Návrat krále českých her. Studio Bohemia Interactive překonalo miliardu a opět vládne hernímu průmyslu

České hry mají (staro)nového krále. Jedno z nejznámějších herních studií Bohemia Interactive zveřejnilo finanční výsledky a potvrdilo v nich předpoklady o překonání miliardy korun v tržbách. Spolu s taktéž nově vydanými výsledky dalšího domácího studia Beat Games došlo k výměně na pomyslném trůnu domácího herního průmyslu.

Bohemia Interactive je v počtu pracovníků největší české herní studio, světově úspěšné hry v něm tvoří více než čtyři stovky lidí. A nově – vlastně opět – je největší i z pohledu financí. Právě vydaná výroční zpráva vývojářů slavné série vojenských her Arma ukazuje za účetní rok 2022 tržby ve výši 1,15 miliardy korun, mírný nárůst oproti předchozímu období s 1,12 miliardy korun. Videoherní společnosti nicméně klesl zisk z 616 milionů na 552 milionů korun.

„Rok 2022 byl pro nás opět velmi úspěšný z hlediska tržeb, růstu naší společnosti a ziskovosti. Tato stabilita je pro nás velice potřebná. Žijeme v době, která je opravdu přelomová a nepřehledná, což s sebou přináší i obrovské zrychlení toků informací, bouřlivý rozvoj technologií, ale i nová rizika. Je to též doba plná nejistoty, rostoucího napětí ve společnosti a velkých politických proměn,“ uvedl ve výroční zprávě Marek Španěl, spoluzakladatel a ředitel Bohemia Interactive.

Jeho firma v dřívějších letech platila za českou jedničku, o prvenství ji však předloni připravilo studio Beat Games, tvůrci hitu pro virtuální realitu Beat Saber. Aktuálně zveřejněná čísla Beat Games však ukázala výrazný pokles jejich tržeb kvůli nové smlouvě se společností Meta – ze dvou miliard korun na méně než pětinu. „Bohemce“ se tak uvolnilo místo pro návrat na špičku žebříčku největších českých herních studií.

Zástupci Bohemia Interactive o opětovném překonání miliardové mety hovořili už závěrem loňského roku. Během něj studio uvedlo na trh titul Arma: Reforger, který představuje návrat ke kořenům firmy. Ta si udělala jméno realistickou vojenskou hrou Operace Flashpoint, jež se později kvůli sporům o práva na značku proměnila na první díl série Arma. Zobrazovala konflikt během studené války a Reforger se do tohoto zasazení prostřednictvím nových videoherních technologií vrací.

„Jedná se o dosud největší a nejodvážnější vývojový projekt Bohemia Interactive a jsme si vědomi, že bude trvat ještě mnoho let, než budeme moci naplno využít jeho potenciál,“ uvedl ve výroční zprávě Španěl. „Současně budeme pokračovat v podpoře všech stávajících her, zejména DayZ, Arma 3, Vigor a Ylands. A jak to možnosti a kapacita umožní, budeme se věnovat i práci na našich budoucích hrách,“ zmínil.

Poslední poznámka by mohla být zajímavým signálem pro věrné fanoušky tvorby Bohemia Interactive. Ti totiž netrpělivě očekávají jakékoliv informace ohledně plnohodnotného pokračování série Arma. Její třetí díl sice vývojáři zásobují rozšířeními a doplňky, na pokračování se čtyřkou v názvu se nicméně čeká už od roku 2013.

Velice drobný náznak toho, nad čím v Bohemia Interactive uvažují, zmínil Marek Španěl v rozhovoru pro CzechCrunch. „Zaujal mě Starfield. Byť recenze nejsou moc pozitivní, mně se ta hra zdá velice dobrá. I žánrově je mi blízká a do budoucna nás třeba i nějakým způsobem zajímá,“ prohlásil v rozhovoru, ve kterém zaznělo také to, jak výjimečné české hry jsou.

„V žánru takových těch tradičnějších, náročnějších her opravdu patříme na světovou špičku. Tam si troufám říct, že je česká stopa neuvěřitelně silná,“ uvedl Španěl. Jak potvrzují miliardové výsledky jeho firmy, silnou stopu domácí hry zanechávají především díky studiu Bohemia Interactive.