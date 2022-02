Na první pohled si na společné fotce fotbalistů a fotbalistek francouzského klubu Paris Saint-Germain zřejmě nevšimnete ničeho podezřelého. Při představování nové sady sněhobílých dresů, které bude klub oblékat, se však přeci jen pózovalo trochu jinak. Důvodem byl Lionel Messi. Hlavní hvězda PSG a jeden z nejlepších fotbalistů planety je totiž sponzorován Adidasem, a tak obléká jeho obuv i přesto, že jinak hraje v dresech od Nike. Jeho nohy proto musely být při představování nových dresů zakryty.

Fotbal dnes není jen o zeleném pažitu, míči a lítém boji o to, kdo vstřelí protivníkovi více branek. Na té nejvyšší úrovni je to hlavně byznys, ve kterém se točí hodně peněz. Pokud se bavíme o jednom z nejlepších hráčů historie a jednom z nejbohatších klubů, za nímž stojí katarské petrodolary společnosti Qatar Sports Investments, platí to mnohonásobně. Souboj o největší hvězdy přitom svádí i sponzoři, kteří stojí o to, aby s nimi byli nejlepší sportovci spojováni, i když třeba zrovna samotná značka nespolupracuje s jejich mateřským klubem.

Při představování nových dresů PSG tak došlo ke vtipnému detailu, kdy bylo nežádoucí, aby se na nohou Lionela Messiho vyjímaly tenisky od Adidasu, když celý klub obléká Nike, respektive jeho značka Jordan. Na jedné fotce je například před argentinským fotbalistou cedule s názvem nové kolekce, na druhé se zase před něj posadil Kylian Mbappé, další hvězda francouzského mužstva. PSG ani Nike tyto tahy oficiálně nekomentovaly, ale rivalita mezi Nike a Adidasem, případně i jinými brandy, je zřejmá.

Hráči PSG pózují s novými dresy, boty Lionela Messiho jsou zakryté Foto: Nike

Lionel Messi přitom dlouho spolupracoval právě s Nike. Ten v aktuálně sedminásobném držiteli Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu planety spatřil potenciál už v jeho čtrnácti letech. V roce 2006 však přišel Adidas a konkurenční nabídku přeplatil. Podle britského deníku The Sun tehdy údajně nabídl 400 tisíc liber (dnes téměř 12 milionů korun) ročně, což byl dvojnásobek proti kontraktu s Nike. U německé značky už Lionel Messi zůstal a v roce 2017 s ní podepsal doživotní kontrakt, v rámci níž si má podle Insideru přijít na 25 milionů dolarů (přes půl miliardy korun) ročně.

Na klubové úrovni se přitom s Adidasem Lionel Messi zatím nikdy nepotkal. Většinu kariéry strávil v dresu Barcelony, kterou oblékal Nike, a po loňském lukrativním přestupu do Paříže to platí i nadále. Místo ikonické fajfky však mají fotbalisté Paris Saint-Germain na dresech „létajícího“ basketbalistu, obléká je totiž značka Air Jordan patřící pod Nike.

Ta je spojená s legendárním basketbalistou Michaelem Jordanem a spolupráce s PSG vykopnutá před čtyřmi lety byla jejím prvním významným vstupem do světa fotbalu. Ještě předtím připravovala kopačky pro brazilskou hvězdu Neymara, který rovněž hraje za PSG. Podle posledních zpráv se rozhodl francouzský klub prodloužit původní tříletou smlouvu, která měla vypršet letos a do klubové kasy přinášela zhruba 67 milionů eur (1,6 miliardy korun) ročně.

Čtyřiatřicetiletý Messi bude však i nadále nosit kopačky od Adidasu, jelikož individuální sponzorské smlouvy mají před těmi klubovými zpravidla přednost. Se stejnou značkou na dresu i na fotbalové obuvi bude vybíhat jen při reprezentačních zápasech – Adidas totiž vyrábí dresy pro Argentinu.

Nově představené bílé dresy v PSG jsou čtvrtou sadou, kterou budou fotbalisté v čele s Lionelem Messim oblékat ještě v průběhu letošní sezony. Modročervené lemování má odkazovat na slavné dresy, které v NBA nosili basketbalisté Chicago Bulls. V nich zářil i sám Michael Jordan.