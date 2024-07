Půl miliardy díky Beat Saberu i vývoji pro Metu. Českému studiu Beat Games po propadu opět vyrostly tržby

Uložit 0

Předloni jim tržby spadly na pětinu. Ale za rok 2023 vykázali videoherní tvůrci z českého studia Beat Games opět zajímavý růst. Firma, jež stejně jako Facebook patří společnosti Meta, utržila téměř půl miliardy korun nejen díky své hře pro virtuální realitu Beat Saber, ale i díky výzkumu a vývoji právě pro Metu.

Mají na kontě jednu jedinou hru. Ale o to úspěšnější. Beat Saber patří od svého vydání v roce 2019 mezi totálně top tituly pro virtuální realitu. Jeho tvůrci z Beat Games nyní vykázali nárůst tržeb za rok 2023 na 496 milionů korun z předloňských 434 milionů. Navzdory růstu nicméně firmě opět mírně klesl zisk, a to z 51 milionů na 49 milionů.

Zajímavou položku v právě zveřejněné výroční zprávě tvoří tržby z poskytování služeb v oblasti výzkumu a vývoje pro mateřskou společnost Meta. Ty narostly na 202 milionů korun z předloňských 150 milionů. Zbytek činí tržby z prodeje digitálního herního obsahu. Naopak náklady tvořené pořizováním služeb na základě distribuční smlouvy s Metou klesly skoro o padesát milionů na 246 milionů korun.

Právě proměna distribuční smlouvy mezi Beat Games a Metou byla důvodem, proč českému studiu v roce 2022 tržby významně spadly. Z dřívější impozantní částky 2,3 miliardy korun klesly na zmiňovaných 434 milionů. Loni se nicméně obrat opět zvedl – ačkoliv Beat Saber zůstává jedinou vydanou hrou studia, které ke konci loňského roku zaměstnávalo 38 pracovníků.

I pět let po vydání je Beat Saber nesmírně aktivním a lukrativním produktem. Globálním hitem se stal díky své hratelnosti založené na virtuálním sekání kostek do rytmu známých songů. A vývojáři do něj pravidelně přidávají balíčky s novou hudbou, které si hráči mohou zakoupit. Loni do hry přibyly například skladby od jedněch z nejslavnějších rockerů historie Rolling Stones a Queen.

Zveřejněné finanční výsledky za rok 2023 jsou také pomyslnou tečkou za zakladateli firmy. Začátkem letoška svůj konec v Beat Games oznámila spoluzakladatelská dvojice slovenských vývojářů Vladimír Hrinčár a Ján Ilavský. Už před rokem skončil český skladatel Jaroslav Beck, který se k nim u zrodu Beat Saberu přidal.

V minulých letech znamenaly tržby v řádech jednotek miliard korun pro Beat Games pozici jedničky mezi domácími herními studii. Změna distribuční smlouvy a následný pokles obratu na stamilionovou úroveň – která ale stále znamená komfortní umístění v top 10 největších studií v Česku – nicméně přinesly návrat studia Bohemia Interactive na český videoherní vrchol.