. Tím je řešení prostoru dodávky komplexně, aby byla praktická a zároveň pohodlná a bylo možné si v ní třeba i sednout, což Visu zásadně odlišuje od zbytku konkurence.

„Jde nám hlavně o účelnost. Aby díky vestavbě mohl cestovat každý. Vytváříme prostor, který si uživatel zařídí tak, jak chce on sám, nic mu nediktujeme nejrůznějšími pořadači na lžičky a podobně. To řešení je funkční jako celek, ne v jednotlivých detailech,“ vysvětluje Petra Vysušilová.

Visu-šilovi

Po svém návratu z Norska nechtěli vytvořenou koncepci zahazovat, a tak po večerech na vestavbě dále pracovali a začali je vyrábět i pro známé. Díky svým zkušenostem z marketingu si byli schopni vytvořit určitou představu o trhu s tímto produktem a jeho potenciálu. Navíc si spočítali, že i přes konkurenci, kdy v České republice vestavby vyrábí mnoho dalších, ovšem relativně malých firem, má smysl do toho více šlápnout. Tak v roce 2018 s počáteční investicí několika desítek tisíc založili společnost Visu.

Původní vestavba, kterou si Vysušilovi vyrobili na svou svatební cestu na Lofoty Foto: Visu

Určitou počáteční naivitu ale Marek Vysušil přiznává. Rychle prý pochopili, že není dlouhodobě možné přes den dělat klasickou práci a po večerech v garáži montovat vestavby. Proto v roce 2019 přišlo rozhodnutí zanechat bývalé profese a zaměřit se pouze na Visu, což bylo dle Petry Vysušilové pro oba z počátku velmi bolestivé rozhodnutí.

Díky tomu ale mohli lépe nastavit veškeré výrobní mechanismy. „Šli jsme do toho s tím, aby to ideálně vydrželo déle než samotné auto,“ upřesňuje Petra Vysušilová. Začali spolupracovat s místními řemeslníky a dodavateli, s nimiž po čase navázali úzké vztahy, a sami se vrhli na designování, vývoj a finální kompletaci produktu. Díky svým předchozím zkušenostem si byli schopni sami odbavit i veškeré náležitosti týkající se marketingu.

Můj vůz, můj hrad

První rok Marek Vysušil za každým zákazníkem jezdil osobně, a to nejen proto, aby mu vestavbu náležitě odprezentoval, ale také aby zjistil, kdo zákazníkem Visu vlastně je. To pomohlo v následujícím nastavování online marketingu, na kterém Visu vyrostlo v podnik s obraty 15,6 milionu korun za rok 2021.

Visu dnes i díky tomu ví, že jejich standardním klientem nejsou mladí dobrodruzi bez závazků, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale spíše lidé středního věku. „Reálně jsou to lidé, kteří již mají odrostlé děti, mají peníze a čas a chtějí si užívat své koníčky. Často si i přímo kvůli tomu kupují auto. Nebo jsou to lidé, kteří předtím měli velké karavany a jsou z té velikosti už otrávení,“ vysvětluje Vysušil.

Visu se soustředí na středně velké a větší dodávky. Nic menšího firmě smysl nedává Foto: Visu

Až do minulého roku Vysušilovi těmto zákazníkům nabízeli původní produkt vytvořený na počátku podnikání, který sice postupem času procházel menšími proměnami, ve svém základu však zůstával stejný. Loni se z jednoho produktu staly dva.

Levnější verze řeší naprostý základ, tedy možnost mít si kde sednout, kam si uložit věci a kde spát. Druhé řešení k tomuto základu navíc přihazuje kuchyň, gril, osvětlení a lépe řešené úložné prostory. Cena bez daně startuje na 45 tisících korunách a nejdražší verze vyjde na 90 tisíc. „To je rozsah, který se snažíme držet navzdory veškerému zdražování. Ale i nás zdražování dostihne vzhledem k tomu, že ocel šla nahoru o 200 procent a dvakrát tolik stojí i překližka,“ vysvětluje Vysušil.

Do Německa i Japonska

Se svým podnikání se Vysušilovi trefili přesně do doby, která kempování vyloženě přeje. Pandemie totiž výrazně zvýšila poptávku nejen po karavanech, ale po dovolených ve vozech vybavených takovými vestavbami, jaké nabízí Visu. Poptávka v loňském roce vyskočila o 115 procent a Vysušilovi v průměru odbavovali jednu objednávku denně s tím, že největšímu náporu čelili v jarních měsících.

Největší zájem byl z Německa, kde není o peníze ani milovníky kempování nouze. Dařilo se však také na tuzemském trhu a v Rakousku, pár procent tvořila i Francie, severské země a jedna vestavba dokonce zamířila až do dalekého Japonska.

Některé za variant jsou dostupné i se zabudovanou kuchyní Foto: Visu

Jak ale Marek Vysušil vysvětluje, podobně exotické trhy jsou pro Visu trochu komplikované z důvodu odlišné konstrukce tamních středně velkých dodávek, na které se liberecký podnik soustředí primárně. „Při reálném cestování pro nás nic menšího nedává smysl, protože je to pak jako rakev. Středně velká dodávka je minimum pro to, aby si v ní bylo možné relativně komfortně sednout, lehnout a uložit věci. V ničem menším to zkrátka nejde,“ vysvětluje Vysušil.

Samotná instalace vestavby do vozu je jednoduchá věc, která s trochou praxe v případě jednodušší varianty zabere podle Marka Vysušila nanejvýše deset minut. Naskládání věcí do vozu je ovšem věc druhá. Naložit dvě osoby a jejich zavazadla není problém. Výzva ale nastává v momentě, kdy k tomuto základu přibude pes, kočárek, kola a další sportovní vybavení.

Další dílek do skládačky

I proto již Vysušilovi připravují další řešení, která budou myslet i na tyto cestovatele. Je totiž potřeba kout železo, dokud je žhavé. Jak sami Vysušilovi přiznávají, kam se bude ubírat trh je aktuálně velmi těžké predikovat. Je ovšem jasné, že onen velký zájem o řešení, které Visu nabízí, časem opadne. „Náš odhad je, že opravdu velký zájem bude třeba ještě další dva roky. Ale přesně to neřekne nikdo. Ale samozřejmě doufáme, že to vydrží co nejdéle,“ usmívá se Petra Vysušilová.

Cíle, které si Visu aktuálně klade, obraty příliš neřeší. Jak vysvětluje Marek Vysušil, dlouhodobější metou je především dostat se do stavu, kdy bude mít podnik pevně stabilizovaný vývoj a zbyde prostor i na vedlejší produkty. Jako například sportovní vybavení a další dílky zapadající do skládačky aktivního životního stylu na čerstvém vzduchu.

Vestavbu Visu ve svém vlastním voze aktuálně testuje slavný fotograf přírody a extrémních sportů Chris Burkard. Podobné spolupráce jsou pro Visu jednou z cest, kterými se chtějí ubírat, stejně jako spolupráce přímo s automobilkami. Již nyní jsou vestavby Visu oficiální součástí ceníku volitelných doplňků pro automobily Toyota a další podobné spolupráce by mohly časem přibývat.