Psa v plamenech nakreslil, když řešil deprese. Pak se z něj stalo dílo, které změnilo internet

Nechtěl si připustit, že mu hoří domácnost, tak si prostě řekl, že je „Všechno fajn“ – a natáhl se po svém hrnku s kávou. „S tím, co se teď děje, jsem naprosto okay,“ přemýšlel nahlas. Jenže to už měl v plamenech skoro vše. A nakonec shořel i on sám. Komiks s animovaným pejskem měl být původně způsob, kterým chtěl autor poukázat na boj s depresemi, pak se ale jeho část stala jedním z nejzapamatovatelnějších memů, jaké kdy internet poznal. Oblibu našel také u amerických politiků.

Letos je to deset let, co se naplno ukázala síla diskuzního fóra Reddit. Právě to totiž do popředí internetové zábavy poslalo krátký úryvek z tehdy nepříliš známého online komiksu. Na něm od roku 2008 pracoval kreslíř KC Green – a vlastně od něj neměl ani příliš vysoká očekávání. Komiks kreslil zadarmo na internet čistě proto, že ho to bavilo. Jenže pak se stalo něco, co by všichni tvůrci brali všema deseti.

„Tehdy jsem stále bojoval sám se sebou. S tím, abych se správně léčil antidepresivy a tak. Znáte to, čas od času máte takové dny mimo, kdy je to horší, ale snažíte se to ignorovat. Je to prostě pocit, který máte. Proto jsem to nakreslil. A to bylo vše,“ řekl Green v rozhovoru pro magazín The Verge, ve kterém odkazoval na dvě úvodní okénka z kratičkého, šestipanelového komiksu. Sdělení jeho díla je prosté, leč trefné.

Hnědý pes s kloboučkem sedí u kuchyňského stolu a nezaujatě pozoruje, jak okolo něj šlehají plameny. Pak pronese „This is fine“, byť všichni ví, že nic fajn není, naopak jde o situaci, ve které nikdo nechce být. On to ale přijímá a před tím, než popadne hrnek s teplým nápojem, který má na stole, se ještě ironicky usměje. „Záměrně jsem to nakreslil nejasně. Jako každé dobré umělecké dílo si ho lidé vyloží tak, jak chtějí,“ zmínil Green pro server NPR.

Foto: Gunshow Epizoda On Fire z komiksu Gunshow

První rok od zveřejnění o něm věděli vesměs jen skalní fanoušci Greenovy tvorby, v roce 2014 se ale úryvek z jeho komiksu Gunshow objevil ve velmi aktivní skupině na Redditu, kde se rychle uchytil. Díky své nejednoznačnosti a úderné, stěžejní větě v jednoduché, snadno replikovatelné grafice se začal takzvaný Question Hound – jak se pes jmenuje – šířit mezi fanoušky memů, kteří jím reagovali na své životní problémy.

Z pejska v hořící kuchyni se stal virální hit hlavně na sociálních sítích, zejména pak na Facebooku a Instagramu, kde se objevoval v nespočtu variacích. Jeho zásah byl natolik velký, že ho loni magazín The Athletic nazval „memem, který definoval uplynou dekádu“. Primárně kvůli tomu, že jde o dílo, které se dá používat pořád dokola. Pochvalu obdržel i od The New York Times. A milovali ho i lidé, kteří si kupovali tematické doplňky s jeho motivem.

Green s ním zažíval velký úspěch. Nejen, že se díky němu stal mnohem známějším, což mu pomohlo v kariéře komiksového umělce, ale na licencích za jeho používání vydělal tolik, že se mohl své vášni věnovat na full-time. „Pamatuji si, že se to poprvé použilo na Instagramu, kde si uživatelé s mým animovaným pejskem dělali legraci během startu nového týdne nebo v momentech, kdy na ně někdo křičí, ale ‚This is fine‘ byla odpověď,“ vzpomíná Green.

Question Hound postupem let prosákl až mainstreamu. Sarkastické vyznění tohoto memu použila mimo jiné americká Republikánská strana, když ho v roce 2016 zveřejnila na svém oficiálním Twitteru, aby si tak trochu vystřelila z demokratů. O dva roky později s ním zaujal republikánský senátor Richard Burr, který se na meme odvolával proto, aby vyjádřil svůj postoj k ruskému vměšování do americké politiky.

Korunu tomu nasadila televizní stanice Adult Swim, na které startoval i populární seriál Rick a Morty. Ta Greenovi zaplatila, aby mohla pejska využívat během vysílání v různých krátkých animovaných skečích. Později Question Hound dokonce získal i vlastní figurku Funko Pop, tudíž se dostal i na pulty prodejen. Jenže všechno jednou musí skončit.

Green se již v roce 2014, tedy v době, kdy Question Hound začal dobývat internet, rozhodl, že s komiksem Gunshow přestane, aby dal přednost jiným projektům. Sám moc dobře ale ví, že pejsek si bude svůj život žít neustále. Ostatně asi neexistuje výstižnější meme na situace, kdy je člověk v koncích, ale ani tak neztrácí svůj nadhled. A prostě to bere tak, že this is fine.