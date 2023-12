PSN chystá rekonstrukci pardubického Grandu za 300 milionů. Gočárův palác dostane skleněnou tvář

Uložit 0

Před lety se postarali o to, že kdekdo ví, jak vypadá sídlo sklářské a designové společnosti Lasvit. Skleněná fasáda, kterou studio Opočenský Valouch architekti posadilo vedle té klasické, roubené v Novém Boru, získala spoustu cen. Teď se ateliér pouští do rekonstrukce pardubického paláce Grand, jehož autorem je architekt, který byl v okolí jako doma – Josef Gočár.

Někdejší chloubu města koupila před čtyřmi lety společnost PSN. Nyní developer představil, jaké má s budovou plány. Čtyřpatrový funkcionalistický dům projde rekonstrukcí, která by mu měla dodat moderního ducha. Paradoxem přitom je, že PSN už jednou Grand vlastnila, a to v devadesátých letech, kdy se budova změnila na obchodně-administrativní centrum. Poté, co se ho tehdy ještě pod názvem Pražská správa nemovitostí vzdala, začal postupně chátrat.

„Když se nám znovu naskytla možnost koupit Obchodní centrum Grand, rádi jsme ji využili. Intenzivně pracujeme na tom, aby se tento klenot funkcionalismu s jedinečným geniem loci brzy znovu zaskvěl ve své prvorepublikové kráse. Současně s tím chceme nabídnout pestrou škálu kvalitních obchodů, služeb a zábavy,“ říká Ondřej Heřman, ředitel pardubické pobočky PSN, která za rekonstrukci zaplatí tři sta milionů korun.

PSN nechce funkci Grandu zásadně proměnit – stále by měl sloužit obchodům a v jistém smyslu také administrativě, v posledním patře by totiž mělo vzniknout coworkingové centrum. I tak ale projde budova vcelku velkou proměnou. A i v tomto případě, stejně jako u Lasvitu, bude hlavní roli hrát sklo. Grand totiž dostane novou celoprosklenou konstrukci, která bude tvořit stěnu i střechu.

Skleněná hala by zároveň měla sloužit jako obchodní pasáž, do které bude vstup ze třídy Míru. Tady se kruh uzavře, protože právě nové obchodní pasáži by měla dominovat skleněná instalace, kterou vyrobí Lasvit. „Stane se hlavním exponátem za velkorysou výlohou. Věříme, že spojení architektonického a uměleckého skla vytvoří jedinečnou ikonu z nového Grandu,“ uvedl architekt Štěpán Valouch.

Architektonické studio OVA se snažilo najít novou podobu obchodního centra tak, aby bylo méně komerční a více umělecké. Cílem bylo najít doplněk historického Grandu, ale i něco, co jde ruku v ruce se současnou proměnou kultury nakupování v evropských městech. „Vnitřní prostředí Grandu koncipujeme odlišně od stávajících obchodních center. Návštěvník by měl zažít dotek historie v kontextu současnosti. Původní prvky interiéru, jako jsou mramorové obklady a prosklená střecha dvorany, doplňujeme dobovými svítidly a geometrickou dlažbou, která navazuje na designový jazyk Gočárových staveb,“ doplňuje architekt Jiří Opočenský.

V obchodní pasáži by pak měly být takzvané pop-up obchody. Architekti přitom vyhlížejí podobnou atmosféru, jaká je například v newyorské komerční čtvrti Meatpacking District nebo v berlínském obchodním komplexu Bikini.

Více než sto let stará, památkově chráněná budova se zavře už na konci letošního roku. Rekonstrukce by měla trvat dva roky, během nichž by mělo zůstat otevřeno jen pár podniků. Až se funkcionalistická budova opět otevře, návštěvníci najdou uvnitř přes čtyři tisíce metrů čtverečních prodejních ploch. V prvním patře by se měly nacházet obchody a nájemní jednotky. Ve druhém kromě obchodů také gastro hala o 760 metrech čtverečních a dvě terasy. Ve třetím má být již zmíněný coworkingový hub a letní terasa. A v prvním podzemním patře bude supermarket. V Grandu by mělo být také multikino se šesti sály.

„Jednání s potenciálními klienty, kteří by v rekonstruovaném Grandu otevřeli své obchody a služby, intenzivně probíhají,“ líčí Heřman. Kino bude provozováno pod značkou CineStar, která zde plánuje vyzkoušet nový koncept takzvaného butikového kina. To například znamená, že místo klasických sedaček tu budou pohodlná křesla.

Součástí rekonstrukce je také výstavba nového parkovacího domu, se kterou už PSN začala. Parkování vznikne vedle Grandu a část z 269 míst by měla být vyhrazena pro obchodní centrum. Architektonický návrh parkovacího domu udělalo pro PSN studio PPP, které je zároveň autorem první rekonstrukce Grandu v devadesátých letech.

Josef Gočár se zapsal do podoby Pardubic, ale také Hradce Králové vrchovatě. V prvním jmenovaném městě se nedávno rekonstruovaly Winternitzovy automatické mlýny, další z jeho děl. Grand byl dokončen v roce 1931, prvním hostem tehdejšího hotelu se stal československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.